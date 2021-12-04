https://ria.ru/20211204/razgovor-1762141429.html

Байден заявил, что не примет "красных линий" Путина по Украине

Байден заявил, что не признает "красных линий" Путина по Украине - РИА Новости, 04.12.2021

Байден заявил, что не примет "красных линий" Путина по Украине

Президент США Джо Байден отказался признавать какие-либо "красные линии" в ситуации на Украине, сообщает журналистский пул Белого дома. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T05:13

2021-12-04T05:13

2021-12-04T10:34

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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался признавать какие-либо "красные линии" в ситуации на Украине, сообщает журналистский пул Белого дома.При этом он отметил, что рассчитывает на долгий разговор с российским лидером Владимиром Путиным."Мы давно знаем о российских действиях, и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", — так Байден ответил на вопрос о том, как предотвратить "российское вторжение" на Украину.О "красных линиях" по Украине Путин говорил на этой неделе на форуме "Россия зовет". По его словам, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отметила, что "красной линией" будет и вступление Украины в НАТО.Сейчас Москва и Вашингтон обсуждают вопрос о переговорах Путина и Байдена в формате видеосвязи. Одной из предполагаемых дат называется 7 декабря. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, темами для обсуждения будут стратегическая стабильность, ситуация в Афганистане, Иране, Ливии и на Украине.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211203/nato-1762003824.html

https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html

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