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Нервный срыв: как его распознать и прийти в норму после сильного стресса
Нервный срыв: симптомы расстройства, лечение, признаки и последствия
Нервный срыв: как его распознать и прийти в норму после сильного стресса
Любой человек в какой-то момент может оказаться на грани нервного срыва. Симптомы расстройства связаны не только с душевным состоянием, но и с физическим. Какие РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:11
2021-12-15T17:11
здоровье - общество
депрессия
психика
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Любой человек в какой-то момент может оказаться на грани нервного срыва. Симптомы расстройства связаны не только с душевным состоянием, но и с физическим. Какие факторы могут довести до нервного истощения, каковы его признаки у женщин и мужчин, методы терапии и возможные последствия, если не лечить, – в материале РИА Новости.Что такое нервный срывНервный срыв – острая фаза кратковременного расстройства, которое проявляется в виде невротических и депрессивных симптомов.Простыми словами – это реакция психики на какие-либо события или внешние раздражители (например: неприятности на работе, развод, смерть близкого человека и др.). Нервный срыв может стать причиной развития депрессии, тревожного или невротического расстройства, бессонницы и т.д.ПричиныИстощение организмаЧасто причиной нервного срыва является общее истощение организма. Его провоцируют:Психические расстройстваВероятность нервного срыва повышают болезненные состояния психики в виде депрессии и некоторых расстройств:Стрессовые ситуацииСильное влияние на психическое состояние оказывает стресс:“К примеру, сейчас уровень стресса повышает обилие тревожной информации о пандемии, введении ограничений. У людей появляется страх за будущее свое и будущее близких. Состояние неопределенности увеличивает психическое напряжение. Чрезмерное увлечение гаджетами, компьютерными играми, сериалами также не расслабляют нервную систему, а возбуждают её”, - отмечает эксперт.Признаки и симптомыЕсли организм по разным причинам не способен справиться с происходящим, психика из стабильного состояния переходит в состояние нервного срыва.Симптомы расстройства зависят от здоровья человека, а также от его реакции на стресс. Наиболее часто встречающиеся признаки нервного срыва:“Такие симптомы могут проявляться не только у взрослых, нервный срыв бывает и у детей разного возраста. Снижение работоспособности, пессимистический настрой, ухудшение настроения и нарушение мыслительной деятельности характерны для пациентов этой категории как реакция организма на происходящее вокруг”, - добавляет Юлия Медведева.Что делать при срывеФизические упражнения, концентрация на дыхании и умывание холодной водой способствуют улучшению состояния в критический момент расстройства.Человеку стоит проанализировать ситуацию и понять, что именно привело к такому состоянию. После этого нужно найти способы выхода из него. Но этот процесс необходимо осуществить в спокойном эмоциональном состоянии.Нужно акцентировать свое внимание на испытываемых эмоциях. Суть такой практики состоит в осознании своих переживаний и получении контроля над ними.При появлении двух и более симптомов нервного расстройства необходимо обратиться за помощью к неврологу, психиатру или психотерапевту. Специалист должен оценить психическое состояние человека и определить причины сбоя в работе нервной системы. После этого врач может назначить лечение и дать рекомендации по профилактике заболевания.ДиагностикаНервные срывы могут привести к серьезным проблемам и даже затронуть работу некоторых отделов головного мозга. Чтобы вылечить расстройство, нужна полноценная диагностика. От ее качества полностью зависит исход заболевания. Главное – начать лечение как можно скорее, на первых этапах проявления.ЛечениеЛечение нервного срыва может быть как медикаментозное, так и без применения лекарственных средств. Возможные варианты включают, в частности, психотерапию, дыхательную гимнастику и массаж.ФармакотерапияЛечение нервного расстройства обычно включает в себя прием лекарственных препаратов. К ним относятся:Некоторые лекарственные препараты, например, транквилизаторы, могут вызывать привыкание и не предназначены для долгосрочного потребления. Пациенту в период лечения необходимо находиться под пристальным вниманием специалистов, которые будут контролировать процесс приема препаратов и регулировать дозировку.ПсихотерапияБлагодаря групповым или личным консультациям с врачом пациент может научиться правильно реагировать на стресс, искать его причины и прорабатывать их. Вместе с специалистом можно найти выход из травмирующей человека ситуации. Также в процессе психотерапии реально добиться изменения отношения к самому себе в позитивном ключе.Лучше всего сочетать медикаментозное лечение и психотерапию, таким образом получится быстрее выйти из стресса и употреблять меньше лекарств.Дыхательная гимнастика и массажПравильное дыхание – это естественный транквилизатор нервной системы, который переводит тело в состояние спокойствия и расслабления. Глубокие вдохи насыщают организм кислородом, за счет чего улучшается обмен веществ и нормализуется работа всех органов и систем.Специалисты рекомендуют проводить дыхательную гимнастику на свежем воздухе, если его температура не ниже пяти градусов. В ином случае стоит практиковаться в проветренном помещении.Для улучшения состояния больного также активно применяется массаж. Такой метод лечения позволяет:Лучше всего со стрессом справляются классические или точечные техники расслабляющего массажа. Но процедура имеет противопоказания, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.Народные средстваНередки случаи обращения к народной медицине при нервном истощении. Но прежде чем прибегать к подобным методам, стоит посоветоваться с доктором.Существует несколько средств, которые благотворно влияют на вегетативную и центральную нервную систему:Восстановление нервной системы после курса леченияЧтобы закрепить эффект терапии и избежать "откатов", необходимо в первую очередь изменить свой образ жизни.Начать можно с питания. Стоит проследить за тем, чтобы на регулярной основе в организм попадало достаточное количество клетчатки и углеводов. Потребление кофе и чая по возможности минимизировать или вовсе исключить. Необходимость приема витаминов и дозу стоит уточнить у специалистов.Для восстановления важны регуляция режима сна и бодрствования, физическая активность, включение в свою жизнь положительных эмоций, хобби, избавление от вредных привычек. Большое внимание стоит уделить занятиям спортом и отдыху.Последствия срываК наиболее частым негативным последствиям нервного срыва относятся психосоматические нарушения. Они включают себя болевые ощущения в области желудка, гипертонию, головные боли, а также инфаркты и инсульты. Подобное состояние приводит к снижению иммунитета и возникновению инфекционных заболеваний.При халатном отношении к своему здоровью или неправильном лечении нервное истощение может спровоцировать психические заболевания.Отсутствие желания поддерживать отношения с близкими людьми – это тоже последствие нервного срыва. Долгое пребывание в таком состоянии может привести к проблемам в семье и на работе, а также сказаться на материальном благополучии.ПрофилактикаРекомендации специалистов по снижению риска возникновения нервного срыва обычно включают:
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здоровье - общество, депрессия, психика, россия
17:11 15.12.2021
 

