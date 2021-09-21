Силуанов рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля"
Силуанов: средства от штрафа "Норникеля" на 146 млрд рублей направятся на экологию
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости/Прайм. Средства, выплаченные "Норильским никелем" в качестве штрафа за разлив дизтоплива в Норильске направляются в бюджете исключительно на экологические проекты, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Норникель" - там целая программа, я не помню, какие мероприятия, но мероприятия исключительно в области экологии", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.
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В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что все средства штрафа, уплаченные компанией "Норникель" за ущерб от аварии в Красноярском крае, поступили в бюджет РФ. По информации компании, возмещение вреда водным объектам в размере 145,5 миллиарда рублей было направлено в доход федерального бюджета, а возмещение вреда почвам в размере 684,9 миллиона рублей - в доход муниципального образования - город Норильск.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.