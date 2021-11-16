https://ria.ru/20211116/potok-1759381886.html

Россию попытались обанкротить? В истории с "Северным потоком — 2" ищут виноватых

Цены улетят в небо. Британцев взбудоражили новости о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Россию попытались обанкротить? В истории с "Северным потоком — 2" ищут виноватых

Читатели британской газеты Express обсудили материал о резком повышении стоимости газа в Европе. Скачок цен сейчас связывают с приостановкой немецким... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T23:15

2021-11-16T23:15

2021-11-16T23:27

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северный поток — 2

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Express обсудили материал о резком повышении стоимости газа в Европе. Скачок цен сейчас связывают с приостановкой немецким регулятором процедуры сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".Некоторые пользователи попытались "найти виноватого" в сложившейся ситуации, отметив, что кризис в Европе влияет и на Британию."Мне кажется, решение (о приостановке сертификации — Прим.ред.) было навязано американцами и НАТО. <…> Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И все ради того, чтобы обанкротить Россию", — порассуждал один из них."Политики опять в своем репертуаре", — запереживал другой.В свою очередь, несколько пользователей посоветовали отказаться от политической риторики и построения теорий в пользу прагматичного взгляда на ситуацию."Обычная европейская бюрократическая волокита", — отметил читатель."А вас в Евросоюзе кто-то заставлял покупать газ у России? Лично Путин, может быть? Или все-таки признаете, что это выгодно и надежно", — возмутился пользователь."Может, еще подождем тех, кто обвинит во всем Brexit?" — пошутили в комментариях.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Регулятор отметил, что для возобновления процесса следует соблюсти нормы немецкого права. Так, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации. В Nord Stream 2 AG также рассказали РИА Новости об учреждении дочерней структуры в Германии, однако детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода обсуждать не стали.Комментируя это решение, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что любая затяжка с сертификацией трубопровода не в интересах европейцев.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759329391.html

https://ria.ru/20211116/lovushki-1759314679.html

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экономика, в мире, европа, германия, великобритания, евросоюз, нато, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия