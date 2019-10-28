Пятая международная просветительская акция "Географический диктант"

Акция Русского географического общества "Географический диктант" прошла 27 октября в юбилейный, пятый раз. Для желающих проверить свои знания было открыто почти 6000 площадок на территории России и в более чем 100 странах мира.
Центральной площадкой проведения диктанта традиционно стал Шуваловский корпус Московского государственного университета, где собрались известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Кроме того, акция проходила на корабле-музее "Крейсер Аврора", в Центре управления полетами, в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках. Также площадки были организованы в школах, университетах, воинских частях и даже на нефтедобывающих платформах в Каспийском море.
© РИА Новости / Максим БогодвидАнкеты участников Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
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Анкеты участников Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
© Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФВоеннослужащие Северного флота во время Всероссийского географического диктанта
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Военнослужащие Северного флота во время Всероссийского географического диктанта
© Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФ
© Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФВице-адмирал Александр Моисеев во время Всероссийского географического диктанта
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Вице-адмирал Александр Моисеев во время Всероссийского географического диктанта
© Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФ
© РИА Новости . Максим БогодвидУчастники Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
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Участники Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
© РИА Новости / Илья НаймушинТуристы принимают участие в ежегодном Всероссийском географическом диктанте Русского географического общества в государственном заповеднике "Столбы" в Красноярском крае
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Туристы принимают участие в ежегодном Всероссийском географическом диктанте Русского географического общества в государственном заповеднике "Столбы" в Красноярском крае
© РИА Новости / Константин МихальчевскийУчастники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
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Участники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и певец Сергей Шнуров во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и певец Сергей Шнуров во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
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Участники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
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Участники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Виталий АньковЮнармейцы во время Всероссийского географического диктанта кают-компании большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". В центре - заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский
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Юнармейцы во время Всероссийского географического диктанта кают-компании большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". В центре - заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский
© Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФВоеннослужащие во время Всероссийского географического диктанта в штабе ЦВО в Екатеринбурге
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Военнослужащие во время Всероссийского географического диктанта в штабе ЦВО в Екатеринбурге
© Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ
© Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФВоеннослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время Всероссийского географического диктанта
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Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время Всероссийского географического диктанта
© Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ
© РИА Новости / Александр ГальперинУчастники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
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Участники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Константин МихальчевскийУчастники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
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Участники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
© РИА Новости / Виталий АньковЮнармейцы во время Всероссийского географического диктанта на эсминце Тихоокеанского флота "Быстрый"
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Юнармейцы во время Всероссийского географического диктанта на эсминце Тихоокеанского флота "Быстрый"
© РИА Новости / Александр ГальперинУчастники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
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Участники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге