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В СФ осудили идею американских коллег признать Россию спонсором терроризма
В СФ осудили идею американских коллег признать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 16.12.2021
В СФ осудили идею американских коллег признать Россию спонсором терроризма
Предложение ряда американских сенаторов объявить Россию страной-"спонсором терроризма", подрывает диалог Москвы и Вашингтона, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:43
2021-12-16T11:05
сша
россия
в мире
совет федерации рф
сенат сша
сергей цеков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предложение ряда американских сенаторов объявить Россию страной-"спонсором терроризма", подрывает диалог Москвы и Вашингтона, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.Сенаторы США предложили предоставить в будущем году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства - спонсора терроризма"."Эта инициатива подрывает диалог России и США, если она будет принята. Она характеризует определенную часть американской политической верхушки", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что Россия - страна-защитница, которая разрешает конфликты, развязываемые США, которая не вмешивается в дела суверенных государств, уважает права стран. "И вдруг ее называют спонсором терроризма", - подчеркнул законодатель.При этом американские сенаторы считают "нормальной" власть в Киеве, которая ведет террор против собственного народа, против части своей территории, отметил Цеков.Парламентарий подчеркнул, что американские сенаторы предлагают дать деньги "не на мир, а на войну". Он выразил сожаление, что столь крупная держава, как США, по-прежнему идет по пути развязывания конфликтов.Цеков отметил, что "даже озвучивание подобных предложений осложняет ситуацию на Украине, поддерживая "партию войны". Он также считает неправомерным лишать население Донбасса возможности самим определять свою судьбу.Цеков выразил надежду, что администрация Джо Байдена не поддержит эту инициативу сенаторов США, напомнив, что в ходе недавних переговоров с российским президентом речь шла об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины дипломатическим путем. Цеков полагает, что в Белом доме достаточно здравомыслящих людей, которые понимают, что война на Украине угрожает безопасности самих США в "контексте глобальной безопасности".Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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сша, россия, в мире, совет федерации рф, сенат сша, сергей цеков
10:43 16.12.2021 (обновлено: 11:05 16.12.2021)
 
В СФ осудили идею американских коллег признать Россию спонсором терроризма

Сенатор Цеков: идея американцев признать Россию спонсором терроризма подрывает диалог

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предложение ряда американских сенаторов объявить Россию страной-"спонсором терроризма", подрывает диалог Москвы и Вашингтона, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Сенаторы США предложили предоставить в будущем году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства - спонсора терроризма".
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"Эта инициатива подрывает диалог России и США, если она будет принята. Она характеризует определенную часть американской политической верхушки", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что Россия - страна-защитница, которая разрешает конфликты, развязываемые США, которая не вмешивается в дела суверенных государств, уважает права стран. "И вдруг ее называют спонсором терроризма", - подчеркнул законодатель.
При этом американские сенаторы считают "нормальной" власть в Киеве, которая ведет террор против собственного народа, против части своей территории, отметил Цеков.
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Парламентарий подчеркнул, что американские сенаторы предлагают дать деньги "не на мир, а на войну". Он выразил сожаление, что столь крупная держава, как США, по-прежнему идет по пути развязывания конфликтов.
Цеков отметил, что "даже озвучивание подобных предложений осложняет ситуацию на Украине, поддерживая "партию войны". Он также считает неправомерным лишать население Донбасса возможности самим определять свою судьбу.
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Цеков выразил надежду, что администрация Джо Байдена не поддержит эту инициативу сенаторов США, напомнив, что в ходе недавних переговоров с российским президентом речь шла об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины дипломатическим путем. Цеков полагает, что в Белом доме достаточно здравомыслящих людей, которые понимают, что война на Украине угрожает безопасности самих США в "контексте глобальной безопасности".
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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