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Дрозденко поддержал идею строительства платной трассы Петербург — Хельсинки
Дрозденко поддержал идею строительства платной трассы Петербург — Хельсинки - РИА Новости, 24.11.2021
Дрозденко поддержал идею строительства платной трассы Петербург — Хельсинки
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддерживает идею строительства платной скоростной трассы от Петербурга до Хельсинки. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:34
2021-11-24T08:34
2021-11-24T11:09
хельсинки
финляндия
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авто
александр дрозденко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддерживает идею строительства платной скоростной трассы от Петербурга до Хельсинки."Недавно, например, открыли новый участок федеральной трассы "Скандинавия", которая идет как раз к границе с Финляндией. Теперь шесть полос на дороге вместо двух. Понятно, что поток транзита в ту сторону будет только расти", - добавил Дрозденко.Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко >>
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хельсинки, финляндия, ленинградская область, авто, александр дрозденко
08:34 24.11.2021 (обновлено: 11:09 24.11.2021)
Дрозденко поддержал идею строительства платной трассы Петербург — Хельсинки
Александр Дрозденко поддержал идею строительства платной трассы от Петербурга до Хельсинки