https://ria.ru/20210921/nornikel-1751212286.html

Силуанов рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля"

Силуанов рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля" - РИА Новости, 21.09.2021

Силуанов рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля"

Средства, выплаченные "Норильским никелем" в качестве штрафа за разлив дизтоплива в Норильске направляются в бюджете исключительно на экологические проекты,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T21:26

2021-09-21T21:26

2021-09-21T21:26

экономика

норильск

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости/Прайм. Средства, выплаченные "Норильским никелем" в качестве штрафа за разлив дизтоплива в Норильске направляются в бюджете исключительно на экологические проекты, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Норникель" - там целая программа, я не помню, какие мероприятия, но мероприятия исключительно в области экологии", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что все средства штрафа, уплаченные компанией "Норникель" за ущерб от аварии в Красноярском крае, поступили в бюджет РФ. По информации компании, возмещение вреда водным объектам в размере 145,5 миллиарда рублей было направлено в доход федерального бюджета, а возмещение вреда почвам в размере 684,9 миллиона рублей - в доход муниципального образования - город Норильск.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.

https://ria.ru/20210811/razliv-1745316414.html

норильск

россия

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экономика, норильск, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), антон силуанов, россия