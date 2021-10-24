https://ria.ru/20211024/pensii-1755902588.html

Россиян предупредили о повышении пенсий в ноябре

Эксперт рассказала о повышении пенсий в ноябре - РИА Новости, 24.10.2021

Россиян предупредили о повышении пенсий в ноябре

В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044.48 рублей. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T03:15

2021-10-24T03:15

2021-10-24T03:15

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044.48 рублей. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля, рассказала "Прайму" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Такая сумма будет приходить на счет в месяце, следующим за месяцем дня рождения, пояснила она.Также плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров, указывает эксперт. С 1 февраля 2021 года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионного возраста. До 30 апреля летчики получали 12475.83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца.Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября, заключила Григорьева.

https://ria.ru/20211021/pensiya-1755500434.html

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2021

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общество, деньги, рудн, пенсии, россия