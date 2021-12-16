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Пенсионерам подготовили новогодний подарок

"Известия: в Госдуме предложили ввести предновогодние выплаты пенсионерам - РИА Новости, 16.12.2021

Пенсионерам подготовили новогодний подарок

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам, РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T04:23

2021-12-16T04:23

2021-12-16T08:56

общество

госдума рф

справедливая россия

сергей миронов

пенсии

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам, сообщают "Известия".Как говорится в пояснительной записке, инфляция по итогам этого года может составить девять процентов, что негативно отразится на доходе пожилых граждан. При этом накануне Нового года россияне обычно много тратят на покупку подарков и организацию праздника.Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей, указывают разработчики. При этом, по их мнению, расходы при необходимости можно будет частично покрыть из средств ФНБ.Ранее законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров передал правительству глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, государство должно обеспечить пенсионерам поддержку в виде дополнительной выплат, так как это самые социально незащищенные граждане. По оценкам Миронова, для выплаты 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211210/pensiya-1763180113.html

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общество, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов, пенсии