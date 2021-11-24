Дрозденко поддержал идею строительства платной трассы Петербург — Хельсинки

"Чем больше новых, современных и безопасных дорог, тем лучше. С Финляндией нас связывает давнее партнерство, поэтому да, мы за такую идею. Надо понимать, что новые магистрали это своего рода драйвер развития экономики", - ответил Дрозденко на вопрос, поддерживает ли он строительство платной трассы от Петербурга до Хельсинки.