18:02 04.12.2021 (обновлено: 18:36 04.12.2021)
Путин и Байден проведут видеозвонок 7 декабря
Президенты России и США Путин и Байден проведут видеозвонок 7 декабря
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вечер. Президенты сами определят", — добавил он, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение, и сколько оно продлится.
Переговоры пройдут по видеосвязи.
Как сообщал накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, эта встреча станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По его словам, лидеры обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис.
Кроме того, главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.
Как в свою очередь заявил Байден, он рассчитывает на долгий разговор с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что оказывается признавать какие-либо "красные линии".
О "красных линиях" по Украине Путин говорил на этой неделе на форуме "Россия зовет". По его словам, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности.
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