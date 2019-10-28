Пятая международная просветительская акция "Географический диктант"

Акция Русского географического общества "Географический диктант" прошла 27 октября в юбилейный, пятый раз. Для желающих проверить свои знания было открыто почти 6000 площадок на территории России и в более чем 100 странах мира.

Центральной площадкой проведения диктанта традиционно стал Шуваловский корпус Московского государственного университета, где собрались известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Кроме того, акция проходила на корабле-музее "Крейсер Аврора", в Центре управления полетами, в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках. Также площадки были организованы в школах, университетах, воинских частях и даже на нефтедобывающих платформах в Каспийском море.