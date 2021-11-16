13:36 16.11.2021 (обновлено: 13:40 16.11.2021)
Nord Stream 2 AG учредит дочку для сертификации "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG учредит дочку для сертификации "Северного потока — 2" в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Nord Stream 2 AG учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока — 2" как независимого, детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода не комментирует, сообщили РИА Новости в Nord Stream 2 AG.
"Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.