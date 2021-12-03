https://ria.ru/20211203/ushakov-1762049332.html

Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена

Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021

Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:17

2021-12-03T16:17

2021-12-03T17:42

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владимир путин

джо байден

юрий ушаков

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Лидеры также могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис, добавил он."Повестка, мне кажется, очевидна. Это будет такой важный контакт в продолжении женевских переговоров. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей. Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки", — указал Ушаков.Кроме того, главы государств могут затронуть проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.Помощник президента добавил, что Москва относится к подготовке встречи "с олимпийским спокойствием" и не торопит американских партнеров, чтобы выбрать удобное для обеих сторон время.Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года.

https://ria.ru/20211203/ushakov-1762044899.html

https://ria.ru/20211203/peregovory-1762042969.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия