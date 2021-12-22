https://ria.ru/20211222/vyplaty-1764904538.html

Выплаты пенсионерам к Новому году и после: что изменится в 2022 году

Выплаты пенсионерам к Новому году 2022: будут ли в декабре, какие и в каком размере

Выплаты пенсионерам к Новому году и после: что изменится в 2022 году

В сентябре 2021 года пенсионеры получили дополнительную выплату в размере 10 000 рублей. Сумма начислялась автоматически и распространялась на все категории... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:48

2021-12-22T14:48

2021-12-22T22:50

пенсионеры

социальные выплаты

россия

общество

пенсионный фонд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729605173_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_0a7ac90e3560e2bf9bb0508ad8904e73.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В сентябре 2021 года пенсионеры получили дополнительную выплату в размере 10 000 рублей. Сумма начислялась автоматически и распространялась на все категории получателей: по старости, по потере кормильца, по инвалидности, на военных пенсионеров.Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект о ежегодных предновогодних компенсациях пенсионерам.Кому положеныНекоторые пенсионеры в декабре получат доплату, установленную государством ранее. Это касается граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. У них в декабре фиксированная часть пенсии увеличилась в два раза.Пенсионерам, которые работали, но уволились в августе текущего года, с 1 декабря автоматически начисляется прибавка с доплатой за три месяца.К тому же повышенная пенсия в декабре ожидает граждан, подавших ранее заявление на перерасчет, к примеру, в связи с наличием несовершеннолетних иждивенцев.Виды выплатПоддержка пенсионерам оказывается на разных уровнях, существуют такие выплаты, как:График выплат пенсий в декабреОсобых изменений в графике выплат в этом году нет. Как и раньше, те пенсионеры, чьи пенсии приходятся на январские праздники, получат деньги до Нового года. Конкретный график зависит от способа получения выплат и региона. Уточнить информацию можно по телефону региональной клиентской службы, узнать его можно на официальном сайте ПФР.Будет ли повышениеС 1 января 2022-го страховые пенсии увеличатся на 5,9%, а социальные — с 1 апреля 2022 года на 7,7%. Также индексация коснется военных пенсий: с 1 октября 2022-го они увеличатся на 4%.Нововведения в 2022 годуВ 2022 году пенсионеров ждут изменения. О главных из них РИА Новости рассказала Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.

https://ria.ru/20211222/pensii-1764886163.html

https://ria.ru/20211222/dolgi-1764871073.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/vyplaty-1764236476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/osago-1764848615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пенсионеры, социальные выплаты, россия, общество, пенсионный фонд рф