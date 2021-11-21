В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию Дороги жизни
В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию открытия Дороги жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге ветераны и блокадники получили единовременные выплаты в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Также губернатором Петербурга Александром Бегловым было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату - 50 тысяч рублей - гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.
"В городе завершены выплаты, установленные Указом президента России защитникам и жителям блокадного города в связи с исторической датой - 80-летием со дня открытия ледовой дороги через Ладожское озеро. Всему миру она известна как Дорога Жизни блокадного Ленинграда. Она дала Ленинграду силы выстоять и победить. Подобного примера борьбы за жизнь мировая история не знает", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями Пенсионный фонд РФ автоматически перечислил выплату. В Петербурге ее получили 61 092 человека, в Ленинградской области - 3156 человек.
Также по инициативе Беглова в связи с 80-летием Дороги жизни выплаты по 50 тысяч рублей также получили 1912 человек, которые менее четырех месяцев проживали в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
"Эти граждане не имеют знака "Жителю блокадного Ленинграда" и не относятся к категории федеральных льготников. Но они жили в осажденном городе. Социальный кодекс Петербурга предусматривает для них те же меры поддержки, что действуют на федеральном уровне", - отметил губернатор города.
Проложенная по льду Ладожского озера Дорога жизни в зимний период 1941-1943 годов стала единственной транспортной магистралью, которая связывала Ленинград со страной. Доставка хлеба по ней началась 22 ноября 1941 года. По ледовой дороге было вывезено свыше 1,4 миллиона ленинградцев и доставлено в блокадный город больше 2,3 миллиона тонн грузов, большую часть которых составляло продовольствие.