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"Норникель" прокомментировал решение суда о штрафе после ЧП в Норильске
"Норникель" прокомментировал решение суда о штрафе после ЧП в Норильске
"Норильский никель" пока не планирует обжаловать решение суда о штрафе в 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается в отчете компании. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:40
2021-02-16T17:20
разлив дизельного топлива в норильске
норильский никель
россия
кольский полуостров
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
финляндия
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Норильский никель" пока не планирует обжаловать решение суда о штрафе в 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается в отчете компании.Ранее, 5 февраля, арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей."Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР. В 2020 году компания произвела 235,709 тысячи тонн никеля (+3%), 487,186 тысячи тонн меди (-2%), 87,898 тонны палладия (-3%), 21,617 тонны платины (-1%).
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разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, россия, кольский полуостров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), финляндия, происшествия

"Норникель" прокомментировал решение суда о штрафе после ЧП в Норильске

16:40 16.02.2021 (обновлено: 17:20 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Норильский никель" пока не планирует обжаловать решение суда о штрафе в 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается в отчете компании.
Ранее, 5 февраля, арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 18:55
От "Норникеля" потребовали возместить вред животным после ЧП в Норильске

"Группа получила полный текст решения суда 13 февраля 2021 года и на дату утверждения к выпуску настоящей консолидированной финансовой отчетности продолжает его анализ. В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования, руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы", - говорится в финансовом отчете "Норильского никеля" за 2020 год.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:30
Красноярские власти предъявят новые претензии к "Норникелю"
"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР. В 2020 году компания произвела 235,709 тысячи тонн никеля (+3%), 487,186 тысячи тонн меди (-2%), 87,898 тонны палладия (-3%), 21,617 тонны платины (-1%).
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильский никельРоссияКольский полуостровФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ФинляндияПроисшествия
 
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