https://ria.ru/20211215/stress-1763855604.html

Нервный срыв: как его распознать и прийти в норму после сильного стресса

Нервный срыв: симптомы расстройства, лечение, признаки и последствия

Нервный срыв: как его распознать и прийти в норму после сильного стресса

Любой человек в какой-то момент может оказаться на грани нервного срыва. Симптомы расстройства связаны не только с душевным состоянием, но и с физическим. Какие РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:11

2021-12-15T17:11

2021-12-15T17:11

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психика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Любой человек в какой-то момент может оказаться на грани нервного срыва. Симптомы расстройства связаны не только с душевным состоянием, но и с физическим. Какие факторы могут довести до нервного истощения, каковы его признаки у женщин и мужчин, методы терапии и возможные последствия, если не лечить, – в материале РИА Новости.Что такое нервный срывНервный срыв – острая фаза кратковременного расстройства, которое проявляется в виде невротических и депрессивных симптомов.Простыми словами – это реакция психики на какие-либо события или внешние раздражители (например: неприятности на работе, развод, смерть близкого человека и др.). Нервный срыв может стать причиной развития депрессии, тревожного или невротического расстройства, бессонницы и т.д.ПричиныИстощение организмаЧасто причиной нервного срыва является общее истощение организма. Его провоцируют:Психические расстройстваВероятность нервного срыва повышают болезненные состояния психики в виде депрессии и некоторых расстройств:Стрессовые ситуацииСильное влияние на психическое состояние оказывает стресс:“К примеру, сейчас уровень стресса повышает обилие тревожной информации о пандемии, введении ограничений. У людей появляется страх за будущее свое и будущее близких. Состояние неопределенности увеличивает психическое напряжение. Чрезмерное увлечение гаджетами, компьютерными играми, сериалами также не расслабляют нервную систему, а возбуждают её”, - отмечает эксперт.Признаки и симптомыЕсли организм по разным причинам не способен справиться с происходящим, психика из стабильного состояния переходит в состояние нервного срыва.Симптомы расстройства зависят от здоровья человека, а также от его реакции на стресс. Наиболее часто встречающиеся признаки нервного срыва:“Такие симптомы могут проявляться не только у взрослых, нервный срыв бывает и у детей разного возраста. Снижение работоспособности, пессимистический настрой, ухудшение настроения и нарушение мыслительной деятельности характерны для пациентов этой категории как реакция организма на происходящее вокруг”, - добавляет Юлия Медведева.Что делать при срывеФизические упражнения, концентрация на дыхании и умывание холодной водой способствуют улучшению состояния в критический момент расстройства.Человеку стоит проанализировать ситуацию и понять, что именно привело к такому состоянию. После этого нужно найти способы выхода из него. Но этот процесс необходимо осуществить в спокойном эмоциональном состоянии.Нужно акцентировать свое внимание на испытываемых эмоциях. Суть такой практики состоит в осознании своих переживаний и получении контроля над ними.При появлении двух и более симптомов нервного расстройства необходимо обратиться за помощью к неврологу, психиатру или психотерапевту. Специалист должен оценить психическое состояние человека и определить причины сбоя в работе нервной системы. После этого врач может назначить лечение и дать рекомендации по профилактике заболевания.ДиагностикаНервные срывы могут привести к серьезным проблемам и даже затронуть работу некоторых отделов головного мозга. Чтобы вылечить расстройство, нужна полноценная диагностика. От ее качества полностью зависит исход заболевания. Главное – начать лечение как можно скорее, на первых этапах проявления.ЛечениеЛечение нервного срыва может быть как медикаментозное, так и без применения лекарственных средств. Возможные варианты включают, в частности, психотерапию, дыхательную гимнастику и массаж.ФармакотерапияЛечение нервного расстройства обычно включает в себя прием лекарственных препаратов. К ним относятся:Некоторые лекарственные препараты, например, транквилизаторы, могут вызывать привыкание и не предназначены для долгосрочного потребления. Пациенту в период лечения необходимо находиться под пристальным вниманием специалистов, которые будут контролировать процесс приема препаратов и регулировать дозировку.ПсихотерапияБлагодаря групповым или личным консультациям с врачом пациент может научиться правильно реагировать на стресс, искать его причины и прорабатывать их. Вместе с специалистом можно найти выход из травмирующей человека ситуации. Также в процессе психотерапии реально добиться изменения отношения к самому себе в позитивном ключе.Лучше всего сочетать медикаментозное лечение и психотерапию, таким образом получится быстрее выйти из стресса и употреблять меньше лекарств.Дыхательная гимнастика и массажПравильное дыхание – это естественный транквилизатор нервной системы, который переводит тело в состояние спокойствия и расслабления. Глубокие вдохи насыщают организм кислородом, за счет чего улучшается обмен веществ и нормализуется работа всех органов и систем.Специалисты рекомендуют проводить дыхательную гимнастику на свежем воздухе, если его температура не ниже пяти градусов. В ином случае стоит практиковаться в проветренном помещении.Для улучшения состояния больного также активно применяется массаж. Такой метод лечения позволяет:Лучше всего со стрессом справляются классические или точечные техники расслабляющего массажа. Но процедура имеет противопоказания, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.Народные средстваНередки случаи обращения к народной медицине при нервном истощении. Но прежде чем прибегать к подобным методам, стоит посоветоваться с доктором.Существует несколько средств, которые благотворно влияют на вегетативную и центральную нервную систему:Восстановление нервной системы после курса леченияЧтобы закрепить эффект терапии и избежать "откатов", необходимо в первую очередь изменить свой образ жизни.Начать можно с питания. Стоит проследить за тем, чтобы на регулярной основе в организм попадало достаточное количество клетчатки и углеводов. Потребление кофе и чая по возможности минимизировать или вовсе исключить. Необходимость приема витаминов и дозу стоит уточнить у специалистов.Для восстановления важны регуляция режима сна и бодрствования, физическая активность, включение в свою жизнь положительных эмоций, хобби, избавление от вредных привычек. Большое внимание стоит уделить занятиям спортом и отдыху.Последствия срываК наиболее частым негативным последствиям нервного срыва относятся психосоматические нарушения. Они включают себя болевые ощущения в области желудка, гипертонию, головные боли, а также инфаркты и инсульты. Подобное состояние приводит к снижению иммунитета и возникновению инфекционных заболеваний.При халатном отношении к своему здоровью или неправильном лечении нервное истощение может спровоцировать психические заболевания.Отсутствие желания поддерживать отношения с близкими людьми – это тоже последствие нервного срыва. Долгое пребывание в таком состоянии может привести к проблемам в семье и на работе, а также сказаться на материальном благополучии.ПрофилактикаРекомендации специалистов по снижению риска возникновения нервного срыва обычно включают:

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здоровье - общество, депрессия, психика, россия