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РИА Новости

Пятая международная просветительская акция "Географический диктант"

13:35 28.10.2019
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Акция Русского географического общества "Географический диктант" прошла 27 октября в юбилейный, пятый раз. Для желающих проверить свои знания было открыто почти 6000 площадок на территории России и в более чем 100 странах мира.
Центральной площадкой проведения диктанта традиционно стал Шуваловский корпус Московского государственного университета, где собрались известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Кроме того, акция проходила на корабле-музее "Крейсер Аврора", в Центре управления полетами, в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках. Также площадки были организованы в школах, университетах, воинских частях и даже на нефтедобывающих платформах в Каспийском море.
© РИА Новости / Максим БогодвидАнкеты участников Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
Анкеты участников Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
1 из 16
Анкеты участников Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
© Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФВоеннослужащие Северного флота во время Всероссийского географического диктанта
Военнослужащие Северного флота во время Всероссийского географического диктанта
2 из 16
Военнослужащие Северного флота во время Всероссийского географического диктанта
© Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФ
© Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФВице-адмирал Александр Моисеев во время Всероссийского географического диктанта
Вице-адмирал Александр Моисеев во время Всероссийского географического диктанта
3 из 16
Вице-адмирал Александр Моисеев во время Всероссийского географического диктанта
© Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФ
© РИА Новости . Максим БогодвидУчастники Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
Участники Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
4 из 16
Участники Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
© РИА Новости . Максим Богодвид
© РИА Новости / Илья НаймушинТуристы принимают участие в ежегодном Всероссийском географическом диктанте Русского географического общества в государственном заповеднике "Столбы" в Красноярском крае
Туристы принимают участие в ежегодном Всероссийском географическом диктанте Русского географического общества в государственном заповеднике Столбы в Красноярском крае
5 из 16
Туристы принимают участие в ежегодном Всероссийском географическом диктанте Русского географического общества в государственном заповеднике "Столбы" в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Константин МихальчевскийУчастники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
Участники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
6 из 16
Участники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и певец Сергей Шнуров во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и певец Сергей Шнуров во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
7 из 16
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и певец Сергей Шнуров во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
Участники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
8 из 16
Участники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
Участники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
9 из 16
Участники Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Виталий АньковЮнармейцы во время Всероссийского географического диктанта кают-компании большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". В центре - заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский
Юнармейцы во время Всероссийского географического диктанта кают-компании большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота Адмирал Трибуц. В центре - заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский
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Юнармейцы во время Всероссийского географического диктанта кают-компании большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". В центре - заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский
© РИА Новости / Виталий Аньков
© Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФВоеннослужащие во время Всероссийского географического диктанта в штабе ЦВО в Екатеринбурге
Военнослужащие во время Всероссийского географического диктанта в штабе ЦВО в Екатеринбурге
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Военнослужащие во время Всероссийского географического диктанта в штабе ЦВО в Екатеринбурге
© Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ
© Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФВоеннослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время Всероссийского географического диктанта
Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время Всероссийского географического диктанта
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Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время Всероссийского географического диктанта
© Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ
© РИА Новости / Александр ГальперинУчастники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
Участники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
13 из 16
Участники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
© РИА Новости / Константин МихальчевскийУчастники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
Участники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
14 из 16
Участники Всероссийского географического диктанта в Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Виталий АньковЮнармейцы во время Всероссийского географического диктанта на эсминце Тихоокеанского флота "Быстрый"
Юнармейцы во время Всероссийского географического диктанта на эсминце Тихоокеанского флота Быстрый
15 из 16
Юнармейцы во время Всероссийского географического диктанта на эсминце Тихоокеанского флота "Быстрый"
© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Александр ГальперинУчастники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
Участники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
16 из 16
Участники Всероссийского географического диктанта в Санкт-Петербургском суворовском военном училище в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Русское географическое обществоШнур (Сергей Шнуров)Сергей ШойгуРоссияОбщество
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