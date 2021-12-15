Нервный срыв: как его распознать и прийти в норму после сильного стресса
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Любой человек в какой-то момент может оказаться на грани нервного срыва. Симптомы расстройства связаны не только с душевным состоянием, но и с физическим. Какие факторы могут довести до нервного истощения, каковы его признаки у женщин и мужчин, методы терапии и возможные последствия, если не лечить, – в материале РИА Новости.
Что такое нервный срыв
Нервный срыв – острая фаза кратковременного расстройства, которое проявляется в виде невротических и депрессивных симптомов.
“Современный темп жизни обязывает нас успевать всё, мы стараемся использовать каждую секунду, не даем себе возможности отдохнуть ни морально, ни физически. Усталость накапливается, информационный тревожный фон давит на психику человека, в результате может произойти нервный срыв”, - поясняет Юлия Медведева, магистр психологии, гештальт-терапевт.
Причины
Женщина в состоянии стресса
Истощение организма
Часто причиной нервного срыва является общее истощение организма. Его провоцируют:
- —Хронические заболевания (проблемы сердечно-сосудистой, эндокринной систем, рассеянный склероз и др.).
- —Отсутствие отдыха, перенасыщенный жизненный график.
- —Сбитый режим сна и бодрствования, бессонница.
- —Нарушение пищевого поведения - диета, недоедание, нерегулярный прием пищи.
- —Злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами.
18 октября, 03:25ЗОЖВрач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
Психические расстройства
Вероятность нервного срыва повышают болезненные состояния психики в виде депрессии и некоторых расстройств:
- —обсессивно-компульсивное (невроз навязчивых состояний);
- —генерализованное тревожное;
- —посттравматическое стрессовое;
- —биполярное и другие.
Стрессовые ситуации
Сильное влияние на психическое состояние оказывает стресс:
- —смерть близкого человека;
- —увольнение;
- —развод или расставание;
- —финансовые трудности;
- —переход на новое место работы или учебы;
- —переезд и другие причины, важные для конкретного человека.
“К примеру, сейчас уровень стресса повышает обилие тревожной информации о пандемии, введении ограничений. У людей появляется страх за будущее свое и будущее близких. Состояние неопределенности увеличивает психическое напряжение. Чрезмерное увлечение гаджетами, компьютерными играми, сериалами также не расслабляют нервную систему, а возбуждают её”, - отмечает эксперт.
16 октября, 02:00Сказано в эфиреВрач назвала признаки постковидной депрессии
Признаки и симптомы
Если организм по разным причинам не способен справиться с происходящим, психика из стабильного состояния переходит в состояние нервного срыва.
Симптомы расстройства зависят от здоровья человека, а также от его реакции на стресс. Наиболее часто встречающиеся признаки нервного срыва:
- —частые смены настроения, раздражительность и агрессивность;
- —плаксивость;
- —появление страхов, фобий;
- —возникновение чувства вины;
- —сложности при концентрации внимания, ухудшение памяти;
- —повышенный уровень тревожности;
- —отстраненность от близких, чувство одиночества;
- —снижение либидо, расстройство сексуальной сферы;
- —апатия, отсутствие интереса к жизни;
- —головные боли;
- —повышенное потоотделение,
- —сухость во рту;
- —снижение или повышение аппетита;
- —дрожание конечностей;
- —панические атаки;
- —мысли о причинении вреда своему здоровью.
“Такие симптомы могут проявляться не только у взрослых, нервный срыв бывает и у детей разного возраста. Снижение работоспособности, пессимистический настрой, ухудшение настроения и нарушение мыслительной деятельности характерны для пациентов этой категории как реакция организма на происходящее вокруг”, - добавляет Юлия Медведева.
Что делать при срыве
Физические упражнения, концентрация на дыхании и умывание холодной водой способствуют улучшению состояния в критический момент расстройства.
"Если случился нервный срыв, то необходимо сконцентрироваться на своих телесных ощущениях, на процессе дыхания. Нужно глубоко дышать, вдох и выдох должны быть длинными", - рекомендует эксперт.
Человеку стоит проанализировать ситуацию и понять, что именно привело к такому состоянию. После этого нужно найти способы выхода из него. Но этот процесс необходимо осуществить в спокойном эмоциональном состоянии.
29 октября 2019, 12:00Это надолгоПодкаст "Это надолго": как распознать стресс у ребёнка?Научиться читать и писать до пяти лет, тренировки утром и вечером. Чтобы вырос талантливый ребёнок. Чтобы потом он благодарил за это родителей, которые хотят для него только лучшее. Возможно. Но сначала спросите у ребёнка, что нужно ему. Вдруг он уже несколько месяцев живёт в стрессе и молчит. Как увидеть проблему и защитить ребёнка от депрессий?
Нужно акцентировать свое внимание на испытываемых эмоциях. Суть такой практики состоит в осознании своих переживаний и получении контроля над ними.
При появлении двух и более симптомов нервного расстройства необходимо обратиться за помощью к неврологу, психиатру или психотерапевту. Специалист должен оценить психическое состояние человека и определить причины сбоя в работе нервной системы. После этого врач может назначить лечение и дать рекомендации по профилактике заболевания.
Диагностика
Нервные срывы могут привести к серьезным проблемам и даже затронуть работу некоторых отделов головного мозга. Чтобы вылечить расстройство, нужна полноценная диагностика. От ее качества полностью зависит исход заболевания. Главное – начать лечение как можно скорее, на первых этапах проявления.
