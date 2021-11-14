https://ria.ru/20211114/diktant-1758797991.html
Всероссийский географический диктант
Всероссийский географический диктант - РИА Новости, 14.11.2021
Всероссийский географический диктант
Всероссийский географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, президента РФ... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T00:10
2021-11-14T00:10
2021-11-14T00:10
общество
справки
география
национальное географическое общество
русское географическое общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российское географическое общество
россия
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Всероссийский географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции, она носит просветительский характер.За шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 миллиона человек.Диктант расширился от 210 до более 6,5 тысячи площадок в России и свыше 100 зарубежных стран.Первый Всероссийский географический диктант проходил 1 ноября 2015 года на 210 площадках во всех регионах России. Диктант включал 25 заданий, разделенных на три блока: на проверку знаний географических понятий и терминов, знаний о расположении географических объектов на карте и знание географических описаний.Принять в нем участие смогли все желающие, независимо от возраста, образования и сферы деятельности. Тем, кто не смог лично посетить площадки проведения диктанта, была дана возможность проверить свои знания онлайн на сайте РГО.Лидерами по числу организованных площадок стали Центральный, Уральский и Приволжский федеральные округа, а среди регионов – Ямало-Ненецкий автономный округ (32), Тверская область (18) и Москва (15). Общее число участников диктанта составило около 72 тысяч человек - 44,4 тысячи написали его на региональных площадках, 27,6 тысячи прошли тест онлайн на сайте РГО.В 2016 году были организованы 1464 площадки в 85 субъектах РФ, что в 7,1 раза больше, чем в 2015 году. В акции приняли участие свыше 187 тысяч человек.В 2017 году диктант впервые стал международным – его написали в 25 странах мира на 2224 площадках, участие в проекте приняли более 260 тысяч человек. Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди иностранных государств стал Китай, где диктант прошел в 10 городах. Самой большой площадкой за рубежом по количеству мест оказался филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку (Азербайджан), где диктант смогли написать более 800 участников. Одной из самых необычных площадок акции 2017 года стало научно-исследовательское судно "Академик Федоров" Российской Антарктической экспедиции, находившееся на рейде Кейптауна. В 2019 году акция прошла 27 октября. Для желающих проверить свои знания было открыто почти 6000 площадок на территории России и в более чем 100 странах мира.Центральной площадкой проведения диктанта традиционно стал Шуваловский корпус Московского государственного университета, где собрались известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Кроме того, акция проходила на корабле-музее "Крейсер Аврора", в Центре управления полетами, в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках. Также площадки были организованы в школах, университетах, воинских частях и на нефтедобывающих платформах в Каспийском море. Число участников, пришедших на очные площадки в 2019 году составило почти 309 тысяч человек. Для участников географического диктанта было организовано почти 5,5 тысячи специально подготовленных площадок. Лидерами по их количеству стали Башкирия (730 площадок), Краснодарский край (529) и Якутия (317).Каждый вариант диктанта содержал 40 вопросов, разделенных по степени сложности на две части. Первая часть состояла из 10 вопросов об общеизвестных фактах из географии, вторая – из 30 вопросов на логику и эрудицию.Всего географический диктант составлялся в четырех вариантах: для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, вариант для инвалидов по зрению, вариант для проведения акции в онлайн-формате и демонстрационный вариант. Впервые помимо английского языка вопросы диктанта были переведены на французский и турецкий языки.В 2020 году Международная просветительская акция "Географический диктант" проходила 29 ноября во всех субъектах РФ и 109 странах мира.В условиях ограничений, обусловленных сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения короновирусной инфекции COVID-19, был разработан новый формат проведения диктанта – дистанционный. Все площадки, прошедшие регистрацию, решали самостоятельно – проводить Географический диктант очно или дистанционно, с учетом распоряжений регионального Роспотребнадзора.Участник мог зарегистрироваться на любой удобной площадке в любом регионе России или выбрать одну из стран мира. В 12 часов по местному времени он получал возможность пройти диктант одновременно с очными участниками. В связи с этим акция проходила под слоганом: "Пройди Диктант, где хочешь!".Для подготовки к его проведению на сайте РГО была объявлена масштабная акция "Напиши свой вопрос для Географического диктанта". В адрес РГО поступило 430 различных заданий от конкурсантов из России и зарубежных стран. Самому юному участнику девять лет, а самому взрослому – 83 года. Из всех вопросов экспертами были отобраны 74 лучших, из которых 18 вошли в основной вариант диктанта.Также вопросы для просветительской акции составил игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров.Озвучили задания музыкант, народный артист России Николай Расторгуев, телеведущий канала "Моя планета" Антон Зайцев и киноактриса Агния Дитковските.Общее количество участников Географического диктанта составило около 460 тысяч человек, для проведения акции было зарегистрировано 6450 площадок.В России лидером по количеству площадок диктанта стал Краснодарский край – 748 площадок, второе место у Башкортостана (637), третье – у Татарстана (290).В 2020 году география мероприятия охватила 109 зарубежных стран (238 площадок, около 7000 участников). Лидерами по количеству площадок традиционно стали Украина, Казахстан, Китай, Турция и Белоруссия.В 2020 году был разработан новый современный дизайн онлайн-версии диктанта на сайте РГО, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Кроме того, задания онлайн-версии впервые были переведены на 10 языков мира: английский, французский, немецкий, испанский, арабский, итальянский, португальский, китайский, турецкий и хинди.В 2021 году седьмой Географический диктант РГО состоится 14 ноября. Акция стартует в 12:00 по местному времени и пройдет в трех форматах - очном, дистанционном и онлайн.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, справки, география, национальное географическое общество, русское географическое общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российское географическое общество, россия
Всероссийский географический диктант проводится Русским географическим обществом
по инициативе председателя попечительского совета общества, президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.
Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции, она носит просветительский характер.
За шесть лет в проекте приняли участие
почти 1,8 миллиона человек.
Диктант расширился
от 210 до более 6,5 тысячи площадок в России и свыше 100 зарубежных стран.
Первый Всероссийский географический диктант проходил 1 ноября 2015 года на 210 площадках во всех регионах России. Диктант включал 25 заданий, разделенных на три блока: на проверку знаний географических понятий и терминов, знаний о расположении географических объектов на карте и знание географических описаний.
Принять в нем участие смогли все желающие, независимо от возраста, образования и сферы деятельности. Тем, кто не смог лично посетить площадки проведения диктанта, была дана возможность проверить свои знания онлайн на сайте РГО
.
Лидерами по числу организованных площадок
стали Центральный, Уральский и Приволжский федеральные округа, а среди регионов – Ямало-Ненецкий автономный округ (32), Тверская область (18) и Москва (15). Общее число участников диктанта составило около 72 тысяч человек - 44,4 тысячи написали его на региональных площадках, 27,6 тысячи прошли тест онлайн на сайте РГО.
В 2016 году были организованы 1464 площадки в 85 субъектах РФ, что в 7,1 раза больше, чем в 2015 году. В акции приняли участие свыше 187 тысяч человек.
В 2017 году
диктант впервые стал международным – его написали в 25 странах мира на 2224 площадках, участие в проекте приняли более 260 тысяч человек. Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди иностранных государств стал Китай, где диктант прошел в 10 городах. Самой большой площадкой за рубежом по количеству мест оказался филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку (Азербайджан), где диктант смогли написать более 800 участников. Одной из самых необычных площадок акции 2017 года стало научно-исследовательское судно "Академик Федоров" Российской Антарктической экспедиции, находившееся на рейде Кейптауна.
В 2019 году акция прошла 27 октября. Для желающих проверить свои знания было открыто почти 6000 площадок на территории России и в более чем 100 странах мира.
Центральной площадкой проведения диктанта
традиционно стал Шуваловский корпус Московского государственного университета, где собрались известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Кроме того, акция проходила на корабле-музее "Крейсер Аврора", в Центре управления полетами, в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках. Также площадки были организованы в школах, университетах, воинских частях и на нефтедобывающих платформах в Каспийском море.
Число участников, пришедших на очные площадки в 2019 году составило почти 309 тысяч человек. Для участников географического диктанта было организовано почти 5,5 тысячи специально подготовленных площадок. Лидерами по их количеству стали Башкирия (730 площадок), Краснодарский край (529) и Якутия (317).
Каждый вариант диктанта содержал 40 вопросов, разделенных по степени сложности на две части. Первая часть состояла из 10 вопросов об общеизвестных фактах из географии, вторая – из 30 вопросов на логику и эрудицию.
Всего географический диктант составлялся в четырех вариантах
: для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, вариант для инвалидов по зрению, вариант для проведения акции в онлайн-формате и демонстрационный вариант. Впервые помимо английского языка вопросы диктанта были переведены на французский и турецкий языки.
В 2020 году Международная просветительская акция "Географический диктант" проходила 29 ноября во всех субъектах РФ и 109 странах мира.
В условиях ограничений, обусловленных сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения короновирусной инфекции COVID-19, был разработан новый формат проведения диктанта – дистанционный. Все площадки, прошедшие регистрацию, решали самостоятельно – проводить Географический диктант очно или дистанционно, с учетом распоряжений регионального Роспотребнадзора.
Участник мог зарегистрироваться на любой удобной площадке в любом регионе России или выбрать одну из стран мира. В 12 часов по местному времени он получал возможность пройти диктант одновременно с очными участниками. В связи с этим акция проходила под слоганом: "Пройди Диктант, где хочешь!".
Для подготовки к его проведению на сайте РГО была объявлена масштабная акция
"Напиши свой вопрос для Географического диктанта". В адрес РГО поступило 430 различных заданий от конкурсантов из России и зарубежных стран. Самому юному участнику девять лет, а самому взрослому – 83 года. Из всех вопросов экспертами были отобраны 74 лучших, из которых 18 вошли в основной вариант диктанта.
Также вопросы для просветительской акции составил игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров.
Озвучили задания
музыкант, народный артист России Николай Расторгуев, телеведущий канала "Моя планета" Антон Зайцев и киноактриса Агния Дитковските.
Общее количество участников Географического диктанта составило около 460 тысяч человек, для проведения акции было зарегистрировано 6450 площадок.
В России лидером по количеству площадок диктанта стал Краснодарский край – 748 площадок, второе место у Башкортостана (637), третье – у Татарстана (290).
В 2020 году география мероприятия охватила 109 зарубежных стран (238 площадок, около 7000 участников). Лидерами по количеству площадок традиционно стали Украина, Казахстан, Китай, Турция и Белоруссия.
В 2020 году
был разработан новый современный дизайн онлайн-версии диктанта на сайте РГО, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Кроме того, задания онлайн-версии впервые были переведены на 10 языков мира: английский, французский, немецкий, испанский, арабский, итальянский, португальский, китайский, турецкий и хинди.
В 2021 году
седьмой Географический диктант РГО состоится 14 ноября. Акция стартует в 12:00 по местному времени и пройдет в трех форматах - очном, дистанционном и онлайн.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников