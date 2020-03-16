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Географический диктант в 2019 году написали более 300 тысяч человек
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РИА Новости

Географический диктант в 2019 году написали более 300 тысяч человек

20:01 16.03.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийУчастники Всероссийского географического диктанта
Участники Всероссийского географического диктанта
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Число участников, пришедших на очные площадки проведения международной просветительской акции "Географический диктант" в 2019 году возросло на 20% и составило почти 309 тысяч человек.
Как сообщили в пресс-службе Русского географического общества, акция прошла во всех регионах России, а также в 106 иностранных государствах на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже на Международной космической станции.
В целом для участников географического диктанта было организовано почти 5,5 тысячи специально подготовленных площадок. Лидерами по их количеству стали Республика Башкортостан (730 площадок), Краснодарский край (529) и Якутия (317).
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Каждый вариант диктанта содержал 40 вопросов, разделенных по степени сложности на две части. Первая часть состояла из 10 вопросов об общеизвестных фактах из географии, вторая – из 30 вопросов на логику и эрудицию. Задания были разработаны специалистами интеллектуальной викторины "Своя игра" совместно с экспертами Русского географического общества, результат оценивался по 40-балльной шкале.
Согласно итоговому отчету РГО, в России средняя оценка участников за первую часть вопросов составила 6,8 из 10 баллов, а за вторую – 17,8 из 30. Средний балл в зарубежных странах составил 6,9 и 17,6 балла соответственно.
Всего географический диктант составлялся в четырех вариантах: для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, вариант для инвалидов по зрению, вариант для проведения акции в онлайн-формате и демонстрационный вариант. Впервые помимо английского языка вопросы диктанта были переведены на французский и турецкий языки.
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РоссияВсероссийский географический диктантРусское географическое обществоОбщество
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