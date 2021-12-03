https://ria.ru/20211203/ushakov-1762049332.html
Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена
Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021
Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:17
2021-12-03T16:17
2021-12-03T17:42
в мире
сша
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:12:2975:1685_1920x0_80_0_0_03ddfbf93f6ae6dcaba411c14c6fe973.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Лидеры также могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис, добавил он."Повестка, мне кажется, очевидна. Это будет такой важный контакт в продолжении женевских переговоров. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей. Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки", — указал Ушаков.Кроме того, главы государств могут затронуть проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.Помощник президента добавил, что Москва относится к подготовке встречи "с олимпийским спокойствием" и не торопит американских партнеров, чтобы выбрать удобное для обеих сторон время.Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года.
https://ria.ru/20211203/ushakov-1762044899.html
https://ria.ru/20211203/peregovory-1762042969.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_916a766cfefce155bdc962ad221aac92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
16:17 03.12.2021 (обновлено: 17:42 03.12.2021)
Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена
Помощник президента Ушаков: Путин и Байден обсудят кризис на Украине и Афганистан
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Президенты России и США Владимир Путин
и Джо Байден
во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского лидера Юрий Ушаков
.
"Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН", — сказал Ушаков журналистам, касаясь повестки встречи.
Лидеры также могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис, добавил он.
"Повестка, мне кажется, очевидна. Это будет такой важный контакт в продолжении женевских переговоров. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей. Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки", — указал Ушаков.
Кроме того, главы государств могут затронуть проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.
Помощник президента добавил, что Москва относится к подготовке встречи "с олимпийским спокойствием" и не торопит американских партнеров, чтобы выбрать удобное для обеих сторон время.
Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года.