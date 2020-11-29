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Шойгу отметил интерес иностранцев к России из-за Географического диктанта
Шойгу отметил интерес иностранцев к России из-за Географического диктанта
Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил президент РГО Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:06
2020-11-29T13:06
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил президент РГО Сергей Шойгу.Он рассказал, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 зарубежных странах.Он поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.В этом году диктант проходит в шестой раз. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.
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сергей шойгу, общество

Шойгу отметил интерес иностранцев к России из-за Географического диктанта

13:06 29.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил президент РГО Сергей Шойгу.
"Каждый год мы подводим итоги - лучше стали знать географию в нашей стране, больше стран знает о нашей стране. У нас несколько показателей, по которым мы оцениваем, насколько больше людей в мире стало интересоваться не только географией только нашей страны, но через географию нашей страны в целом ее историей, ее природой, ее людьми", - сказал Шойгу перед началом диктанта.
Он рассказал, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 зарубежных странах.
Он поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.
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В этом году диктант проходит в шестой раз. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.
 
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