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Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат разовую выплату

Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат разовую выплату - РИА Новости, 26.08.2021

Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат разовую выплату

Более 30 миллионов пенсионеров получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:19

2021-08-26T15:19

2021-08-26T19:47

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 30 миллионов пенсионеров получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании "Единой России".По его словам, речь идет о россиянах, которым перечисляют пенсию на банковские карты.В свою очередь, те, кому деньги приносят на дом (это 12,7 миллиона человек), получат дополнительные десять тысяч рублей с 3 сентября одновременно с пенсией.Владимир Путин на прошлой неделе на встрече с представителями "Единой России" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров. Он объяснил это решение тем, что повышение на тысячу рублей "подъедается" инфляцией, причем для пожилых людей эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается от расходов других граждан. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ.

https://ria.ru/20210826/vyplaty-1747323522.html

россия

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Путин анонсировал выплаты пенсионерам и военнослужащим Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей Президент России Путин предложил осуществить разовую выплату военным по 15 тысяч рублей 2021-08-26T15:19 true PT1M10S

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, владимир путин, единая россия, россия