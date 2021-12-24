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В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей
В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 24.12.2021
В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей
В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:55
2021-12-24T15:54
google
россия
происшествия
технологии
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации."По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП &lt;...&gt; Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда.Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.Позднее аналогичный протокол рассмотрят в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.Оборотный штраф — максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Google возросла до 58 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.
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"Признать Google LLC виновным": судья вынес решение о штрафе IT-компании
В пятницу в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что в России на Google впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с компании 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
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google, россия, происшествия, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
13:55 24.12.2021 (обновлено: 15:54 24.12.2021)
 
В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей

Суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
"По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП <...> Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда.
Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.
Позднее аналогичный протокол рассмотрят в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).
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Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Google возросла до 58 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.
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GoogleРоссияПроисшествияТехнологииМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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