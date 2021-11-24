"Пирожное с лавой": как приготовить шоколадный фондан с жидким центром

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Пирожное шоколадный фондан классический
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
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2021-11-24T21:16
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5
5
PT40M
Десерт
Европейская
376
темный шоколад, 100 г
сливочное масло, 30 г
куриное яйцо, 2 шт.
мука, 2 ст. л.
какао-порошок, 10 г
сахарная пудра, 50 г
соль
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
Шаг 1
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
Шаг 2
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
Шаг 3
Перемешать до однородности.
Шаг 4
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
Шаг 5
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
Шаг 6
Подать горячий десерт к столу.
Шаг 7
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан с облепиховым соусом
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
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2021-11-24T21:16
2
1
5
5
PT40M
Десерт
Европейская
400
темный шоколад, 100 г
сливочное масло, 30 г
куриное яйцо, 2 шт.
мука, 2 ст. л.
какао-порошок, 10 г
сахарная пудра, 50 г
соль
сахар
облепиха
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
Шаг 1
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
Шаг 2
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
Шаг 3
Перемешать до однородности.
Шаг 4
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
Шаг 5
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
Шаг 6
В это время приготовить облепиховый соус — сварить ягоды с сахаром в любых пропорциях в течение 10 минут.
Шаг 7
Пропустить ягодную массу через сито.
Шаг 8
Подать горячий десерт к столу и полить соусом.
Шаг 9
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан с коньяком и черносливом
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
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5
5
PT170M
Десерт
Европейская
735
темный шоколад, 150 г
сливочное масло, 150 г
чернослив, 100 г
коньяк, 0,0040 л
куриное яйцо, 3 шт.
мука, 35 г
какао-порошок
сахарная пудра, 75 г
Предварительно измельчить чернослив и замочить в коньяке на 2 часа.
Шаг 1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
Шаг 2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой до белой пены.
Шаг 3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
Шаг 4
Перемешать до однородности.
Шаг 5
Добавить чернослив с коньяком.
Шаг 6
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
Шаг 7
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 12 минут.
Шаг 8
Подать горячий десерт к столу.
Шаг 9
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан с мороженым
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
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5
5
PT40M
Десерт
Европейская
420
темный шоколад, 100 г
сливочное масло, 30 г
куриное яйцо, 2 шт.
мука, 2 ст. л.
какао-порошок, 10 г
сахарная пудра, 50 г
соль
шарик мороженого, 1 шт.
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
Шаг 1
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
Шаг 2
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
Шаг 3
Перемешать до однородности.
Шаг 4
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
Шаг 5
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
Шаг 6
Подать горячий десерт к столу вместе с шариком ванильного мороженого.
Шаг 7
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан с вишней
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
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5
5
PT60M
Десерт
Европейская
400
темный шоколад, 100 г
сливочное масло , 100 г
куриное яйцо, 2 шт.
мука, 1 ст. л.
какао-порошок, 10 г
сахар, 30 г
соль
вишня, 100 г
Приготовить вишневое пюре — измельчить ягоды с помощью блендера и положить в морозилку.
Шаг 1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
Шаг 2
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
Шаг 3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
Шаг 4
Перемешать до однородности.
Шаг 5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь, в середину положить вишневое пюре и посыпать какао-порошком.
Шаг 6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
Шаг 7
Подать горячий десерт к столу.
Шаг 8
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан с авокадо
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
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5
5
PT40M
Десерт
Европейская
410
темный шоколад, 100 г
сливочное масло, 30 г
куриное яйцо, 2 шт.
мука, 2 ст. л.
какао-порошок, 10 г
сахарная пудра, 50 г
соль
авокадо, 1 шт.
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
Шаг 1
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
Шаг 2
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
Шаг 3
Перемешать до однородности.
Шаг 4
Добавить размятый вилкой авокадо.
Шаг 5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
Шаг 6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 15 минут.
Шаг 7
Подать горячий десерт к столу.
Шаг 8
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан с орехами
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
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2021-11-24T21:16
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1
5
5
PT40M
Десерт
Европейская
410
темный шоколад, 100 г
сливочное масло, 30 г
куриное яйцо, 2 шт.
мука, 2 ст. л.
како-порошок, 10 г
сахар, 50 г
соль
грецкий орех, 150 г
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
Шаг 1
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
Шаг 2
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
Шаг 3
Перемешать до однородности.
Шаг 4
Добавить измельченные орехи.
Шаг 5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
Шаг 6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 8 минут.
Шаг 7
Подать горячий десерт к столу.
Шаг 8
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан с тыквой
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
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5
5
PT40M
Десерт
Европейская
410
темный шоколад, 100 г
сливочное масло, 30 г
куриное яйцо, 2 шт.
мука, 150 г
какао-порошок, 10 г
сахар, 100 г
соль
тыква, 150 г
Запечь тыкву без кожуры до мягкости и измельчить блендером.
Шаг 1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
Шаг 2
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
Шаг 3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
Шаг 4
Перемешать до однородности.
Шаг 5
Добавить тыквенное пюре
Шаг 6
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
Шаг 7
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 12 минут.
Шаг 8
Подать горячий десерт к столу.
Шаг 9
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан в микроволновке
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
1920
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5
PT20M
Десерт
Европейская
330
темный шоколад, 30 г
куриное яйцо, 1 шт.
молоко, 60 г
мука, 50 г
какао-порошок, 5 ст. л.
сахар, 10 г
соль
разрыхлитель, 2,5 г
растительное масло, 2 ст. л.
В стеклянной емкости смешать все сухие ингредиенты.
Шаг 1
Влить теплое молоко, растительное масло и яйцо.
Шаг 2
Взбить массу вилкой и добавить измельченный шоколад.
Шаг 3
Тщательно перемешать и поставить в микроволновку на полторы минуты (время может варьироваться в зависимости от мощности печи).
Шаг 4
По готовности достать и украсить какао-порошком или сахарной пудрой.
Шаг 5
общество, продукты, питание, еда, сладости
Пирожное шоколадный фондан в мультиварке
Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые... РИА Новости, 24.11.2021
1920
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2021-11-24T21:16
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5
5
PT50M
Десерт
Европейская
310
темный шоколад, 200 г
куриное яйцо, 2 шт.
сливочное масло, 50 г
мука, 2-3 ст. л.
сахар, 2 ст. л.
соль
Растопить 100 г шоколада и сливочное масло.
Шаг 1
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью.
Шаг 2
Смешать жидкие массы и добавить муку.
Шаг 3
Выложить готовую смесь в формы и в середину добавить по кусочку шоколада.
Шаг 4
На режиме “выпечка” готовить кексы в течение 30 минут.
Шаг 5
Достать горячий десерт и подать на стол.
Шаг 6
общество, продукты, питание, еда, сладости
21:16 24.11.2021
 

