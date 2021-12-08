12:47 08.12.2021 (обновлено: 13:54 08.12.2021)
Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах
Госдума приняла закон об использовании в школах только верифицированных онлайн-ресурсов
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправку об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.
Поправки в законопроект, регламентирующий участие органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, подготовлены депутатами от "Единой России" Ольгой Казаковой, Александром Хинштейном, Аленой Аршиновой, Ириной Ивенских, Нурбагандом Нурбагандовым, Эльвирой Аиткуловой, Виктором Смирновым и Ларисой Тутовой, а также Яной Лантратовой от "Справедливой России - За правду".
Законопроектом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать государственные информационные системы.
Как говорится в тексте документа, государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.
По словам Хинштейна, это "нормальная практика", ведь если говорить о печатных учебниках, то в образовательных учреждениях могут использоваться только сертифицированные материалы, поэтому, отвечая запросу времени, когда школьники все больше вовлечены в цифровое пространство, этот контент и онлайн-площадки также должны проходить определенную проверку.
Ранее депутат также уточнял, что для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей будет использоваться ГИС "Моя школа".
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 года.