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https://ria.ru/20211204/yuar-1762150741.html
Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию - РИА Новости, 04.12.2021
Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), которые не могли покинуть Кейптаун из-за отмены авиасообщения, вернулись в Россию, РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:11
2021-12-04T10:11
распространение коронавируса
lufthansa
кейптаун
йоханнесбург
уральский федеральный университет
воз
россия
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), которые не могли покинуть Кейптаун из-за отмены авиасообщения, вернулись в Россию, сообщает вуз в субботу.Ранее УрФУ отмечал, что участники Российской антарктической экспедиции - члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета - не могут вылететь из Кейптауна в ЮАР из-за отмены авиасообщения. Сообщалось, что вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против коронавируса препаратом, одобренным ВОЗ. Позже вуз сообщил, что группа из шести исследователей вылетит из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге 3 декабря."Члены поискового отряда университета в составе Российской антарктической экспедиции завершили исследовательскую миссию. Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении вуза.С собой члены экспедиции привезли фрагмент, опознанный в полевых условиях как метеорит-хондрит. Еще несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге, уточняет УрФУ.
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lufthansa , кейптаун, йоханнесбург, уральский федеральный университет, воз, россия, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
10:11 04.12.2021
 
Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию

Участники научной экспедиции УрФУ, которые не могли покинуть Кейптаун, вернулись в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово
Пассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), которые не могли покинуть Кейптаун из-за отмены авиасообщения, вернулись в Россию, сообщает вуз в субботу.
Ранее УрФУ отмечал, что участники Российской антарктической экспедиции - члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета - не могут вылететь из Кейптауна в ЮАР из-за отмены авиасообщения. Сообщалось, что вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против коронавируса препаратом, одобренным ВОЗ. Позже вуз сообщил, что группа из шести исследователей вылетит из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге 3 декабря.
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"Члены поискового отряда университета в составе Российской антарктической экспедиции завершили исследовательскую миссию. Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении вуза.
С собой члены экспедиции привезли фрагмент, опознанный в полевых условиях как метеорит-хондрит. Еще несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге, уточняет УрФУ.
 
Распространение коронавирусаLufthansaКейптаунЙоханнесбургУральский федеральный университетВОЗРоссияПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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