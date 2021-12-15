https://ria.ru/20211215/shtraf-1763856752.html

Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС

Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС - РИА Новости, 15.12.2021

Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС

Booking.com обязали заплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, несмотря на выполнение требования ФАС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:05

2021-12-15T15:05

2021-12-15T17:56

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

booking.com

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763913605_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_04b8c0e0b91f030d0a23f4ec2310f869.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Booking.com обязали заплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, несмотря на выполнение требования ФАС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.В среду сервис бронирования гостиниц отменил паритет цен для российских отельеров. Теперь они смогут снизить стоимость своих услуг."Арбитражный суд Москвы (еще в ноябре. — Прим. ред.) оставил в силе постановление ФАС России об административном правонарушении в отношении компании Booking и подтвердил размер штрафа в размере 1,3 миллиарда рублей. Компания должна будет выплатить штраф после вступления решения суда в законную силу", — ответили агентству в ведомстве на просьбу уточнить, должен ли сервис платить. Условие о ценовом паритете закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такую же стоимость и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют Booking.com. Под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих гостиниц.ФАС 26 августа сообщила, что оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.Арбитражный суд в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольных властей, а в ноябре утвердил сумму взыскания за навязывание отелям паритета цен.

https://ria.ru/20210914/shtraf-1750073734.html

https://ria.ru/20210921/booking-1751199470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, россия