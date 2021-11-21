Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/vyplaty-1760081874.html
В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию Дороги жизни
В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию Дороги жизни - РИА Новости, 21.11.2021
В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию Дороги жизни
В Санкт-Петербурге ветераны и блокадники получили единовременные выплаты в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T20:55
2021-11-21T20:55
общество
ленинградская область
александр беглов
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
ладожское озеро
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996640_0:194:3024:1895_1920x0_80_0_0_a73d2f736c04893643df12742653b11c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге ветераны и блокадники получили единовременные выплаты в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Также губернатором Петербурга Александром Бегловым было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату - 50 тысяч рублей - гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев."В городе завершены выплаты, установленные Указом президента России защитникам и жителям блокадного города в связи с исторической датой - 80-летием со дня открытия ледовой дороги через Ладожское озеро. Всему миру она известна как Дорога Жизни блокадного Ленинграда. Она дала Ленинграду силы выстоять и победить. Подобного примера борьбы за жизнь мировая история не знает", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями Пенсионный фонд РФ автоматически перечислил выплату. В Петербурге ее получили 61 092 человека, в Ленинградской области - 3156 человек.Также по инициативе Беглова в связи с 80-летием Дороги жизни выплаты по 50 тысяч рублей также получили 1912 человек, которые менее четырех месяцев проживали в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года."Эти граждане не имеют знака "Жителю блокадного Ленинграда" и не относятся к категории федеральных льготников. Но они жили в осажденном городе. Социальный кодекс Петербурга предусматривает для них те же меры поддержки, что действуют на федеральном уровне", - отметил губернатор города.Проложенная по льду Ладожского озера Дорога жизни в зимний период 1941-1943 годов стала единственной транспортной магистралью, которая связывала Ленинград со страной. Доставка хлеба по ней началась 22 ноября 1941 года. По ледовой дороге было вывезено свыше 1,4 миллиона ленинградцев и доставлено в блокадный город больше 2,3 миллиона тонн грузов, большую часть которых составляло продовольствие.
https://ria.ru/20211116/remont-1759278127.html
https://ria.ru/20211120/vladivostok-1759928356.html
ленинградская область
ладожское озеро
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996640_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_a26c03dff5cb68cf088b19cd84497512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ленинградская область, александр беглов, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, ладожское озеро, россия
20:55 21.11.2021
 
В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию Дороги жизни

В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию открытия Дороги жизни

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге ветераны и блокадники получили единовременные выплаты в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Также губернатором Петербурга Александром Бегловым было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату - 50 тысяч рублей - гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.
Крепление уголков
16 ноября, 13:30Ленинградская область
Власти Ленобласти отремонтировали 607 частных домов ветеранов
"В городе завершены выплаты, установленные Указом президента России защитникам и жителям блокадного города в связи с исторической датой - 80-летием со дня открытия ледовой дороги через Ладожское озеро. Всему миру она известна как Дорога Жизни блокадного Ленинграда. Она дала Ленинграду силы выстоять и победить. Подобного примера борьбы за жизнь мировая история не знает", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями Пенсионный фонд РФ автоматически перечислил выплату. В Петербурге ее получили 61 092 человека, в Ленинградской области - 3156 человек.
Также по инициативе Беглова в связи с 80-летием Дороги жизни выплаты по 50 тысяч рублей также получили 1912 человек, которые менее четырех месяцев проживали в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
"Эти граждане не имеют знака "Жителю блокадного Ленинграда" и не относятся к категории федеральных льготников. Но они жили в осажденном городе. Социальный кодекс Петербурга предусматривает для них те же меры поддержки, что действуют на федеральном уровне", - отметил губернатор города.
Проложенная по льду Ладожского озера Дорога жизни в зимний период 1941-1943 годов стала единственной транспортной магистралью, которая связывала Ленинград со страной. Доставка хлеба по ней началась 22 ноября 1941 года. По ледовой дороге было вывезено свыше 1,4 миллиона ленинградцев и доставлено в блокадный город больше 2,3 миллиона тонн грузов, большую часть которых составляло продовольствие.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 08:07
Житель Владивостока предстанет перед судом за реабилитацию нацизма
 
ОбществоЛенинградская областьАлександр БегловВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградЛадожское озероРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава Приморья из-за циклона призвал отпустить работников домой
03:26Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет
03:24Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
Лента новостейМолния
Глава Приморья из-за циклона призвал отпустить работников домойВрач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабетГинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавирусаГлава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте