https://ria.ru/20211128/pensiya-1761096239.html

Россиянам в декабре поднимут пенсии

Названы три категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии - РИА Новости, 28.11.2021

Россиянам в декабре поднимут пенсии

Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на данные РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T03:06

2021-11-28T03:06

2021-11-28T05:56

общество

пенсия

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.Повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.В настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Накопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.Власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую пенсии

https://ria.ru/20211122/pensiya-1760110446.html

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общество, пенсия, россия