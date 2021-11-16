https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759305519.html

Косачев прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Косачев прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Косачев прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Любая затяжка с сертификацией трубопровода "Северный поток 2", тем более накануне наступления зимы, не в интересах европейцев, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:36

2021-11-16T15:36

2021-11-16T15:36

экономика

европа

константин косачев

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Любая затяжка с сертификацией трубопровода "Северный поток 2", тем более накануне наступления зимы, не в интересах европейцев, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку."В части, касающейся процедур сертификации - решения за страной, такую сертификацию осуществляющей, это очевидно. Вне всякого сомнения, эти процедуры должны быть юридически неуязвимыми, так как желающих подвергнуть их сомнению будет в любом случае более чем достаточно", - сказал политик РИА Новости.Но первым зримым результатом сегодняшнего решения стал очередной резкий скачок цен на газ в Европе, и "соответствующие негативные издержки будут опять на потребителях, тех же европейцах", добавил он."Так что процедуры процедурами, но любая затяжка с сертификацией трубопровода, тем более накануне наступления зимы - не в интересах объединенной Европы, вне всякого сомнения", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20211116/potok-1759219580.html

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экономика, европа, константин косачев, газпром, северный поток — 2, россия