"Пирожное с лавой": как приготовить шоколадный фондан с жидким центром

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шоколадный фондан — необычный десерт с жидкой начинкой родом из Франции. Как правильно приготовить в домашних условиях лакомство с мягким центром и пошаговые рецепты с фото — в материале РИА Новости.
Что такое шоколадный фондан
Шоколадный фондан — десерт, название которого звучит по-французски как “fondant au chocolat”, что означает “тающий шоколад”. Это тот же кекс, но его главная изюминка — жидкий центр, который при надрезании десерта аппетитно выливается на тарелку. Такое лакомство особенно ценят любители шоколада, так как тесто и сама начинка обладают ярко выраженным ароматом и вкусом какао.
По-другому фондан еще называют “lava cake”, что переводится как “пирожное с лавой”. С виду десерт действительно напоминает извергающийся вулкан благодаря плавно стекающему густому центру.
Существует два основных вида десерта:
- —с жидкой начинкой — у кекса твердые стенки, а внутри тающий шоколад;
- —с мягкой начинкой — в этом случае центр более пропеченный.
История блюда
Сейчас шоколадный фондан — популярный десерт во многих кафе и ресторанах мира. Его появление связывают с Мишелем Брасом — французским поваром, обладателем трех звезд Мишлен (высшая награда за уникальное мастерство кулинара).
Примерно в 1979 году он начал экспериментировать с горячим шоколадом, пытаясь использовать его в одном из своих блюд. На пробы ушло около двух лет, и в 1981 году это необычное лакомство было представлено общественности. Повару удалось соединить две разные текстуры (жидкий шоколадный крем и бисквит). При этом десерт подавался в горячем виде.
Ингредиенты
Для приготовления десерта используются простые ингредиенты:
- —черный шоколад (60% какао и выше);
- —сливочное масло;
- —яйца;
- —сахарная пудра или сахар;
- —соль;
- —мука;
- —какао-порошок.
Этапы приготовления
Перед началом готовки стоит заранее вытащить продукты из холодильника — они не должны быть очень холодными. Затем в зависимости от размера порций кексов нужно подготовить необходимое количество ингредиентов:
- —шоколад разломать и растопить на водяной бане до жидкой консистенции (можно попробовать в микроволновке, но есть риск перегреть продукт);
- —в отдельной посуде взбить яйца с добавлением сахара и соли;
- —негорячую шоколадную массу добавить к яичной и тщательно перемешать;
- —просеять муку и добавить к другим ингредиентам (нужно, чтобы получилось однородная консистенция без комочков);
- —в смазанные сливочным маслом формы вылить тесто и присыпать какао-порошком;
- —выпекать в разогретой духовке при 190-200 градусах до 7 минут;
- —вынимать можно в тот момент, когда тесто поднялось и кекс немного проваливается внутрь.
Как сделать десерт с жидким центром
Жидкий центр — главная особенность шоколадного фондана. Чтобы получилось задуманное, стоит взять на вооружение некоторые лайфхаки кулинаров:
- —необходимо использовать только мягкое сливочное масло;
- —тот, кто любит “пошоколаднее”, может заменить муку какао-порошком для более насыщенного вкуса и воздушности теста;
- —для приготовления подойдет только та духовка, где равномерно распространяется тепло (например, с конвекцией);
- —чтобы не испортить все партию, стоит начать выпекание с одного кекса для точного определения времени приготовления;
- —не стоит брать слишком большие формы — десерты должны быть миниатюрными;
- —формы лучше подходят силиконовые, керамические или фарфоровые;
- —заготовленную смесь выливают так, чтобы заполнить ¾ объема емкости;
- —нельзя передерживать кексы в духовке и открывать ее во время готовки.
Популярные рецепты
Пирожное шоколадный фондан классический
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
50 г
сахарная пудра
по вкусу
соль
Пищевая ценность порции
Калорийность
376 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
7
Подать горячий десерт к столу.
Пирожное шоколадный фондан с облепиховым соусом
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
50 г
сахарная пудра
по вкусу
соль
по вкусу
сахар
по вкусу
облепиха
Пищевая ценность порции
Калорийность
400 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
7
В это время приготовить облепиховый соус — сварить ягоды с сахаром в любых пропорциях в течение 10 минут.
8
Пропустить ягодную массу через сито.
9
Подать горячий десерт к столу и полить соусом.
© AP Photo / Steve YeaterЧернослив
© AP Photo / Steve Yeater
Чернослив
Пирожное шоколадный фондан с коньяком и черносливом
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Сложно
Время готовки
2 ч. 50 мин.
Ингредиенты
150 г
темный шоколад
150 г
сливочное масло
100 г
чернослив
0,0040 л
коньяк
3 шт.
куриное яйцо
35 г
мука
по вкусу
какао-порошок
75 г
сахарная пудра
Пищевая ценность порции
Калорийность
735 ккал
Приготовление
1
Предварительно измельчить чернослив и замочить в коньяке на 2 часа.
