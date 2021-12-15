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https://ria.ru/20211215/shtraf-1763856752.html
Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС
Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС - РИА Новости, 15.12.2021
Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС
Booking.com обязали заплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, несмотря на выполнение требования ФАС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:05
2021-12-15T17:56
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
booking.com
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Booking.com обязали заплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, несмотря на выполнение требования ФАС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.В среду сервис бронирования гостиниц отменил паритет цен для российских отельеров. Теперь они смогут снизить стоимость своих услуг."Арбитражный суд Москвы (еще в ноябре. — Прим. ред.) оставил в силе постановление ФАС России об административном правонарушении в отношении компании Booking и подтвердил размер штрафа в размере 1,3 миллиарда рублей. Компания должна будет выплатить штраф после вступления решения суда в законную силу", — ответили агентству в ведомстве на просьбу уточнить, должен ли сервис платить. Условие о ценовом паритете закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такую же стоимость и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют Booking.com. Под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих гостиниц.ФАС 26 августа сообщила, что оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.Арбитражный суд в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольных властей, а в ноябре утвердил сумму взыскания за навязывание отелям паритета цен.
https://ria.ru/20210914/shtraf-1750073734.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, россия
15:05 15.12.2021 (обновлено: 17:56 15.12.2021)
 
Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС

Booking должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, несмотря на отмену паритета цен

© РИА НовостиСайт Booking.com на экране монитора
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Booking.com обязали заплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, несмотря на выполнение требования ФАС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
В среду сервис бронирования гостиниц отменил паритет цен для российских отельеров. Теперь они смогут снизить стоимость своих услуг.
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 20:05
Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей
"Арбитражный суд Москвы (еще в ноябре. — Прим. ред.) оставил в силе постановление ФАС России об административном правонарушении в отношении компании Booking и подтвердил размер штрафа в размере 1,3 миллиарда рублей. Компания должна будет выплатить штраф после вступления решения суда в законную силу", — ответили агентству в ведомстве на просьбу уточнить, должен ли сервис платить.
Условие о ценовом паритете закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такую же стоимость и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют Booking.com. Под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих гостиниц.
ФАС 26 августа сообщила, что оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

Арбитражный суд в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольных властей, а в ноябре утвердил сумму взыскания за навязывание отелям паритета цен.
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 19:32Туризм
В Booking заявили, что считают штраф ФАС "несправедливым"
 
ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Booking.comРоссия
 
 
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