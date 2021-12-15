15:05 15.12.2021 (обновлено: 17:56 15.12.2021)
Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС
Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, несмотря на отмену паритета цен
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Booking.com обязали заплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, несмотря на выполнение требования ФАС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
В среду сервис бронирования гостиниц отменил паритет цен для российских отельеров. Теперь они смогут снизить стоимость своих услуг.
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"Арбитражный суд Москвы (еще в ноябре. — Прим. ред.) оставил в силе постановление ФАС России об административном правонарушении в отношении компании Booking и подтвердил размер штрафа в размере 1,3 миллиарда рублей. Компания должна будет выплатить штраф после вступления решения суда в законную силу", — ответили агентству в ведомстве на просьбу уточнить, должен ли сервис платить.
Условие о ценовом паритете закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такую же стоимость и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют Booking.com. Под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих гостиниц.
ФАС 26 августа сообщила, что оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.
Арбитражный суд в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольных властей, а в ноябре утвердил сумму взыскания за навязывание отелям паритета цен.
Арбитражный суд в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольных властей, а в ноябре утвердил сумму взыскания за навязывание отелям паритета цен.
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