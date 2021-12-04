https://ria.ru/20211204/yuar-1762150741.html
Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию - РИА Новости, 04.12.2021
Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), которые не могли покинуть Кейптаун из-за отмены авиасообщения, вернулись в Россию, РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:11
2021-12-04T10:11
2021-12-04T10:11
распространение коронавируса
lufthansa
кейптаун
йоханнесбург
уральский федеральный университет
воз
россия
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602634026_0:54:3071:1781_1920x0_80_0_0_4e92458a0122f7bbf1c7d64de0ba0941.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), которые не могли покинуть Кейптаун из-за отмены авиасообщения, вернулись в Россию, сообщает вуз в субботу.Ранее УрФУ отмечал, что участники Российской антарктической экспедиции - члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета - не могут вылететь из Кейптауна в ЮАР из-за отмены авиасообщения. Сообщалось, что вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против коронавируса препаратом, одобренным ВОЗ. Позже вуз сообщил, что группа из шести исследователей вылетит из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге 3 декабря."Члены поискового отряда университета в составе Российской антарктической экспедиции завершили исследовательскую миссию. Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении вуза.С собой члены экспедиции привезли фрагмент, опознанный в полевых условиях как метеорит-хондрит. Еще несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге, уточняет УрФУ.
https://ria.ru/20211203/yuar-1762059267.html
кейптаун
йоханнесбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602634026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3579ef498b84bbe672f58785262e520b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lufthansa , кейптаун, йоханнесбург, уральский федеральный университет, воз, россия, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
Участники научной экспедиции УрФУ, которые не могли покинуть Кейптаун, вернулись в Россию