23 сентября 2019, 12:00СтрахиДо чего может довести перфекционизм?"Сделать идеально, но никогда", "глаз дёргается от того, что неровно лежит", "сдохну, но будет лучше, чем у соседа". Перфекционизм ещё недавно воспринимался исключительно позитивной чертой характера. Но, похоже, теряет социальное одобрение. Побеждают троечники или отличники слишком заигрались? Разбираем ошибки и заблуждения.
Лечение
Лечение нервного срыва может быть как медикаментозное, так и без применения лекарственных средств. Возможные варианты включают, в частности, психотерапию, дыхательную гимнастику и массаж.
Мужчина, переживающий стресс
Фармакотерапия
Лечение нервного расстройства обычно включает в себя прием лекарственных препаратов. К ним относятся:
- 1Препараты с успокаивающим действием. Такие средства способны значительно улучшить самочувствие.
- 2Витамины группы В, витамин Е, магний и кальций. Эти вещества препятствуют нервному истощению.
- 3Антидепрессанты. Применяются по назначению врача.
Некоторые лекарственные препараты, например, транквилизаторы, могут вызывать привыкание и не предназначены для долгосрочного потребления. Пациенту в период лечения необходимо находиться под пристальным вниманием специалистов, которые будут контролировать процесс приема препаратов и регулировать дозировку.
30 сентября 2020, 02:05Выпил – и успокоился. Какие успокоительные могут вызвать зависимость?
Психотерапия
Благодаря групповым или личным консультациям с врачом пациент может научиться правильно реагировать на стресс, искать его причины и прорабатывать их. Вместе с специалистом можно найти выход из травмирующей человека ситуации. Также в процессе психотерапии реально добиться изменения отношения к самому себе в позитивном ключе.
Лучше всего сочетать медикаментозное лечение и психотерапию, таким образом получится быстрее выйти из стресса и употреблять меньше лекарств.
Дыхательная гимнастика и массаж
Правильное дыхание – это естественный транквилизатор нервной системы, который переводит тело в состояние спокойствия и расслабления. Глубокие вдохи насыщают организм кислородом, за счет чего улучшается обмен веществ и нормализуется работа всех органов и систем.
30 ноября, 13:43Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России
Специалисты рекомендуют проводить дыхательную гимнастику на свежем воздухе, если его температура не ниже пяти градусов. В ином случае стоит практиковаться в проветренном помещении.
Для улучшения состояния больного также активно применяется массаж. Такой метод лечения позволяет:
- 1снять/уменьшить напряжение в мышцах;
- 2улучшить сон;
- 3повысить сопротивляемость организма;
- 4нормализовать психоэмоциональное состояние.
Лучше всего со стрессом справляются классические или точечные техники расслабляющего массажа. Но процедура имеет противопоказания, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.
19 ноября, 15:44НаукаУченые нашли способ блокирования депрессии и стресса
Народные средства
Нередки случаи обращения к народной медицине при нервном истощении. Но прежде чем прибегать к подобным методам, стоит посоветоваться с доктором.
Существует несколько средств, которые благотворно влияют на вегетативную и центральную нервную систему:
- 1Чай из мелиссы или мяты. Напиток нормализует режим сна и обладает успокаивающим эффектом.
- 2Отвар пустырника. Улучшает кровоток и укрепляет мышцы сердца.
- 3Отвар боярышника. Поддерживает иммунитет и повышает общий эмоциональный тонус.
- 4Настойка валерьянки. Стабилизирует психоэмоциональное состояние и сон. Рекомендуется принимать с водой перед сном.
- 5Общеукрепляющие и витаминные сборы и чаи.
- 6Лечебно-тонизирующая лавандовая ванна. Снимает напряжение в мышцах и избавляет от усталости.
Восстановление нервной системы после курса лечения
Чтобы закрепить эффект терапии и избежать "откатов", необходимо в первую очередь изменить свой образ жизни.
Начать можно с питания. Стоит проследить за тем, чтобы на регулярной основе в организм попадало достаточное количество клетчатки и углеводов. Потребление кофе и чая по возможности минимизировать или вовсе исключить. Необходимость приема витаминов и дозу стоит уточнить у специалистов.
Для восстановления важны регуляция режима сна и бодрствования, физическая активность, включение в свою жизнь положительных эмоций, хобби, избавление от вредных привычек. Большое внимание стоит уделить занятиям спортом и отдыху.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУтренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике на смотровой площадке Чаша в Казани
Утренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике на смотровой площадке Чаша в Казани
Последствия срыва
К наиболее частым негативным последствиям нервного срыва относятся психосоматические нарушения. Они включают себя болевые ощущения в области желудка, гипертонию, головные боли, а также инфаркты и инсульты. Подобное состояние приводит к снижению иммунитета и возникновению инфекционных заболеваний.
11 декабря, 06:09Названы симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа
При халатном отношении к своему здоровью или неправильном лечении нервное истощение может спровоцировать психические заболевания.
Отсутствие желания поддерживать отношения с близкими людьми – это тоже последствие нервного срыва. Долгое пребывание в таком состоянии может привести к проблемам в семье и на работе, а также сказаться на материальном благополучии.
Профилактика
Рекомендации специалистов по снижению риска возникновения нервного срыва обычно включают:
- —Соблюдение режима дня. Не допускать отсутствия отдыха.
- —Налаживание обстановки дома и на работе. Необходимо стараться разрешать конфликты на ранней стадии.
- —Обращение за консультацией к психологу.
- —Регулярные занятия спортом.
- —Уменьшение или исключение потребления кофеина.
- —Отказ от табака, психоактивных веществ и алкоголя;
- —Частые прогулки, хобби.
- —Проведение времени с близкими людьми.
- —Уменьшение количества обязанностей и работы, если с ними сложно справиться.
22 сентября 2020, 04:08"Лечение" депрессии алкоголем признали вдвойне опасным