https://ria.ru/20211116/germaniya-1759279554.html

Nord Stream 2 AG учредит дочку для сертификации "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG учредит дочку для сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Nord Stream 2 AG учредит дочку для сертификации "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:36

2021-11-16T13:36

2021-11-16T13:40

экономика

германия

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Nord Stream 2 AG учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока — 2" как независимого, детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода не комментирует, сообщили РИА Новости в Nord Stream 2 AG."Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag