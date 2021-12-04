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https://ria.ru/20211204/putin-1762193220.html
Путин и Байден проведут видеозвонок 7 декабря
Путин и Байден проведут видеозвонок 7 декабря - РИА Новости, 04.12.2021
Путин и Байден проведут видеозвонок 7 декабря
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T18:02
2021-12-04T18:36
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков."Вечер. Президенты сами определят", — добавил он, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение, и сколько оно продлится.Переговоры пройдут по видеосвязи.Как сообщал накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, эта встреча станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По его словам, лидеры обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис.Кроме того, главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.Как в свою очередь заявил Байден, он рассчитывает на долгий разговор с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что оказывается признавать какие-либо "красные линии".О "красных линиях" по Украине Путин говорил на этой неделе на форуме "Россия зовет". По его словам, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности.
https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия
18:02 04.12.2021 (обновлено: 18:36 04.12.2021)
 
Путин и Байден проведут видеозвонок 7 декабря

Президенты России и США Путин и Байден проведут видеозвонок 7 декабря

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вечер. Президенты сами определят", — добавил он, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение, и сколько оно продлится.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 19:24
Байден анонсировал ряд инициатив по защите Украины от "российской агрессии"
Переговоры пройдут по видеосвязи.
Как сообщал накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, эта встреча станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По его словам, лидеры обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис.
Кроме того, главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.
Как в свою очередь заявил Байден, он рассчитывает на долгий разговор с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что оказывается признавать какие-либо "красные линии".
О "красных линиях" по Украине Путин говорил на этой неделе на форуме "Россия зовет". По его словам, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности.
Американский сенатор-демократ Джин Шахин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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Американского сенатора привели в ярость слова оппонента о Путине
 
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