https://ria.ru/20211208/shkola-1762732385.html

Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах

Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах - РИА Новости, 08.12.2021

Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправку об использовании в школах и колледжах только верифицированных... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:47

2021-12-08T12:47

2021-12-08T13:54

общество

александр хинштейн

единая россия

госдума рф

справедливая россия

яна лантратова

ольга казакова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601831390_0:211:2943:1866_1920x0_80_0_0_361c8f99cade7880bfdc91f9d289a80c.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправку об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.Поправки в законопроект, регламентирующий участие органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, подготовлены депутатами от "Единой России" Ольгой Казаковой, Александром Хинштейном, Аленой Аршиновой, Ириной Ивенских, Нурбагандом Нурбагандовым, Эльвирой Аиткуловой, Виктором Смирновым и Ларисой Тутовой, а также Яной Лантратовой от "Справедливой России - За правду".Законопроектом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать государственные информационные системы.Как говорится в тексте документа, государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.По словам Хинштейна, это "нормальная практика", ведь если говорить о печатных учебниках, то в образовательных учреждениях могут использоваться только сертифицированные материалы, поэтому, отвечая запросу времени, когда школьники все больше вовлечены в цифровое пространство, этот контент и онлайн-площадки также должны проходить определенную проверку.Ранее депутат также уточнял, что для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей будет использоваться ГИС "Моя школа".Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20211109/altay-1758191750.html

https://ria.ru/20210825/putin-1747212045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, справедливая россия, яна лантратова, ольга казакова, россия, сн_образование, социальный навигатор