2
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
3
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой до белой пены.
4
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
5
Перемешать до однородности.
6
Добавить чернослив с коньяком.
7
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
8
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 12 минут.
9
Подать горячий десерт к столу.
Пирожное шоколадный фондан с мороженым
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
50 г
сахарная пудра
по вкусу
соль
1 шт.
шарик мороженого
Пищевая ценность порции
Калорийность
420 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
6
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
7
Подать горячий десерт к столу вместе с шариком ванильного мороженого.
Пирожное шоколадный фондан с вишней
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
100 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
1 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
30 г
сахар
по вкусу
соль
100 г
вишня
Пищевая ценность порции
Калорийность
400 ккал
Приготовление
1
Приготовить вишневое пюре — измельчить ягоды с помощью блендера и положить в морозилку.
2
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
3
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
4
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
5
Перемешать до однородности.
6
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь, в середину положить вишневое пюре и посыпать какао-порошком.
7
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать не более 7 минут.
8
Подать горячий десерт к столу.
Пирожное шоколадный фондан с авокадо
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
какао-порошок
50 г
сахарная пудра
по вкусу
соль
1 шт.
авокадо
Пищевая ценность порции
Калорийность
410 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахарной пудрой и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
Добавить размятый вилкой авокадо.
6
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
7
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 15 минут.
8
Подать горячий десерт к столу.
Ингредиенты для шоколадного фондана
Пирожное шоколадный фондан с орехами
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
2 ст. л.
мука
10 г
како-порошок
50 г
сахар
по вкусу
соль
150 г
грецкий орех
Пищевая ценность порции
Калорийность
410 ккал
Приготовление
1
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
2
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
3
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
4
Перемешать до однородности.
5
Добавить измельченные орехи.
6
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
7
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 8 минут.
8
Подать горячий десерт к столу.
Пирожное шоколадный фондан с тыквой
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
100 г
темный шоколад
30 г
сливочное масло
2 шт.
куриное яйцо
150 г
мука
10 г
какао-порошок
100 г
сахар
по вкусу
соль
150 г
тыква
Пищевая ценность порции
Калорийность
410 ккал
Приготовление
1
Запечь тыкву без кожуры до мягкости и измельчить блендером.
2
Разломать плитку шоколада и растопить на водяной бане до жидкой текстуры.
3
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью до белой пены.
4
Добавить к яичной массе просеянную муку и шоколад.
5
Перемешать до однородности.
6
Добавить тыквенное пюре
7
В смазанные сливочным маслом формочки вылить смесь и посыпать какао-порошком.
8
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать примерно 12 минут.
9
Подать горячий десерт к столу.
Девушка за приготовлением десерта
Пирожное шоколадный фондан в микроволновке
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Легко
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
30 г
темный шоколад
1 шт.
куриное яйцо
60 г
молоко
50 г
мука
5 ст. л.
какао-порошок
10 г
сахар
по вкусу
соль
2,5 г
разрыхлитель
2 ст. л.
растительное масло
Пищевая ценность порции
Калорийность
330 ккал
Приготовление
1
В стеклянной емкости смешать все сухие ингредиенты.
2
Влить теплое молоко, растительное масло и яйцо.
3
Взбить массу вилкой и добавить измельченный шоколад.
4
Тщательно перемешать и поставить в микроволновку на полторы минуты (время может варьироваться в зависимости от мощности печи).
5
По готовности достать и украсить какао-порошком или сахарной пудрой.
5 июля, 17:07Витаминный компот из ягод: 11 лучших рецептов
Пирожное шоколадный фондан в мультиварке
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
200 г
темный шоколад
2 шт.
куриное яйцо
50 г
сливочное масло
2-3 ст. л.
мука
2 ст. л.
сахар
по вкусу
соль
Пищевая ценность порции
Калорийность
310 ккал
Приготовление
1
Растопить 100 г шоколада и сливочное масло.
2
Отдельно взбить яйца с сахаром и солью.
3
Смешать жидкие массы и добавить муку.
4
Выложить готовую смесь в формы и в середину добавить по кусочку шоколада.
5
На режиме “выпечка” готовить кексы в течение 30 минут.
6
Достать горячий десерт и подать на стол.
Советы кулинаров
Шоколадный фондан — необычный вариант кекса, который может получиться далеко не сразу. Чтобы порадовать гостей удачной выпечкой, кулинары рекомендуют использовать некоторые хитрости:
- —нужно выбирать только качественный шоколад — так он равномерно растопится без комков;
- —если хочется получить более нежное тесто, то можно уменьшить количество яиц в рецепте;
- —для хрустящей корочки десерта стоит присыпать смазанную маслом форму какао-порошком;
- —если хочется экспериментов, то можно заменить темный шоколад белым или даже орехово-шоколадной пастой;
- —подавать десерт нужно сразу, чтобы начинка еще не успела застыть.