Нервный срыв: как его распознать и прийти в норму после сильного стресса

© Depositphotos / Maruzhenko YaroslavМужчина в состоянии нервного срыва
Мужчина в состоянии нервного срыва - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Depositphotos / Maruzhenko Yaroslav
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Любой человек в какой-то момент может оказаться на грани нервного срыва. Симптомы расстройства связаны не только с душевным состоянием, но и с физическим. Какие факторы могут довести до нервного истощения, каковы его признаки у женщин и мужчин, методы терапии и возможные последствия, если не лечить, – в материале РИА Новости.

Что такое нервный срыв

Нервный срыв – острая фаза кратковременного расстройства, которое проявляется в виде невротических и депрессивных симптомов.
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Простыми словами – это реакция психики на какие-либо события или внешние раздражители (например: неприятности на работе, развод, смерть близкого человека и др.). Нервный срыв может стать причиной развития депрессии, тревожного или невротического расстройства, бессонницы и т.д.
“Современный темп жизни обязывает нас успевать всё, мы стараемся использовать каждую секунду, не даем себе возможности отдохнуть ни морально, ни физически. Усталость накапливается, информационный тревожный фон давит на психику человека, в результате может произойти нервный срыв”, - поясняет Юлия Медведева, магистр психологии, гештальт-терапевт.

