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Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена
Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021
Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:17
2021-12-03T17:42
в мире
сша
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Лидеры также могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис, добавил он."Повестка, мне кажется, очевидна. Это будет такой важный контакт в продолжении женевских переговоров. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей. Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки", — указал Ушаков.Кроме того, главы государств могут затронуть проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.Помощник президента добавил, что Москва относится к подготовке встречи "с олимпийским спокойствием" и не торопит американских партнеров, чтобы выбрать удобное для обеих сторон время.Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года.
https://ria.ru/20211203/ushakov-1762044899.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
16:17 03.12.2021 (обновлено: 17:42 03.12.2021)
 
Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена

Помощник президента Ушаков: Путин и Байден обсудят кризис на Украине и Афганистан

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН", — сказал Ушаков журналистам, касаясь повестки встречи.
Лидеры также могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис, добавил он.
"Повестка, мне кажется, очевидна. Это будет такой важный контакт в продолжении женевских переговоров. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей. Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки", — указал Ушаков.
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Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года.
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