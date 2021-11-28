https://ria.ru/20211128/pensiya-1761096239.html
Россиянам в декабре поднимут пенсии
Названы три категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии - РИА Новости, 28.11.2021
Россиянам в декабре поднимут пенсии
Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на данные РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T03:06
2021-11-28T03:06
2021-11-28T05:56
общество
пенсия
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.Повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.В настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Накопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.Власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую пенсии
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общество, пенсия, россия
03:06 28.11.2021 (обновлено: 05:56 28.11.2021)
Названы три категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии
Трем категориям пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 2021 года
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает газета "Московский комсомолец"
со ссылкой на данные Пенсионного фонда
.
Повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.
На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.
На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.
В настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Накопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.
Власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую пенсии