Причины

© Depositphotos / diego_cervoЖенщина в состоянии стресса
Женщина в состоянии стресса - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Depositphotos / diego_cervo
Женщина в состоянии стресса

Истощение организма

Часто причиной нервного срыва является общее истощение организма. Его провоцируют:
  • Хронические заболевания (проблемы сердечно-сосудистой, эндокринной систем, рассеянный склероз и др.).
  • Отсутствие отдыха, перенасыщенный жизненный график.
  • Сбитый режим сна и бодрствования, бессонница.
  • Нарушение пищевого поведения - диета, недоедание, нерегулярный прием пищи.
  • Злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами.
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Психические расстройства

Вероятность нервного срыва повышают болезненные состояния психики в виде депрессии и некоторых расстройств:
  • обсессивно-компульсивное (невроз навязчивых состояний);
  • генерализованное тревожное;
  • посттравматическое стрессовое;
  • биполярное и другие.
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Стрессовые ситуации

Сильное влияние на психическое состояние оказывает стресс:
  • смерть близкого человека;
  • увольнение;
  • развод или расставание;
  • финансовые трудности;
  • переход на новое место работы или учебы;
  • переезд и другие причины, важные для конкретного человека.
“К примеру, сейчас уровень стресса повышает обилие тревожной информации о пандемии, введении ограничений. У людей появляется страх за будущее свое и будущее близких. Состояние неопределенности увеличивает психическое напряжение. Чрезмерное увлечение гаджетами, компьютерными играми, сериалами также не расслабляют нервную систему, а возбуждают её”, - отмечает эксперт.
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Признаки и симптомы

Если организм по разным причинам не способен справиться с происходящим, психика из стабильного состояния переходит в состояние нервного срыва.
Симптомы расстройства зависят от здоровья человека, а также от его реакции на стресс. Наиболее часто встречающиеся признаки нервного срыва:
  • частые смены настроения, раздражительность и агрессивность;
  • плаксивость;
  • появление страхов, фобий;
  • возникновение чувства вины;
  • сложности при концентрации внимания, ухудшение памяти;
  • повышенный уровень тревожности;
  • отстраненность от близких, чувство одиночества;
  • снижение либидо, расстройство сексуальной сферы;
  • апатия, отсутствие интереса к жизни;
  • головные боли;
  • повышенное потоотделение,
  • сухость во рту;
  • снижение или повышение аппетита;
  • дрожание конечностей;
  • панические атаки;
  • мысли о причинении вреда своему здоровью.
“Такие симптомы могут проявляться не только у взрослых, нервный срыв бывает и у детей разного возраста. Снижение работоспособности, пессимистический настрой, ухудшение настроения и нарушение мыслительной деятельности характерны для пациентов этой категории как реакция организма на происходящее вокруг”, - добавляет Юлия Медведева.
© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стресс
Женщина, переживающая стресс - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / kieferpix
Женщина, переживающая стресс

Что делать при срыве

Физические упражнения, концентрация на дыхании и умывание холодной водой способствуют улучшению состояния в критический момент расстройства.
"Если случился нервный срыв, то необходимо сконцентрироваться на своих телесных ощущениях, на процессе дыхания. Нужно глубоко дышать, вдох и выдох должны быть длинными", - рекомендует эксперт.
Человеку стоит проанализировать ситуацию и понять, что именно привело к такому состоянию. После этого нужно найти способы выхода из него. Но этот процесс необходимо осуществить в спокойном эмоциональном состоянии.
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Нужно акцентировать свое внимание на испытываемых эмоциях. Суть такой практики состоит в осознании своих переживаний и получении контроля над ними.
При появлении двух и более симптомов нервного расстройства необходимо обратиться за помощью к неврологу, психиатру или психотерапевту. Специалист должен оценить психическое состояние человека и определить причины сбоя в работе нервной системы. После этого врач может назначить лечение и дать рекомендации по профилактике заболевания.
© Fotolia / lichtmeisterСтресс на рабочем месте
Стресс на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / lichtmeister
Стресс на рабочем месте

Диагностика

Нервные срывы могут привести к серьезным проблемам и даже затронуть работу некоторых отделов головного мозга. Чтобы вылечить расстройство, нужна полноценная диагностика. От ее качества полностью зависит исход заболевания. Главное – начать лечение как можно скорее, на первых этапах проявления.
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Лечение

Лечение нервного срыва может быть как медикаментозное, так и без применения лекарственных средств. Возможные варианты включают, в частности, психотерапию, дыхательную гимнастику и массаж.
© Fotolia / WavebreakmediaMicroМужчина, переживающий стресс
Мужчина, переживающий стресс - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Мужчина, переживающий стресс

