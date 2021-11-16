Россию попытались обанкротить? В истории с "Северным потоком — 2" ищут виноватых

23:15 16.11.2021 (обновлено: 23:27 16.11.2021)
Цены улетят в небо. Британцев взбудоражили новости о "Северном потоке — 2"
Читатели Express: европейская волокита коснулась и сертификации "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Express обсудили материал о резком повышении стоимости газа в Европе. Скачок цен сейчас связывают с приостановкой немецким регулятором процедуры сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
Некоторые пользователи попытались "найти виноватого" в сложившейся ситуации, отметив, что кризис в Европе влияет и на Британию.
"Мне кажется, решение (о приостановке сертификации — Прим.ред.) было навязано американцами и НАТО. <…> Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И все ради того, чтобы обанкротить Россию", — порассуждал один из них.
"Политики опять в своем репертуаре", — запереживал другой.
В свою очередь, несколько пользователей посоветовали отказаться от политической риторики и построения теорий в пользу прагматичного взгляда на ситуацию.
"Обычная европейская бюрократическая волокита", — отметил читатель.
"Может, еще подождем тех, кто обвинит во всем Brexit?" — пошутили в комментариях.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Регулятор отметил, что для возобновления процесса следует соблюсти нормы немецкого права. Так, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации. В Nord Stream 2 AG также рассказали РИА Новости об учреждении дочерней структуры в Германии, однако детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода обсуждать не стали.
Комментируя это решение, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что любая затяжка с сертификацией трубопровода не в интересах европейцев.