"Пирожное с лавой": как приготовить шоколадный фондан с жидким центром

© Depositphotos / jannystockphotoШоколадный фондан
Шоколадный фондан - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / jannystockphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые рецепты с фото — в материале РИА Новости.

Что такое шоколадный фондан

Шоколадный фондан — десерт, название которого звучит по-французски как “fondant au chocolat”, что означает “тающий шоколад”. Это тот же кекс, но его главная изюминка — жидкий центр, который при надрезании десерта аппетитно выливается на тарелку. Такое лакомство особенно ценят любители шоколада, так как тесто и сама начинка обладают ярко выраженным ароматом и вкусом какао.
По-другому фондан еще называют “lava cake”, что переводится как “пирожное с лавой”. С виду десерт действительно напоминает извергающийся вулкан благодаря плавно стекающему густому центру.
Существует два основных вида десерта:
  • с жидкой начинкой — у кекса твердые стенки, а внутри тающий шоколад;
  • с мягкой начинкой — в этом случае центр более пропеченный.

История блюда

Сейчас шоколадный фондан — популярный десерт во многих кафе и ресторанах мира. Его появление связывают с Мишелем Брасом — французским поваром, обладателем трех звезд Мишлен (высшая награда за уникальное мастерство кулинара).
Примерно в 1979 году он начал экспериментировать с горячим шоколадом, пытаясь использовать его в одном из своих блюд. На пробы ушло около двух лет, и в 1981 году это необычное лакомство было представлено общественности. Повару удалось соединить две разные текстуры (жидкий шоколадный крем и бисквит). При этом десерт подавался в горячем виде.

