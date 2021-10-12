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Назван размер пенсии в 2022 году
Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году - РИА Новости, 12.10.2021
Назван размер пенсии в 2022 году
В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:18
2021-10-12T03:18
экономика
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, с 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем, размер накопительной пенсии – 2 613 рублей. Сумма выплаты при этом будет зависеть от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис Госуслуг.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, россия, юлия финогенова
03:18 12.10.2021
 
Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году

Экономист Финогенова сообщила россиянам о росте пенсий в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
"По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера," – отметила эксперт.
По ее словам, с 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем, размер накопительной пенсии – 2 613 рублей. Сумма выплаты при этом будет зависеть от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис Госуслуг.
 
ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсииРоссияЮлия Финогенова
 
 
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