Назван размер пенсии в 2022 году

Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
Экономист Финогенова сообщила россиянам о росте пенсий в 2022 году
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
"По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера," – отметила эксперт.
По ее словам, с 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем, размер накопительной пенсии – 2 613 рублей. Сумма выплаты при этом будет зависеть от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис Госуслуг.