Ингредиенты

Для приготовления десерта используются простые ингредиенты:
  • черный шоколад (60% какао и выше);
  • сливочное масло;
  • яйца;
  • сахарная пудра или сахар;
  • соль;
  • мука;
  • какао-порошок.
© Depositphotos / belchonockКакао-порошок
Какао-порошок - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / belchonock
Какао-порошок

Этапы приготовления

Перед началом готовки стоит заранее вытащить продукты из холодильника — они не должны быть очень холодными. Затем в зависимости от размера порций кексов нужно подготовить необходимое количество ингредиентов:
  • шоколад разломать и растопить на водяной бане до жидкой консистенции (можно попробовать в микроволновке, но есть риск перегреть продукт);
  • в отдельной посуде взбить яйца с добавлением сахара и соли;
  • негорячую шоколадную массу добавить к яичной и тщательно перемешать;
  • просеять муку и добавить к другим ингредиентам (нужно, чтобы получилось однородная консистенция без комочков);
  • в смазанные сливочным маслом формы вылить тесто и присыпать какао-порошком;
  • выпекать в разогретой духовке при 190-200 градусах до 7 минут;
  • вынимать можно в тот момент, когда тесто поднялось и кекс немного проваливается внутрь.

Как сделать десерт с жидким центром

Жидкий центр — главная особенность шоколадного фондана. Чтобы получилось задуманное, стоит взять на вооружение некоторые лайфхаки кулинаров:
  • необходимо использовать только мягкое сливочное масло;
  • тот, кто любит “пошоколаднее”, может заменить муку какао-порошком для более насыщенного вкуса и воздушности теста;
  • для приготовления подойдет только та духовка, где равномерно распространяется тепло (например, с конвекцией);
  • чтобы не испортить все партию, стоит начать выпекание с одного кекса для точного определения времени приготовления;
  • не стоит брать слишком большие формы — десерты должны быть миниатюрными;
  • формы лучше подходят силиконовые, керамические или фарфоровые;
  • заготовленную смесь выливают так, чтобы заполнить ¾ объема емкости;
  • нельзя передерживать кексы в духовке и открывать ее во время готовки.
© Depositphotos / CandyBoxImagesШоколадный фондан
Шоколадный фондан - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / CandyBoxImages
Шоколадный фондан

