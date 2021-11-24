"Пирожное с лавой": как приготовить шоколадный фондан с жидким центром

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые рецепты с фото — в материале РИА Новости.

Что такое шоколадный фондан

Шоколадный фондан — десерт, название которого звучит по-французски как “fondant au chocolat”, что означает “тающий шоколад”. Это тот же кекс, но его главная изюминка — жидкий центр, который при надрезании десерта аппетитно выливается на тарелку. Такое лакомство особенно ценят любители шоколада, так как тесто и сама начинка обладают ярко выраженным ароматом и вкусом какао.

По-другому фондан еще называют “lava cake”, что переводится как “пирожное с лавой”. С виду десерт действительно напоминает извергающийся вулкан благодаря плавно стекающему густому центру.

Существует два основных вида десерта:

— с жидкой начинкой — у кекса твердые стенки, а внутри тающий шоколад;

с жидкой начинкой — у кекса твердые стенки, а внутри тающий шоколад; — с мягкой начинкой — в этом случае центр более пропеченный.

История блюда

Сейчас шоколадный фондан — популярный десерт во многих кафе и ресторанах мира. Его появление связывают с Мишелем Брасом — французским поваром, обладателем трех звезд Мишлен (высшая награда за уникальное мастерство кулинара).

Примерно в 1979 году он начал экспериментировать с горячим шоколадом, пытаясь использовать его в одном из своих блюд. На пробы ушло около двух лет, и в 1981 году это необычное лакомство было представлено общественности. Повару удалось соединить две разные текстуры (жидкий шоколадный крем и бисквит). При этом десерт подавался в горячем виде.

Ингредиенты

Для приготовления десерта используются простые ингредиенты:

— черный шоколад (60% какао и выше);

черный шоколад (60% какао и выше); — сливочное масло;

сливочное масло; — яйца;

яйца; — сахарная пудра или сахар;

или сахар; — соль;

соль; — мука;

мука; — какао-порошок.

Этапы приготовления

Перед началом готовки стоит заранее вытащить продукты из холодильника — они не должны быть очень холодными. Затем в зависимости от размера порций кексов нужно подготовить необходимое количество ингредиентов:

— шоколад разломать и растопить на водяной бане до жидкой консистенции (можно попробовать в микроволновке, но есть риск перегреть продукт);

шоколад разломать и на водяной бане до жидкой консистенции (можно попробовать в микроволновке, но есть риск перегреть продукт); — в отдельной посуде взбить яйца с добавлением сахара и соли;

в отдельной посуде взбить яйца с добавлением сахара и соли; — негорячую шоколадную массу добавить к яичной и тщательно перемешать;

негорячую шоколадную массу добавить к яичной и тщательно перемешать; — просеять муку и добавить к другим ингредиентам (нужно, чтобы получилось однородная консистенция без комочков);

просеять муку и добавить к другим ингредиентам (нужно, чтобы получилось однородная консистенция без комочков); — в смазанные сливочным маслом формы вылить тесто и присыпать какао-порошком;

в смазанные сливочным маслом формы вылить тесто и присыпать какао-порошком; — выпекать в разогретой духовке при 190-200 градусах до 7 минут;

выпекать в разогретой духовке при 190-200 градусах до 7 минут; — вынимать можно в тот момент, когда тесто поднялось и кекс немного проваливается внутрь.

Как сделать десерт с жидким центром

Жидкий центр — главная особенность шоколадного фондана. Чтобы получилось задуманное, стоит взять на вооружение некоторые лайфхаки кулинаров:

— необходимо использовать только мягкое сливочное масло;

необходимо использовать только мягкое сливочное масло; — тот, кто любит “пошоколаднее”, может заменить муку какао-порошком для более насыщенного вкуса и воздушности теста;

тот, кто любит “пошоколаднее”, может заменить муку какао-порошком для более насыщенного вкуса и воздушности теста; — для приготовления подойдет только та духовка, где равномерно распространяется тепло (например, с конвекцией);

для приготовления подойдет только та духовка, где равномерно распространяется тепло (например, с конвекцией); — чтобы не испортить все партию, стоит начать выпекание с одного кекса для точного определения времени приготовления;

чтобы не испортить все партию, стоит начать выпекание с одного кекса для точного определения времени приготовления; — не стоит брать слишком большие формы — десерты должны быть миниатюрными;

не стоит брать слишком большие формы — десерты должны быть миниатюрными; — формы лучше подходят силиконовые, керамические или фарфоровые;

формы лучше подходят силиконовые, керамические или фарфоровые; — заготовленную смесь выливают так, чтобы заполнить ¾ объема емкости;

заготовленную смесь выливают так, чтобы заполнить ¾ объема емкости; — нельзя передерживать кексы в духовке и открывать ее во время готовки.

Популярные рецепты

Пирожное шоколадный фондан классический Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 100 г темный шоколад 30 г сливочное масло 2 шт. куриное яйцо 2 ст. л. мука 10 г какао-порошок 50 г сахарная пудра по вкусу соль Пищевая ценность порции Калорийность 376 ккал Приготовление 1 Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры. 2 Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены. 3 Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад. 4 Перемешать до однородности. 5 В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком. 6 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут. 7 Подать горячий десерт к столу.

Пирожное шоколадный фондан с облепиховым соусом Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 100 г темный шоколад 30 г сливочное масло 2 шт. куриное яйцо 2 ст. л. мука 10 г какао-порошок 50 г сахарная пудра по вкусу соль по вкусу сахар по вкусу облепиха Пищевая ценность порции Калорийность 400 ккал Приготовление 1 Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры. 2 Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены. 3 Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад. 4 Перемешать до однородности. 5 В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком. 6 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут. 7 В это время приготовить облепиховый соус — сварить ягоды с сахаром в любых пропорциях в течение 10 минут. 8 Пропустить ягодную массу через сито. 9 Подать горячий десерт к столу и полить соусом.

