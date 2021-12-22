14:48 22.12.2021 (обновлено: 22:50 22.12.2021)
Выплаты пенсионерам к Новому году и после: что изменится в 2022 году
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В сентябре 2021 года пенсионеры получили дополнительную выплату в размере 10 000 рублей. Сумма начислялась автоматически и распространялась на все категории получателей: по старости, по потере кормильца, по инвалидности, на военных пенсионеров.
Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект о ежегодных предновогодних компенсациях пенсионерам.
Кому положены
Некоторые пенсионеры в декабре получат доплату, установленную государством ранее. Это касается граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. У них в декабре фиксированная часть пенсии увеличилась в два раза.
Женщина возле банкомата
Пенсионерам, которые работали, но уволились в августе текущего года, с 1 декабря автоматически начисляется прибавка с доплатой за три месяца.
К тому же повышенная пенсия в декабре ожидает граждан, подавших ранее заявление на перерасчет, к примеру, в связи с наличием несовершеннолетних иждивенцев.
Виды выплат
Поддержка пенсионерам оказывается на разных уровнях, существуют такие выплаты, как:
- —Федеральные. Назначаются, когда полная сумма выплат неработающему пенсионеру ниже, чем установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера (ПМП), который не достигает ПМП в целом по России. Федеральные доплаты выплачиваются территориальными органами ПФР.
- —Региональные. Назначаются в том случае, когда ПМП в конкретном субъекте Федерации выше, чем такой же показатель по стране, но общая сумма выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП. Региональные доплаты выплачиваются органами социальной защиты.
- —Президентские. Это единоразовые выплаты, сумма и период получения которых определяются указом "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию", подписанным Владимиром Путиным.
- —Внеплановые. Наряду с плановыми индексациями пенсий большинства пенсионеров в течение года в строго установленные даты, существуют и повышения в индивидуальном порядке. К примеру, если пенсионер уволился с работы или приобрел новый стаж на Севере.
Информационный стенд ПФР
График выплат пенсий в декабре
Особых изменений в графике выплат в этом году нет. Как и раньше, те пенсионеры, чьи пенсии приходятся на январские праздники, получат деньги до Нового года. Конкретный график зависит от способа получения выплат и региона. Уточнить информацию можно по телефону региональной клиентской службы, узнать его можно на официальном сайте ПФР.
Будет ли повышение
С 1 января 2022-го страховые пенсии увеличатся на 5,9%, а социальные — с 1 апреля 2022 года на 7,7%. Также индексация коснется военных пенсий: с 1 октября 2022-го они увеличатся на 4%.
Нововведения в 2022 году
В 2022 году пенсионеров ждут изменения. О главных из них РИА Новости рассказала Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.
Пенсионное удостоверение
- 1Упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. В рамках законодательства при отсутствии возможности трудоустройства безработных пенсия может назначаться досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста. Если человек на это соглашается, орган службы занятости направляет в ПФР по месту его жительства предложение о досрочном назначении пенсии. Теперь она назначается со дня выдачи такого предложения без заявления от гражданина.
- 2Социальная доплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии (но не раньше, чем возникнет право на такую доплату). Документы для ее назначения пенсионеру предоставлять не нужно.
- 3Страховую пенсию по инвалидности назначат со дня признания гражданина инвалидом без заявления от него. Это будет происходить на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений из федерального реестра инвалидов. В законе также сказано, что пенсия должна быть назначена не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом.
- 4Изменения коснутся перевода на пенсию по старости с пенсии по потере кормильца. Когда человек достигает 80-летнего возраста, ему устанавливается повышенная фиксированная выплата в размере 100%. Но если гражданин получает пенсию по потере кормильца, то он не может получить прибавку. Чтобы это сделать, нужно перейти на свою пенсию по старости. С учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2022 года, заявление о переходе на свою пенсию писать не нужно. Теперь она назначается со дня достижения возраста 80 лет автоматически, если размер страховой пенсии по старости превысит размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. Решение о назначении ПФР должен принять в течение пяти дней со дня 80-летия человека. Еще три рабочих дня дается, чтобы известить гражданина об изменении его пенсионного статуса.
- 5Гражданам, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости через портал "Госуслуги", она может быть назначена в автоматическом режиме со дня обращения (но не раньше, чем возникло такое право).
- 6С 1 января 2022 года ПФР будет оказывать содействие гражданину в истребовании документов, необходимых для назначения страховой пенсии, подтверждающих обстоятельства, имевшие место на территории России, а также в другом государстве, с которым у России заключен международный договор, регулирующий правоотношения в сфере пенсионного обеспечения.
- 7Коснутся изменения и пенсионеров, которые долгое время проживали в сельской местности. Согласно постановлению правительства России от 29.11.2018 № 1441, селянам, проработавшим не менее 30 лет в аграрном секторе, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности в размере 25% суммы стандартной выплаты. При переезде на новое место жительства льгота сохраняется. Тем пенсионерам, которые после ее установления поселились в городе, с 1 января 2022 года повышение вновь установят беззаявительно.
- 8Согласно федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", неработающие пенсионеры, общая материальная обеспеченность которых с учетом всех доплат и пособий ниже прожиточного минимума, могут получать социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, установленного в регионе. С 1 января 2022 года прожиточный минимум во многих регионах повысится. Например, в Московской области с 10 648 до 12 146 рублей, в Санкт-Петербурге с 10 280,30 до 10 688,10 рубля, в Ленинградской области с 9620 до 10 618 рублей, в ХМАО с 13 236 до 14 562 рублей, в Ненецком автономном округе с 19 353 до 19 873 рублей, в Республике Башкортостан с 9605 до 9845 рублей.