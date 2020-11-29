https://ria.ru/20201129/shoygu-1586827751.html
Шойгу отметил интерес иностранцев к России из-за Географического диктанта
Шойгу отметил интерес иностранцев к России из-за Географического диктанта
Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил президент РГО Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:06
2020-11-29T13:06
2020-11-29T13:06
сергей шойгу
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585651117_0:21:1310:758_1400x0_80_0_0_67aedfdd3dec80138284c143d385fc75.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил президент РГО Сергей Шойгу.Он рассказал, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 зарубежных странах.Он поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.В этом году диктант проходит в шестой раз. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.
https://ria.ru/20201127/putin-1586598128.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585651117_123:0:1246:842_1400x0_80_0_0_891f0db05279a850ff0dd14560547fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, общество
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил президент РГО Сергей Шойгу
.
"Каждый год мы подводим итоги - лучше стали знать географию в нашей стране, больше стран знает о нашей стране. У нас несколько показателей, по которым мы оцениваем, насколько больше людей в мире стало интересоваться не только географией только нашей страны, но через географию нашей страны в целом ее историей, ее природой, ее людьми", - сказал Шойгу перед началом диктанта.
Он рассказал, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 зарубежных странах.
Он поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.
В этом году диктант проходит в шестой раз. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.