https://ria.ru/20211204/yuar-1762150741.html

Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию

Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию - РИА Новости, 04.12.2021

Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию

Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), которые не могли покинуть Кейптаун из-за отмены авиасообщения, вернулись в Россию, РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T10:11

2021-12-04T10:11

2021-12-04T10:11

распространение коронавируса

lufthansa

кейптаун

йоханнесбург

уральский федеральный университет

воз

россия

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), которые не могли покинуть Кейптаун из-за отмены авиасообщения, вернулись в Россию, сообщает вуз в субботу.Ранее УрФУ отмечал, что участники Российской антарктической экспедиции - члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета - не могут вылететь из Кейптауна в ЮАР из-за отмены авиасообщения. Сообщалось, что вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против коронавируса препаратом, одобренным ВОЗ. Позже вуз сообщил, что группа из шести исследователей вылетит из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге 3 декабря."Члены поискового отряда университета в составе Российской антарктической экспедиции завершили исследовательскую миссию. Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении вуза.С собой члены экспедиции привезли фрагмент, опознанный в полевых условиях как метеорит-хондрит. Еще несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге, уточняет УрФУ.

https://ria.ru/20211203/yuar-1762059267.html

кейптаун

йоханнесбург

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