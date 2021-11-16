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Россию попытались обанкротить? В истории с "Северным потоком — 2" ищут виноватых
Цены улетят в небо. Британцев взбудоражили новости о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Россию попытались обанкротить? В истории с "Северным потоком — 2" ищут виноватых
Читатели британской газеты Express обсудили материал о резком повышении стоимости газа в Европе. Скачок цен сейчас связывают с приостановкой немецким... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T23:15
2021-11-16T23:27
экономика
в мире
европа
германия
великобритания
евросоюз
нато
северный поток — 2
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Express обсудили материал о резком повышении стоимости газа в Европе. Скачок цен сейчас связывают с приостановкой немецким регулятором процедуры сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".Некоторые пользователи попытались "найти виноватого" в сложившейся ситуации, отметив, что кризис в Европе влияет и на Британию."Мне кажется, решение (о приостановке сертификации — Прим.ред.) было навязано американцами и НАТО. &lt;…&gt; Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И все ради того, чтобы обанкротить Россию", — порассуждал один из них."Политики опять в своем репертуаре", — запереживал другой.В свою очередь, несколько пользователей посоветовали отказаться от политической риторики и построения теорий в пользу прагматичного взгляда на ситуацию."Обычная европейская бюрократическая волокита", — отметил читатель."А вас в Евросоюзе кто-то заставлял покупать газ у России? Лично Путин, может быть? Или все-таки признаете, что это выгодно и надежно", — возмутился пользователь."Может, еще подождем тех, кто обвинит во всем Brexit?" — пошутили в комментариях.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Регулятор отметил, что для возобновления процесса следует соблюсти нормы немецкого права. Так, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации. В Nord Stream 2 AG также рассказали РИА Новости об учреждении дочерней структуры в Германии, однако детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода обсуждать не стали.Комментируя это решение, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что любая затяжка с сертификацией трубопровода не в интересах европейцев.
https://ria.ru/20211116/gaz-1759329391.html
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экономика, в мире, европа, германия, великобритания, евросоюз, нато, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
23:15 16.11.2021 (обновлено: 23:27 16.11.2021)
 
Цены улетят в небо. Британцев взбудоражили новости о "Северном потоке — 2"

Читатели Express: европейская волокита коснулась и сертификации "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Express обсудили материал о резком повышении стоимости газа в Европе. Скачок цен сейчас связывают с приостановкой немецким регулятором процедуры сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
Некоторые пользователи попытались "найти виноватого" в сложившейся ситуации, отметив, что кризис в Европе влияет и на Британию.
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"Мне кажется, решение (о приостановке сертификации — Прим.ред.) было навязано американцами и НАТО. <…> Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И все ради того, чтобы обанкротить Россию", — порассуждал один из них.
"Политики опять в своем репертуаре", — запереживал другой.
В свою очередь, несколько пользователей посоветовали отказаться от политической риторики и построения теорий в пользу прагматичного взгляда на ситуацию.
"Обычная европейская бюрократическая волокита", — отметил читатель.
"А вас в Евросоюзе кто-то заставлял покупать газ у России? Лично Путин, может быть? Или все-таки признаете, что это выгодно и надежно", — возмутился пользователь.
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"Может, еще подождем тех, кто обвинит во всем Brexit?" — пошутили в комментариях.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Регулятор отметил, что для возобновления процесса следует соблюсти нормы немецкого права. Так, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации. В Nord Stream 2 AG также рассказали РИА Новости об учреждении дочерней структуры в Германии, однако детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода обсуждать не стали.
Комментируя это решение, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что любая затяжка с сертификацией трубопровода не в интересах европейцев.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаВ миреЕвропаГерманияВеликобританияЕвросоюзНАТОСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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