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Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах
Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах - РИА Новости, 08.12.2021
Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправку об использовании в школах и колледжах только верифицированных... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:47
2021-12-08T13:54
общество
александр хинштейн
единая россия
госдума рф
справедливая россия
яна лантратова
ольга казакова
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправку об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.Поправки в законопроект, регламентирующий участие органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, подготовлены депутатами от "Единой России" Ольгой Казаковой, Александром Хинштейном, Аленой Аршиновой, Ириной Ивенских, Нурбагандом Нурбагандовым, Эльвирой Аиткуловой, Виктором Смирновым и Ларисой Тутовой, а также Яной Лантратовой от "Справедливой России - За правду".Законопроектом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать государственные информационные системы.Как говорится в тексте документа, государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.По словам Хинштейна, это "нормальная практика", ведь если говорить о печатных учебниках, то в образовательных учреждениях могут использоваться только сертифицированные материалы, поэтому, отвечая запросу времени, когда школьники все больше вовлечены в цифровое пространство, этот контент и онлайн-площадки также должны проходить определенную проверку.Ранее депутат также уточнял, что для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей будет использоваться ГИС "Моя школа".Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 года.
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общество, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, справедливая россия, яна лантратова, ольга казакова, россия, сн_образование, социальный навигатор
12:47 08.12.2021 (обновлено: 13:54 08.12.2021)
 
Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах

Госдума приняла закон об использовании в школах только верифицированных онлайн-ресурсов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе в школе Екатеринбурга
Ученики в классе в школе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправку об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.
Поправки в законопроект, регламентирующий участие органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, подготовлены депутатами от "Единой России" Ольгой Казаковой, Александром Хинштейном, Аленой Аршиновой, Ириной Ивенских, Нурбагандом Нурбагандовым, Эльвирой Аиткуловой, Виктором Смирновым и Ларисой Тутовой, а также Яной Лантратовой от "Справедливой России - За правду".
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Законопроектом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать государственные информационные системы.
Как говорится в тексте документа, государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.
По словам Хинштейна, это "нормальная практика", ведь если говорить о печатных учебниках, то в образовательных учреждениях могут использоваться только сертифицированные материалы, поэтому, отвечая запросу времени, когда школьники все больше вовлечены в цифровое пространство, этот контент и онлайн-площадки также должны проходить определенную проверку.
Ранее депутат также уточнял, что для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей будет использоваться ГИС "Моя школа".
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 года.
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ОбществоАлександр ХинштейнЕдиная РоссияГосдума РФСправедливая РоссияЯна ЛантратоваОльга КазаковаРоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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