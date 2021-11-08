https://ria.ru/20211108/odkb-1758032191.html

В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"

В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" - РИА Новости, 08.11.2021

В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"

Взаимодействие и сплоченность государств-членов ОДКБ и укрепление союзничества в военной сфере сейчас как никогда важны для нейтрализации потенциальных угроз,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:13

2021-11-08T12:13

2021-11-08T12:13

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казахстан

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одкб

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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Взаимодействие и сплоченность государств-членов ОДКБ и укрепление союзничества в военной сфере сейчас как никогда важны для нейтрализации потенциальных угроз, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин на открытии учений "Нерушимое братство-2021".В понедельник на полигоне Казанского высшего танкового командного училища стартовало совместное учение с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2021". Для отработки совместных действий привлекаются воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана."Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах", - сказал Лапин на открытии.Командующий ЦВО добавил, что в ходе учения военнослужащие поэтапно отработают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе войсками Центрального военного округа."Для проведения совместных действий из воинских контингентов шести государств в кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с единой системой управления, способную оперативно выполнять весь спектр задач по борьбе с международным терроризмом, преодолению конфликтов и защите мирного населения", - отметил генерал-полковник.Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области. Также в учении от российской стороны задействованы силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, военной полиции ЦВО.Завершится учение тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями и их уничтожения.Всего в учении принимают участие около 1,8 тысячи человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран-участниц ОДКБ, а также до 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html

https://ria.ru/20211020/tadzhikistan-1755319614.html

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безопасность, казахстан, армения, одкб, су-34, ми-8, ми-24, александр лапин, центральный военный округ, россия