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https://ria.ru/20211116/gaz-1759267214.html
Германия приостановила сертификацию "Северного потока — 2"
Германия приостановила сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Германия приостановила сертификацию "Северного потока — 2"
Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:38
2021-11-16T14:05
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".В ведомстве заявили, что компания не имеет правовой формы в соответствии с законодательством страны, а лишь создала там отделение для управления проектом.Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG передаст основной капитал и персонал "дочке", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Это подразделение должно будет снова подать полный комплект документов для сертификации.В ведомстве сообщили, что заранее уведомили Еврокомиссию, Минэнерго Германии и стороны процесса о приостановке процедуры.Цены на газ в Европе отреагировали на это заявление ростом. Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов по индексу голландского TTF на 12:45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника. Акции "Газпрома" падали более чем на два процента, однако сейчас отыграли большую часть потерь и снижаются чуть более чем на процент.Nord Stream 2 AG сообщила РИА Новости, что учреждает "дочку" в Германии, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям."Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", — говорится в сообщении."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
https://ria.ru/20211113/sanktsii-1758915270.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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германия, северный поток — 2
12:38 16.11.2021 (обновлено: 14:05 16.11.2021)
 
Германия приостановила сертификацию "Северного потока — 2"

Германия приостановила процедуру сертификации "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".
В ведомстве заявили, что компания не имеет правовой формы в соответствии с законодательством страны, а лишь создала там отделение для управления проектом.

"Этот филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии", — говорится в пресс-релизе агентства.

Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG передаст основной капитал и персонал "дочке", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Это подразделение должно будет снова подать полный комплект документов для сертификации.
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В ведомстве сообщили, что заранее уведомили Еврокомиссию, Минэнерго Германии и стороны процесса о приостановке процедуры.
Цены на газ в Европе отреагировали на это заявление ростом. Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов по индексу голландского TTF на 12:45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника. Акции "Газпрома" падали более чем на два процента, однако сейчас отыграли большую часть потерь и снижаются чуть более чем на процент.
Nord Stream 2 AG сообщила РИА Новости, что учреждает "дочку" в Германии, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям.
"Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", — говорится в сообщении.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.
Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
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