Фармакотерапия

Лечение нервного расстройства обычно включает в себя прием лекарственных препаратов. К ним относятся:
  1. 1
    Препараты с успокаивающим действием. Такие средства способны значительно улучшить самочувствие.
  2. 2
    Витамины группы В, витамин Е, магний и кальций. Эти вещества препятствуют нервному истощению.
  3. 3
    Антидепрессанты. Применяются по назначению врача.
Некоторые лекарственные препараты, например, транквилизаторы, могут вызывать привыкание и не предназначены для долгосрочного потребления. Пациенту в период лечения необходимо находиться под пристальным вниманием специалистов, которые будут контролировать процесс приема препаратов и регулировать дозировку.
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Психотерапия

Благодаря групповым или личным консультациям с врачом пациент может научиться правильно реагировать на стресс, искать его причины и прорабатывать их. Вместе с специалистом можно найти выход из травмирующей человека ситуации. Также в процессе психотерапии реально добиться изменения отношения к самому себе в позитивном ключе.
© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / mangostock
Пациент на приеме у врача
Лучше всего сочетать медикаментозное лечение и психотерапию, таким образом получится быстрее выйти из стресса и употреблять меньше лекарств.

Дыхательная гимнастика и массаж

Правильное дыхание – это естественный транквилизатор нервной системы, который переводит тело в состояние спокойствия и расслабления. Глубокие вдохи насыщают организм кислородом, за счет чего улучшается обмен веществ и нормализуется работа всех органов и систем.
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Специалисты рекомендуют проводить дыхательную гимнастику на свежем воздухе, если его температура не ниже пяти градусов. В ином случае стоит практиковаться в проветренном помещении.
Для улучшения состояния больного также активно применяется массаж. Такой метод лечения позволяет:
  1. 1
    снять/уменьшить напряжение в мышцах;
  2. 2
    улучшить сон;
  3. 3
    повысить сопротивляемость организма;
  4. 4
    нормализовать психоэмоциональное состояние.
Лучше всего со стрессом справляются классические или точечные техники расслабляющего массажа. Но процедура имеет противопоказания, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.
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Народные средства

Нередки случаи обращения к народной медицине при нервном истощении. Но прежде чем прибегать к подобным методам, стоит посоветоваться с доктором.
Существует несколько средств, которые благотворно влияют на вегетативную и центральную нервную систему:
  1. 1
    Чай из мелиссы или мяты. Напиток нормализует режим сна и обладает успокаивающим эффектом.
  2. 2
    Отвар пустырника. Улучшает кровоток и укрепляет мышцы сердца.
  3. 3
    Отвар боярышника. Поддерживает иммунитет и повышает общий эмоциональный тонус.
  4. 4
    Настойка валерьянки. Стабилизирует психоэмоциональное состояние и сон. Рекомендуется принимать с водой перед сном.
  5. 5
    Общеукрепляющие и витаминные сборы и чаи.
  6. 6
    Лечебно-тонизирующая лавандовая ванна. Снимает напряжение в мышцах и избавляет от усталости.
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Восстановление нервной системы после курса лечения

Чтобы закрепить эффект терапии и избежать "откатов", необходимо в первую очередь изменить свой образ жизни.
Начать можно с питания. Стоит проследить за тем, чтобы на регулярной основе в организм попадало достаточное количество клетчатки и углеводов. Потребление кофе и чая по возможности минимизировать или вовсе исключить. Необходимость приема витаминов и дозу стоит уточнить у специалистов.
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Утренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике на смотровой площадке Чаша в Казани

Последствия срыва

К наиболее частым негативным последствиям нервного срыва относятся психосоматические нарушения. Они включают себя болевые ощущения в области желудка, гипертонию, головные боли, а также инфаркты и инсульты. Подобное состояние приводит к снижению иммунитета и возникновению инфекционных заболеваний.
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Профилактика

Рекомендации специалистов по снижению риска возникновения нервного срыва обычно включают:
  • Соблюдение режима дня. Не допускать отсутствия отдыха.
  • Налаживание обстановки дома и на работе. Необходимо стараться разрешать конфликты на ранней стадии.
  • Обращение за консультацией к психологу.
  • Регулярные занятия спортом.
  • Уменьшение или исключение потребления кофеина.
  • Отказ от табака, психоактивных веществ и алкоголя;
  • Частые прогулки, хобби.
  • Проведение времени с близкими людьми.
  • Уменьшение количества обязанностей и работы, если с ними сложно справиться.
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