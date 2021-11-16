https://ria.ru/20211116/gaz-1759361053.html

Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.11.2021

Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе выросла почти на 18 процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:33

2021-11-16T19:33

2021-11-16T20:28

экономика

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природный газ

европа

северный поток — 2

цены

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Цена на газ в Европе выросла почти на 18 процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на торгах во вторник достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8 процента выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.Ранее во вторник котировки впервые с 27 октября достигли одной тысячи долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около шести процентов.Он резко активизировался после сообщений о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".Резкий рост цен на газ в Европе начался в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Эксперты объясняли ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат: 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе на фоне роста поставок из России фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759261606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2, цены