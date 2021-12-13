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Ленинградская область
https://ria.ru/20211213/lenoblast-1763418242.html
Ленобласть разрабатывает пути решения утилизации ТКО
Ленобласть разрабатывает пути решения утилизации ТКО - РИА Новости, 13.12.2021
Ленобласть разрабатывает пути решения утилизации ТКО
Ленинградской области необходимы современные экологичные комплексы глубокой переработки отходов мусора, чтобы полностью ликвидировать устаревшие полигоны, но... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:25
2021-12-13T11:25
ленинградская область
общество
лужский район
выборгский район
александр дрозденко
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Ленинградской области необходимы современные экологичные комплексы глубокой переработки отходов мусора, чтобы полностью ликвидировать устаревшие полигоны, но сначала необходимо в открытом диалоге обсудить их строительство с местными жителями, а также провести детальное исследования и проектирование, сообщила РИА Новости председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.Над решением вопроса современной и экологичной утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) властей Ленинградской области думают давно. В самом регионе его собирают не так много, всего — порядка 700 тысяч тонн. Основной же объем отходов идет от соседа-мегаполиса — Санкт-Петербурга — 2,3 миллиона тонн. Причина в том, что по закону, Северная столица не может строить на своей территории полигоны, поэтому все твердые коммунальные отходы везут в Ленобласть.В 2019 году губернатор области Александр Дрозденко утвердил план — к 2023 году полностью закрыть действующие полигоны и начать их рекультивацию. Кроме того, он поручил разработать варианты утилизации мусора, не прибегая при этом к сжиганию.Острая темаПо словам Кузнецовой, хорошая и правильная идея — создание современных экологичных комплексов глубокой переработки отходов в режиме открытого диалога с гражданами и после таких этапов, как исследование геологических слоев, проектирование в соответствии с требованиями федерального законодательства, государственные экспертизы проектов."Жители Ленинградской области и все мы очень трепетно относимся к экологическому благополучию нашего региона и уделяем особое внимание тому, каким будет обновленная система обращения с отходами, какими будут новые заводы. Большую роль в сложившемся предубеждении к реализации любых проектов сыграло наследие в виде крупных свалок, которые до сих пор создают неудобства жителям Ленинградской области и органам государственной власти всех уровней своей работой в рамках старых договоренностей и уходящих в прошлое нормативов", — пояснила чиновница.Глава комитета отметила, что только объединившись жителям и власти удастся создать совершенно новую, технологически безопасную систему работы с отходами, какую обязывает создать как указ президента, так и высокие экологические требования сегодняшнего дня."Каждый их нас несет ответственность за те решения, которые давно пора принять, поэтому необходимо стать объективным в формировании своего мнения и осознать личную ответственность за те отходы, которые мы производим", — считает собеседница агентства.Полигоны прошлого и будущегоК настоящему времени в Ленобласти скорректировали территориальную схему 2019 года с учетом изменений, которые произошли как в федеральном законодательстве, так и Санкт-Петербурга. Например, к 2030 году нацпроект "Экология" предусматривает стопроцентную обработку ТКО и утилизацию, как минимум, 50 процентов от их общего объема. В связи с этим в Ленобласти к 2023 году предусмотрено поэтапное увеличение доли отходов, направляемых на обработку до 75 процентов, а утилизации ТКО — 19 процентов. К 2024 году эти показатели будут увеличены соответственно до 80 и 25 процентов.В свою очередь, заместитель генерального директора ООО "Институт проектирования экологии и гигиены" Леонид Шимарек считает, что полностью отказаться от полигонов не получится как минимум в ближайшие 20 лет, однако от тех, что были созданы в XX веке отказаться можно и нужно. Он уточнил, что раньше весь мусор складировали на одной территории, не разделяя на фракции. Совершенные же полигоны это кардинально противоположное —это инфраструктурные объекты с несколькими слоями защиты грунтовых вод, система мониторинга воздуха и воды, очистки и сбора фильтратов, дегазация, система отпугивания птиц и многое другое и, главное, "это не свалка"."До тех пор, пока новые объекты не будут построены, в двух субъектах будет жесточайший дефицит полигонов. Отходы просто некуда будет девать. Сейчас эта проблема стоит очень остро. От полигонов, к сожалению, в ближайшие 20 лет отказаться будет невозможно. Единственная задача, которая перед нами всеми стоит — значительно сократить количество отходов поступающих на полигон, как минимум, на 50 процентов., а также изменить состав той фракции, которая поступит на размещение — исключить органику, чтобы она не привлекала птиц и животных, не образовывала метан. Удалить компоненты, которые можно переработать. И то, что у нас останется — преобразовать в конечный продукт", — считает Шимарек.Речь идет о SRF (solid recovered fue (SRF) — твёрдом восстановленном топливе, которое появляется после глубокой переработки ТКО. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее сообщал, что региональные власти уже предварительно договорились с местными крупными производителями цемента об использовании ими SRF. Оно может использоваться для генерации энергии, что дает заводам возможность попасть под "зелёные" преференции на европейском рынке при продаже цемента за пределами России.От слов региональные власти перешли к делу и объявили, что к началу следующего года будет полностью закрыт и отправлен на рекультивацию один из самых крупных полигонов Ленобласти — "Самарка", который располагается во Всеволожском районе и против которого выступали местные жители. Кроме того, в области в 2022-2023 года будут закрыты еще шесть полигонов: к концу 2022 года — "Полигон ТБО" в деревне Лепсари во Всеволожском и "Авто-Беркут" в поселке Мшинская Лужского районах. До конца 2023 года запланирован вывод еще четырех полигонов — "Эко Плант" в Тосненском, "Лель-Эко" в Киришском, "Новый свет-Эко" в Гатчинском и "Полигон ТБО" в Бокситогорском районах.В настоящий момент в Ленобласти ведется активная работа по подбору мест, под размещение четыре современных площадок по переработке мусора. Предполагается, что они расположатся либо на территории бывших полигонов, либо на закрытых карьерах, таких как "Дубровка" во Всеволожском (три километра от ближайших населенных пунктов) и "Островское" в Выборгском районах (девять километров от населенных пунктов).
https://ria.ru/20211108/musor-1758072419.html
https://ria.ru/20211124/kontrol-1760569881.html
https://ria.ru/20211115/svalka-1759119519.html
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общество, лужский район, выборгский район, александр дрозденко, жкх
11:25 13.12.2021
 

Ленобласть разрабатывает пути решения утилизации ТКО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Ленинградской области необходимы современные экологичные комплексы глубокой переработки отходов мусора, чтобы полностью ликвидировать устаревшие полигоны, но сначала необходимо в открытом диалоге обсудить их строительство с местными жителями, а также провести детальное исследования и проектирование, сообщила РИА Новости председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
Над решением вопроса современной и экологичной утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) властей Ленинградской области думают давно. В самом регионе его собирают не так много, всего — порядка 700 тысяч тонн. Основной же объем отходов идет от соседа-мегаполиса — Санкт-Петербурга — 2,3 миллиона тонн. Причина в том, что по закону, Северная столица не может строить на своей территории полигоны, поэтому все твердые коммунальные отходы везут в Ленобласть.
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В 2019 году губернатор области Александр Дрозденко утвердил план — к 2023 году полностью закрыть действующие полигоны и начать их рекультивацию. Кроме того, он поручил разработать варианты утилизации мусора, не прибегая при этом к сжиганию.

Острая тема

По словам Кузнецовой, хорошая и правильная идея — создание современных экологичных комплексов глубокой переработки отходов в режиме открытого диалога с гражданами и после таких этапов, как исследование геологических слоев, проектирование в соответствии с требованиями федерального законодательства, государственные экспертизы проектов.
"Жители Ленинградской области и все мы очень трепетно относимся к экологическому благополучию нашего региона и уделяем особое внимание тому, каким будет обновленная система обращения с отходами, какими будут новые заводы. Большую роль в сложившемся предубеждении к реализации любых проектов сыграло наследие в виде крупных свалок, которые до сих пор создают неудобства жителям Ленинградской области и органам государственной власти всех уровней своей работой в рамках старых договоренностей и уходящих в прошлое нормативов", — пояснила чиновница.
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Глава комитета отметила, что только объединившись жителям и власти удастся создать совершенно новую, технологически безопасную систему работы с отходами, какую обязывает создать как указ президента, так и высокие экологические требования сегодняшнего дня.
"Каждый их нас несет ответственность за те решения, которые давно пора принять, поэтому необходимо стать объективным в формировании своего мнения и осознать личную ответственность за те отходы, которые мы производим", — считает собеседница агентства.

Полигоны прошлого и будущего

К настоящему времени в Ленобласти скорректировали территориальную схему 2019 года с учетом изменений, которые произошли как в федеральном законодательстве, так и Санкт-Петербурга. Например, к 2030 году нацпроект "Экология" предусматривает стопроцентную обработку ТКО и утилизацию, как минимум, 50 процентов от их общего объема. В связи с этим в Ленобласти к 2023 году предусмотрено поэтапное увеличение доли отходов, направляемых на обработку до 75 процентов, а утилизации ТКО — 19 процентов. К 2024 году эти показатели будут увеличены соответственно до 80 и 25 процентов.
"На сегодняшний день показатель, устанавливаемый для нашего региона, 6,9 процента. Мы его в настоящее время достигаем и даже перевыполняем. Считаем, что установленный показатель будет достигнут в полном объеме", — уточнила Кузнецова.
В свою очередь, заместитель генерального директора ООО "Институт проектирования экологии и гигиены" Леонид Шимарек считает, что полностью отказаться от полигонов не получится как минимум в ближайшие 20 лет, однако от тех, что были созданы в XX веке отказаться можно и нужно. Он уточнил, что раньше весь мусор складировали на одной территории, не разделяя на фракции. Совершенные же полигоны это кардинально противоположное —это инфраструктурные объекты с несколькими слоями защиты грунтовых вод, система мониторинга воздуха и воды, очистки и сбора фильтратов, дегазация, система отпугивания птиц и многое другое и, главное, "это не свалка".
"До тех пор, пока новые объекты не будут построены, в двух субъектах будет жесточайший дефицит полигонов. Отходы просто некуда будет девать. Сейчас эта проблема стоит очень остро. От полигонов, к сожалению, в ближайшие 20 лет отказаться будет невозможно. Единственная задача, которая перед нами всеми стоит — значительно сократить количество отходов поступающих на полигон, как минимум, на 50 процентов., а также изменить состав той фракции, которая поступит на размещение — исключить органику, чтобы она не привлекала птиц и животных, не образовывала метан. Удалить компоненты, которые можно переработать. И то, что у нас останется — преобразовать в конечный продукт", — считает Шимарек.
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Речь идет о SRF (solid recovered fue (SRF) — твёрдом восстановленном топливе, которое появляется после глубокой переработки ТКО. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее сообщал, что региональные власти уже предварительно договорились с местными крупными производителями цемента об использовании ими SRF. Оно может использоваться для генерации энергии, что дает заводам возможность попасть под "зелёные" преференции на европейском рынке при продаже цемента за пределами России.
"Мы хотим выйти на 65 процентов — переработка и производство SRF и 35 процентов — утилизация остатков, "хвостов" — полуорганники, которая через полгода доходит до стадии нейтрализации, а затем, как инертный материал, используется для рекультивации карьеров", — пояснил глава Ленобласти.
От слов региональные власти перешли к делу и объявили, что к началу следующего года будет полностью закрыт и отправлен на рекультивацию один из самых крупных полигонов Ленобласти — "Самарка", который располагается во Всеволожском районе и против которого выступали местные жители. Кроме того, в области в 2022-2023 года будут закрыты еще шесть полигонов: к концу 2022 года — "Полигон ТБО" в деревне Лепсари во Всеволожском и "Авто-Беркут" в поселке Мшинская Лужского районах. До конца 2023 года запланирован вывод еще четырех полигонов — "Эко Плант" в Тосненском, "Лель-Эко" в Киришском, "Новый свет-Эко" в Гатчинском и "Полигон ТБО" в Бокситогорском районах.
В настоящий момент в Ленобласти ведется активная работа по подбору мест, под размещение четыре современных площадок по переработке мусора. Предполагается, что они расположатся либо на территории бывших полигонов, либо на закрытых карьерах, таких как "Дубровка" во Всеволожском (три километра от ближайших населенных пунктов) и "Островское" в Выборгском районах (девять километров от населенных пунктов).
 
Ленинградская областьОбществоЛужский районВыборгский районАлександр ДрозденкоЖКХ
 
 
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