https://ria.ru/20211114/diktant-1758797991.html

Всероссийский географический диктант

Всероссийский географический диктант - РИА Новости, 14.11.2021

Всероссийский географический диктант

Всероссийский географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, президента РФ... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T00:10

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2021-11-14T00:10

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Всероссийский географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции, она носит просветительский характер.За шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 миллиона человек.Диктант расширился от 210 до более 6,5 тысячи площадок в России и свыше 100 зарубежных стран.Первый Всероссийский географический диктант проходил 1 ноября 2015 года на 210 площадках во всех регионах России. Диктант включал 25 заданий, разделенных на три блока: на проверку знаний географических понятий и терминов, знаний о расположении географических объектов на карте и знание географических описаний.Принять в нем участие смогли все желающие, независимо от возраста, образования и сферы деятельности. Тем, кто не смог лично посетить площадки проведения диктанта, была дана возможность проверить свои знания онлайн на сайте РГО.Лидерами по числу организованных площадок стали Центральный, Уральский и Приволжский федеральные округа, а среди регионов – Ямало-Ненецкий автономный округ (32), Тверская область (18) и Москва (15). Общее число участников диктанта составило около 72 тысяч человек - 44,4 тысячи написали его на региональных площадках, 27,6 тысячи прошли тест онлайн на сайте РГО.В 2016 году были организованы 1464 площадки в 85 субъектах РФ, что в 7,1 раза больше, чем в 2015 году. В акции приняли участие свыше 187 тысяч человек.В 2017 году диктант впервые стал международным – его написали в 25 странах мира на 2224 площадках, участие в проекте приняли более 260 тысяч человек. Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди иностранных государств стал Китай, где диктант прошел в 10 городах. Самой большой площадкой за рубежом по количеству мест оказался филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку (Азербайджан), где диктант смогли написать более 800 участников. Одной из самых необычных площадок акции 2017 года стало научно-исследовательское судно "Академик Федоров" Российской Антарктической экспедиции, находившееся на рейде Кейптауна. В 2019 году акция прошла 27 октября. Для желающих проверить свои знания было открыто почти 6000 площадок на территории России и в более чем 100 странах мира.Центральной площадкой проведения диктанта традиционно стал Шуваловский корпус Московского государственного университета, где собрались известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Кроме того, акция проходила на корабле-музее "Крейсер Аврора", в Центре управления полетами, в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках. Также площадки были организованы в школах, университетах, воинских частях и на нефтедобывающих платформах в Каспийском море. Число участников, пришедших на очные площадки в 2019 году составило почти 309 тысяч человек. Для участников географического диктанта было организовано почти 5,5 тысячи специально подготовленных площадок. Лидерами по их количеству стали Башкирия (730 площадок), Краснодарский край (529) и Якутия (317).Каждый вариант диктанта содержал 40 вопросов, разделенных по степени сложности на две части. Первая часть состояла из 10 вопросов об общеизвестных фактах из географии, вторая – из 30 вопросов на логику и эрудицию.Всего географический диктант составлялся в четырех вариантах: для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, вариант для инвалидов по зрению, вариант для проведения акции в онлайн-формате и демонстрационный вариант. Впервые помимо английского языка вопросы диктанта были переведены на французский и турецкий языки.В 2020 году Международная просветительская акция "Географический диктант" проходила 29 ноября во всех субъектах РФ и 109 странах мира.В условиях ограничений, обусловленных сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения короновирусной инфекции COVID-19, был разработан новый формат проведения диктанта – дистанционный. Все площадки, прошедшие регистрацию, решали самостоятельно – проводить Географический диктант очно или дистанционно, с учетом распоряжений регионального Роспотребнадзора.Участник мог зарегистрироваться на любой удобной площадке в любом регионе России или выбрать одну из стран мира. В 12 часов по местному времени он получал возможность пройти диктант одновременно с очными участниками. В связи с этим акция проходила под слоганом: "Пройди Диктант, где хочешь!".Для подготовки к его проведению на сайте РГО была объявлена масштабная акция "Напиши свой вопрос для Географического диктанта". В адрес РГО поступило 430 различных заданий от конкурсантов из России и зарубежных стран. Самому юному участнику девять лет, а самому взрослому – 83 года. Из всех вопросов экспертами были отобраны 74 лучших, из которых 18 вошли в основной вариант диктанта.Также вопросы для просветительской акции составил игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров.Озвучили задания музыкант, народный артист России Николай Расторгуев, телеведущий канала "Моя планета" Антон Зайцев и киноактриса Агния Дитковските.Общее количество участников Географического диктанта составило около 460 тысяч человек, для проведения акции было зарегистрировано 6450 площадок.В России лидером по количеству площадок диктанта стал Краснодарский край – 748 площадок, второе место у Башкортостана (637), третье – у Татарстана (290).В 2020 году география мероприятия охватила 109 зарубежных стран (238 площадок, около 7000 участников). Лидерами по количеству площадок традиционно стали Украина, Казахстан, Китай, Турция и Белоруссия.В 2020 году был разработан новый современный дизайн онлайн-версии диктанта на сайте РГО, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Кроме того, задания онлайн-версии впервые были переведены на 10 языков мира: английский, французский, немецкий, испанский, арабский, итальянский, португальский, китайский, турецкий и хинди.В 2021 году седьмой Географический диктант РГО состоится 14 ноября. Акция стартует в 12:00 по местному времени и пройдет в трех форматах - очном, дистанционном и онлайн.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, справки, география, национальное географическое общество, русское географическое общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российское географическое общество, россия