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https://ria.ru/20211224/google-1765339561.html
В Google прокомментировали наложенный в России штраф в 7,2 миллиарда рублей
В Google прокомментировали наложенный в России штраф в 7,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 24.12.2021
В Google прокомментировали наложенный в России штраф в 7,2 миллиарда рублей
Google изучит решение российского суда о штрафе в 7,2 миллиарда рублей и после этого определит дальнейшие шаги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:43
2021-12-24T15:33
google
россия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Google изучит решение российского суда о штрафе в 7,2 миллиарда рублей и после этого определит дальнейшие шаги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - сказали в пресс-службе.В пятницу в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что в России на Google впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с компании 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.Оборотный штраф - самое строгое наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Исходя из информации единой базы данных московских судов, часть 5 этой статьи применяется в судебной практике впервые. До этого Google и другим компаниям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.Ранее, без учета данного решения, общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей. Штрафы были выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Роскомнадзор весной объявил о планах начать штрафовать за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами, с платформ взыскано несколько десятков миллионов рублей.
https://ria.ru/20210928/roskomnadzor-1752238865.html
https://ria.ru/20211107/shtrafy-1757917769.html
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750355390.html
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google, россия, в мире
14:43 24.12.2021 (обновлено: 15:33 24.12.2021)
 
В Google прокомментировали наложенный в России штраф в 7,2 миллиарда рублей

Google изучит решение суда о штрафе в 7,2 миллиарда рублей, после чего определит шаги

© REUTERS / Andrew KellyЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Google изучит решение российского суда о штрафе в 7,2 миллиарда рублей и после этого определит дальнейшие шаги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - сказали в пресс-службе.
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В пятницу в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что в России на Google впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с компании 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
Оборотный штраф - самое строгое наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Исходя из информации единой базы данных московских судов, часть 5 этой статьи применяется в судебной практике впервые. До этого Google и другим компаниям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
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Ранее, без учета данного решения, общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей. Штрафы были выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Роскомнадзор весной объявил о планах начать штрафовать за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами, с платформ взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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