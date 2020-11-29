https://ria.ru/20201129/diktant-1586824853.html

В штаб-квартире РГО стартовал Географический диктант

В штаб-квартире РГО стартовал Географический диктант

"Географический диктант - 2020" стартовал на центральной площадке в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО). РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T12:35

2020-11-29T12:35

2020-11-29T13:01

русское географическое общество

николай расторгуев

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Географический диктант - 2020" стартовал на центральной площадке в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО).Непосредственно в штаб-квартире РГО диктант пишут президент Русского географического общества Сергей Шойгу и представители средств массовой информации. Дистанционно к площадке подключились около 5 тысяч человек.В этом году вопросы для просветительской акции составил игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров, также в задания вошли вопросы, присланные в РГО обычными людьми.Озвучили задания музыкант, народный артист России Николай Расторгуев, телеведущий канала "Моя планета" Антон Зайцев и киноактриса Агния Дитковските.Как сообщает пресс-служба Минобороны, среди участников диктанта замглавы ведомства - начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов. Он сделал это в Военном университете Минобороны России, на базе которого в этом году развёрнуто несколько площадок для проведения акции.Он напомнил, что министерством науки и высшего образования утверждён новый федеральный государственный образовательный стандарт по специальности "военно-политическая работа", в котором выделена отдельная дисциплина "Политическая география и регионоведение".В этом году географический диктант будут писать на более чем 6,4 тысячи площадок, в том числе в 111 зарубежных государствах, в частности в США, Мексике, Великобритании, Австралии, Китае, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Греции. Как рассказали в РГО, по количеству площадок среди зарубежных стран лидирует Украина - 48 площадок, Казахстан - 11 и Китай - 10.Как и в прошлом году, разработан специальный вариант для инвалидов по зрению. Слабовидящие смогут написать диктант на 322 площадках по всей стране и 11 - за рубежом.Из-за пандемии в этом году большинство площадок в России и за рубежом работают дистанционно. Результаты станут известны после 15 января.Онлайн можно будет проверить свои знания с 14.00 по местному времени 29 ноября до 6 декабря. Участники онлайн-акции узнают свои результаты сразу же.

https://ria.ru/20201127/putin-1586598128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русское географическое общество, николай расторгуев, сергей шойгу, бельгия, белоруссия, сша, общество