Популярные рецепты

Пирожное шоколадный фондан классический
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
50 г
сахарная пудра
по вкусу
соль
Пищевая ценность порции
Калорийность
376 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
7
Подать горячий десерт к столу.
© Pixabay / Stadtgeschehen-LuebeckОблепиха
Облепиха - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Pixabay / Stadtgeschehen-Luebeck
Облепиха
Пирожное шоколадный фондан с облепиховым соусом
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
50 г
сахарная пудра
по вкусу
соль
по вкусу
сахар
по вкусу
облепиха
Пищевая ценность порции
Калорийность
400 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
7
В это время приготовить облепиховый соус — сварить ягоды с сахаром в любых пропорциях в течение 10 минут.
8
Пропустить ягодную массу через сито.
9
Подать горячий десерт к столу и полить соусом.
© AP Photo / Steve YeaterЧернослив
Чернослив - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Steve Yeater
Чернослив
Пирожное шоколадный фондан с коньяком и черносливом
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Сложно
Время готовки
2 ч. 50 мин.
Ингредиенты
150 г
темный шоколад
150 г
сливочное масло
100 г
чернослив
0,0040 л
коньяк
3 шт.
куриное яйцо
35 г
мука
по вкусу
какао-порошок
75 г
сахарная пудра
Пищевая ценность порции
Калорийность
735 ккал
Приготовление
1
Предварительно измельчить чернослив и замочить в коньяке на 2 часа.
2
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
3
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой до белой пены.
4
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
5
Перемешать до однородности.
6
Добавить чернослив с коньяком.
7
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
8
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 12 минут.
9
Подать горячий десерт к столу.
© Depositphotos / belchonockРастопленный шоколад
Растопленный шоколад - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / belchonock
Растопленный шоколад
Пирожное шоколадный фондан с мороженым
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
50 г
сахарная пудра
по вкусу
соль
1 шт.
шарик мороженого
Пищевая ценность порции
Калорийность
420 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
7
Подать горячий десерт к столу вместе с шариком ванильного мороженого.
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3 января, 08:00Туризм
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Пирожное шоколадный фондан с вишней
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
100 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
1 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
30 г
сахар
по вкусу
соль
100 г
вишня
Пищевая ценность порции
Калорийность
400 ккал
Приготовление
1
Приготовить вишневое пюре — измельчить ягоды с помощью блендера и положить в морозилку.
2
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
3
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
4
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
5
Перемешать до однородности.
6
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь, в середину положить вишневое пюре и посыпать какао-порошком.
7
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
8
Подать горячий десерт к столу.
CC0 / Kjokkenutstyr / Авокадо
Авокадо - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC0 / Kjokkenutstyr /
Авокадо
Пирожное шоколадный фондан с авокадо
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
50 г
сахарная пудра
по вкусу
соль
1 шт.
авокадо
Пищевая ценность порции
Калорийность
410 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
Добавить размятый вилкой авокадо.
6
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
7
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 15 минут.
8
Подать горячий десерт к столу.
© Depositphotos / 8vfanDPИнгредиенты для шоколадного фондана
Ингредиенты для шоколадного фондана - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / 8vfanDP
Ингредиенты для шоколадного фондана
Пирожное шоколадный фондан с орехами
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
како-порошок
50 г
сахар
по вкусу
соль
150 г
грецкий орех
Пищевая ценность порции
Калорийность
410 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
Добавить измельченные орехи.
6
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
7
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 8 минут.
8
Подать горячий десерт к столу.
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Пирожное шоколадный фондан с тыквой
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
150 г
мука
10 г
какао-порошок
100 г
сахар
по вкусу
соль
150 г
тыква
Пищевая ценность порции
Калорийность
410 ккал
Приготовление
1
Запечь тыкву без кожуры до мягкости и измельчить блендером.
2
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
3
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
4
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
5
Перемешать до однородности.
6
Добавить тыквенное пюре
7
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
8
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 12 минут.
9
Подать горячий десерт к столу.
© Depositphotos / DragonImagesДевушка за приготовлением десерта
Девушка за приготовлением десерта - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / DragonImages
Девушка за приготовлением десерта
Пирожное шоколадный фондан в микроволновке
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Легко
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
30 г
темный шоколад
1 шт.
куриное яйцо
60 г
молоко
50 г
мука
5 ст. л.
какао-порошок
10 г
сахар
по вкусу
соль
2,5 г
разрыхлитель
2 ст. л.
растительное масло
Пищевая ценность порции
Калорийность
330 ккал
Приготовление
1
В стеклянной емкости смешать все сухие ингредиенты.
2
Влить теплое молоко, растительное масло и яйцо.
3
Взбить массу вилкой и добавить измельченный шоколад.
4
Тщательно перемешать и поставить в микроволновку на полторы минуты (время может варьироваться в зависимости от мощности печи).
5
По готовности достать и украсить какао-порошком или сахарной пудрой.
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Пирожное шоколадный фондан в мультиварке
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
200 г
темный шоколад
2 шт.
куриное яйцо
50 г
сливочное масло
2-3 ст. л.
мука
2 ст. л.
сахар
по вкусу
соль
Пищевая ценность порции
Калорийность
310 ккал
Приготовление
1
Растопить 100 г шоколада и сливочное масло.
2
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью.
3
Смешать жидкие массы и добавить муку.
4
Выложить готовую смесь в формы и в середину добавить по кусочку шоколада.
5
На режиме “выпечка” готовить кексы в течение 30 минут.
6
Достать горячий десерт и подать на стол.

Советы кулинаров

Шоколадный фондан — необычный вариант кекса, который может получиться далеко не сразу. Чтобы порадовать гостей удачной выпечкой, кулинары рекомендуют использовать некоторые хитрости:
  • нужно выбирать только качественный шоколад — так он равномерно растопится без комков;
  • если хочется получить более нежное тесто, то можно уменьшить количество яиц в рецепте;
  • для хрустящей корочки десерта стоит присыпать смазанную маслом форму какао-порошком;
  • если хочется экспериментов, то можно заменить темный шоколад белым или даже орехово-шоколадной пастой;
  • подавать десерт нужно сразу, чтобы начинка еще не успела застыть.
 
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