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Косачев прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Косачев прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Косачев прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Любая затяжка с сертификацией трубопровода "Северный поток 2", тем более накануне наступления зимы, не в интересах европейцев, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:36
2021-11-16T15:36
2021-11-16T15:36
экономика
европа
константин косачев
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Любая затяжка с сертификацией трубопровода "Северный поток 2", тем более накануне наступления зимы, не в интересах европейцев, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку."В части, касающейся процедур сертификации - решения за страной, такую сертификацию осуществляющей, это очевидно. Вне всякого сомнения, эти процедуры должны быть юридически неуязвимыми, так как желающих подвергнуть их сомнению будет в любом случае более чем достаточно", - сказал политик РИА Новости.Но первым зримым результатом сегодняшнего решения стал очередной резкий скачок цен на газ в Европе, и "соответствующие негативные издержки будут опять на потребителях, тех же европейцах", добавил он."Так что процедуры процедурами, но любая затяжка с сертификацией трубопровода, тем более накануне наступления зимы - не в интересах объединенной Европы, вне всякого сомнения", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20211116/potok-1759219580.html
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экономика, европа, константин косачев, газпром, северный поток — 2, россия
Косачев прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Косачев: задержка сертификации "Северного потока — 2" не отражает интересы европейцев