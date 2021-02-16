https://ria.ru/20210216/nornikel-1597717240.html

"Норникель" прокомментировал решение суда о штрафе после ЧП в Норильске

"Норникель" прокомментировал решение суда о штрафе после ЧП в Норильске

"Норильский никель" пока не планирует обжаловать решение суда о штрафе в 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается в отчете компании. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:40

2021-02-16T16:40

2021-02-16T17:20

разлив дизельного топлива в норильске

норильский никель

россия

кольский полуостров

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

финляндия

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Норильский никель" пока не планирует обжаловать решение суда о штрафе в 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается в отчете компании.Ранее, 5 февраля, арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей."Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР. В 2020 году компания произвела 235,709 тысячи тонн никеля (+3%), 487,186 тысячи тонн меди (-2%), 87,898 тонны палладия (-3%), 21,617 тонны платины (-1%).

https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1597102341.html

https://ria.ru/20210210/pretenzii-1596765939.html

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кольский полуостров

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, россия, кольский полуостров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), финляндия, происшествия