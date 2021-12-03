https://ria.ru/20211203/invalidy-1761605890.html

Международный день инвалидов

Международный день инвалидов - РИА Новости, 03.12.2021

Международный день инвалидов

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T02:27

2021-12-03T02:27

2021-12-03T02:27

в мире

справки

международный день инвалидов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761616334_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_62aa62484525ac33ca5ba70de17a0c09.jpg

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. В этот день Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества. На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов изменялась: она прошла путь от обычного ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до получения образования детьми-инвалидами и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом возрасте. Созданы организации инвалидов, их семей и сторонников, которые выступают за улучшение условий жизни инвалидов. Появились такие концепции, как интеграция и включение инвалидов в нормальную жизнь общества, отражавшие растущее понимание потенциальных возможностей инвалидов. В конце 1960-х годов в некоторых странах организации инвалидов начали разрабатывать новую концепцию инвалидности, которая учитывала тесную связь между ограничениями, которые испытывает инвалид, структурой и характером окружающей его среды и отношением населения к инвалидам.Одновременно проблемы инвалидов все чаще стали освещаться в развивающихся странах. В некоторых из этих стран процент инвалидов от общей численности населения весьма высок, причем инвалиды, как правило, являются самыми бедными лицами в обществе.За время своего существования ООН стремилась к улучшению положения инвалидов и условий их жизни. 9 декабря 1975 года была принята Декларация о правах инвалидов. 1981 год был объявлен ООН международным годом инвалидов. 3 декабря 1982 года была принята Всемирная программа действий в отношении инвалидов, 20 декабря 1993 года – Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов.13 декабря 2006 года ГА ООН была принята Конвенция о правах инвалидов, закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года. В настоящее время ее участниками являются 184 страны и территории.Согласно конвенции, к инвалидам относятся "лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими". Принципами конвенции являются: уважение присущего человеку достоинства и личной независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.По данным ООН, более одного миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности.Инвалиды относятся к самым изолированным группам населения в мире. Для них характерны более низкие показатели в области здоровья, образования и участия в экономической жизни общества, более высокие показатели бедности, чем для обычных людей. В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН ратификационную грамоту о присоединении к международной Конвенции о правах инвалидов. 3 декабря 2014 года президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". Поправки внесли изменения в 25 российских законов, которые касаются сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и здравоохранения, информации и связи, а также политических и избирательных прав инвалидов. В 2011 году в России начала работу программа "Доступная среда", рассчитанная на пять лет. Ее целями стало формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество. В настоящее время она продлена до 2025 года.По данным Минтруда, за 10-летний период реализации госпрограммы "Доступная среда" увеличилось количество доступных наиболее посещаемых инвалидами объектов. Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в школах, детских садах. Частично такая работа проведена в организациях дополнительного образования детей и образовательных организациях среднего и высшего образования. Количество школ, в которых обучаются дети-инвалиды, увеличилось в 4,8 раза – с 2 тысяч в 2011 году до 9,8 тысяч (22,8 % от общего количества таких учреждений). Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на конец 2018 года – 23 %.С 1 июля 2016 года закреплена обязательность строительства объектов, производства товаров и транспортных средств с учетом потребностей инвалидов.В рамках госпрограммы функционирует информационно-справочный центр по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, созданный в 2015 году.Последовательно упрощается процедура получения инвалидности, повышается прозрачность, объективность и качество ее предоставления. На основе международного опыта утверждены классификации и критерии установления инвалидности.В рамках госпрограммы инвалидам предоставляются технические средства реабилитации, за получением которых ежегодно обращаются около 1,6 миллиона человек.Начали развиваться технологии сопровождения в системе реабилитации (ранняя помощь, сопровождаемое проживание инвалидов, сопровождение при содействии занятости инвалидов).В июне 2018 года президентом России подписан закон, предусматривающий право абитуриентов-инвалидов I и II групп подавать заявки в несколько вузов (до пяти соответственно). 29 декабря 2017 года Владимир Путин подписал закон о содействии центров занятости населения в трудоустройстве инвалидов. В мае 2018 года Минтруд и Минобрнауки утвердили программу по сопровождаемому трудоустройству инвалидов от 18 до 44 лет. С 1 января 2017 года в России действует Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Сведения в реестре включают в себя информацию о группе, причинах, дате установления инвалидности, об образовании, программах реабилитации, размере выплат и компенсаций, лекарственном обеспечении и прочем. Согласно ФРИ, по состоянию на 1 октября 2021 года, в России свыше 10 миллионов инвалидов, из них 6,05 миллиона женщин и 4,6 миллиона мужчин. Большинство составляют инвалиды II группы – более 4,8 миллионов, 4,5 миллиона инвалидов III группы и 1,3 миллиона инвалидов I группы. Более 6,6 миллиона инвалидов – это люди старше 60 лет. У 84,8% причиной инвалидности является общее заболевание, инвалиды с детства составляют 11,4% от общей численности инвалидов. По данным на 1 января 2021 года, в России работают 26,33% инвалидов трудоспособного возраста, что составляет более одного миллиона человек. Постановлением правительства РФ от 9 ноября 2018 года был установлен новый обязательный показатель оценки эффективности работы руководителей федеральных и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений – выполнение квоты по приему на работу инвалидов. Это решение направлено на содействие занятости инвалидов, в том числе через активизацию работы руководителей учреждений по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Каждый год Международный день инвалидов посвящен определенной теме. Тема 2021 года – "Борьба за права в постковидную эпоху" – призвана привлечь внимание общественности к тем проблемам и ограничениям, с которыми сталкиваются инвалиды в контексте пандемии. Эксперты отмечают, что люди с ограниченными возможностями входят в число наиболее пострадавших групп населения в условиях пандемии COVID. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, международный день инвалидов, россия