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Назван размер пенсии в 2022 году

Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году - РИА Новости, 12.10.2021

Назван размер пенсии в 2022 году

В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T03:18

2021-10-12T03:18

2021-10-12T03:18

экономика

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, с 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем, размер накопительной пенсии – 2 613 рублей. Сумма выплаты при этом будет зависеть от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис Госуслуг.

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экономика, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, россия, юлия финогенова