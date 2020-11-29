https://ria.ru/20201129/shoygu-1586827751.html

Шойгу отметил интерес иностранцев к России из-за Географического диктанта

Шойгу отметил интерес иностранцев к России из-за Географического диктанта

Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил президент РГО Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:06

2020-11-29T13:06

2020-11-29T13:06

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил президент РГО Сергей Шойгу.Он рассказал, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 зарубежных странах.Он поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.В этом году диктант проходит в шестой раз. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.

https://ria.ru/20201127/putin-1586598128.html

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2020

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сергей шойгу, общество