© AP Photo / Steve Yeater Чернослив © AP Photo / Steve Yeater Чернослив

Пирожное шоколадный фондан с коньяком и черносливом Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Сложно Время готовки 2 ч. 50 мин. Ингредиенты 150 г темный шоколад 150 г сливочное масло 100 г чернослив 0,0040 л коньяк 3 шт. куриное яйцо 35 г мука по вкусу какао-порошок 75 г сахарная пудра Пищевая ценность порции Калорийность 735 ккал Приготовление 1 Предварительно измельчить чернослив и замочить в коньяке на 2 часа. 2 Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры. 3 Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой до белой пены. 4 Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад. 5 Перемешать до однородности. 6 Добавить чернослив с коньяком. 7 В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком. 8 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 12 минут. 9 Подать горячий десерт к столу.

Пирожное шоколадный фондан с мороженым Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 100 г темный шоколад 30 г сливочное масло 2 шт. куриное яйцо 2 ст. л. мука 10 г какао-порошок 50 г сахарная пудра по вкусу соль 1 шт. шарик мороженого Пищевая ценность порции Калорийность 420 ккал Приготовление 1 Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры. 2 Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены. 3 Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад. 4 Перемешать до однородности. 5 В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком. 6 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут. 7 Подать горячий десерт к столу вместе с шариком ванильного мороженого.

Пирожное шоколадный фондан с вишней Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 100 г темный шоколад 100 г сливочное масло 2 шт. куриное яйцо 1 ст. л. мука 10 г какао-порошок 30 г сахар по вкусу соль 100 г вишня Пищевая ценность порции Калорийность 400 ккал Приготовление 1 Приготовить вишневое пюре — измельчить ягоды с помощью блендера и положить в морозилку. 2 Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры. 3 Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены. 4 Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад. 5 Перемешать до однородности. 6 В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь, в середину положить вишневое пюре и посыпать какао-порошком. 7 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут. 8 Подать горячий десерт к столу.

CC0 / Kjokkenutstyr / Авокадо CC0 / Kjokkenutstyr / Авокадо

Пирожное шоколадный фондан с авокадо Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 100 г темный шоколад 30 г сливочное масло 2 шт. куриное яйцо 2 ст. л. мука 10 г какао-порошок 50 г сахарная пудра по вкусу соль 1 шт. авокадо Пищевая ценность порции Калорийность 410 ккал Приготовление 1 Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры. 2 Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены. 3 Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад. 4 Перемешать до однородности. 5 Добавить размятый вилкой авокадо. 6 В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком. 7 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 15 минут. 8 Подать горячий десерт к столу.

Пирожное шоколадный фондан с орехами Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 100 г темный шоколад 30 г сливочное масло 2 шт. куриное яйцо 2 ст. л. мука 10 г како-порошок 50 г сахар по вкусу соль 150 г грецкий орех Пищевая ценность порции Калорийность 410 ккал Приготовление 1 Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры. 2 Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены. 3 Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад. 4 Перемешать до однородности. 5 Добавить измельченные орехи. 6 В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком. 7 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 8 минут. 8 Подать горячий десерт к столу.

Пирожное шоколадный фондан с тыквой Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 100 г темный шоколад 30 г сливочное масло 2 шт. куриное яйцо 150 г мука 10 г какао-порошок 100 г сахар по вкусу соль 150 г тыква Пищевая ценность порции Калорийность 410 ккал Приготовление 1 Запечь тыкву без кожуры до мягкости и измельчить блендером. 2 Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры. 3 Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены. 4 Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад. 5 Перемешать до однородности. 6 Добавить тыквенное пюре 7 В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком. 8 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 12 минут. 9 Подать горячий десерт к столу.

Пирожное шоколадный фондан в микроволновке Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Легко Время готовки 20 мин. Ингредиенты 30 г темный шоколад 1 шт. куриное яйцо 60 г молоко 50 г мука 5 ст. л. какао-порошок 10 г сахар по вкусу соль 2,5 г разрыхлитель 2 ст. л. растительное масло Пищевая ценность порции Калорийность 330 ккал Приготовление 1 В стеклянной емкости смешать все сухие ингредиенты. 2 Влить теплое молоко, растительное масло и яйцо. 3 Взбить массу вилкой и добавить измельченный шоколад. 4 Тщательно перемешать и поставить в микроволновку на полторы минуты (время может варьироваться в зависимости от мощности печи). 5 По готовности достать и украсить какао-порошком или сахарной пудрой.

Пирожное шоколадный фондан в мультиварке Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 50 мин. Ингредиенты 200 г темный шоколад 2 шт. куриное яйцо 50 г сливочное масло 2-3 ст. л. мука 2 ст. л. сахар по вкусу соль Пищевая ценность порции Калорийность 310 ккал Приготовление 1 Растопить 100 г шоколада и сливочное масло. 2 Отдельно взбить яйца с сахаром и солью. 3 Смешать жидкие массы и добавить муку. 4 Выложить готовую смесь в формы и в середину добавить по кусочку шоколада. 5 На режиме “выпечка” готовить кексы в течение 30 минут. 6 Достать горячий десерт и подать на стол.

Советы кулинаров

Шоколадный фондан — необычный вариант кекса, который может получиться далеко не сразу. Чтобы порадовать гостей удачной выпечкой, кулинары рекомендуют использовать некоторые хитрости: