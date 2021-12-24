https://ria.ru/20211224/google-1765330443.html

В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей

В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 24.12.2021

В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей

В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:55

2021-12-24T13:55

2021-12-24T15:54

google

россия

происшествия

технологии

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765349744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78afa903cee922503a4fcdb7b6173b86.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации."По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП <...> Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда.Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.Позднее аналогичный протокол рассмотрят в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.Оборотный штраф — максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Google возросла до 58 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.

https://ria.ru/20211223/sovfed-1765117215.html

https://ria.ru/20211001/borba-1752711673.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Признать Google LLC виновным": судья вынес решение о штрафе IT-компании В пятницу в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что в России на Google впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с компании 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. 2021-12-24T13:55 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

google, россия, происшествия, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)