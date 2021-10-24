Эксперт рассказала о повышении пенсий в ноябре
Эксперт Григорьева: с ноября 80-летние начнут получать страховую выплату 12 088,96 рубля
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044.48 рублей. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля, рассказала "Прайму" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Такая сумма будет приходить на счет в месяце, следующим за месяцем дня рождения, пояснила она.
“Российским законодательством сейчас не предусмотрены индексации пенсий работающим пенсионерам. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным", — отметила Григорьева.
Также плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров, указывает эксперт. С 1 февраля 2021 года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионного возраста. До 30 апреля летчики получали 12475.83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца.
Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября, заключила Григорьева.