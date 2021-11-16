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Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.11.2021
Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе выросла почти на 18 процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:33
2021-11-16T20:28
экономика
в мире
природный газ
европа
северный поток — 2
цены
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Цена на газ в Европе выросла почти на 18 процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на торгах во вторник достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8 процента выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.Ранее во вторник котировки впервые с 27 октября достигли одной тысячи долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около шести процентов.Он резко активизировался после сообщений о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".Резкий рост цен на газ в Европе начался в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Эксперты объясняли ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат: 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе на фоне роста поставок из России фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.
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экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2, цены
19:33 16.11.2021 (обновлено: 20:28 16.11.2021)
 
Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли 1100 долларов

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Цена на газ в Европе выросла почти на 18 процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на торгах во вторник достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8 процента выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.
Ранее во вторник котировки впервые с 27 октября достигли одной тысячи долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около шести процентов.
Он резко активизировался после сообщений о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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Турция и "Газпром" обсудили поставки газа по "Турецкому потоку"
Резкий рост цен на газ в Европе начался в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Эксперты объясняли ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат: 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе на фоне роста поставок из России фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.
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ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаСеверный поток — 2Цены
 
 
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