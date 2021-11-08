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В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" - РИА Новости, 08.11.2021
В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
Взаимодействие и сплоченность государств-членов ОДКБ и укрепление союзничества в военной сфере сейчас как никогда важны для нейтрализации потенциальных угроз,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:13
2021-11-08T12:13
безопасность
казахстан
армения
одкб
су-34
ми-8
ми-24
александр лапин
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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Взаимодействие и сплоченность государств-членов ОДКБ и укрепление союзничества в военной сфере сейчас как никогда важны для нейтрализации потенциальных угроз, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин на открытии учений "Нерушимое братство-2021".В понедельник на полигоне Казанского высшего танкового командного училища стартовало совместное учение с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2021". Для отработки совместных действий привлекаются воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана."Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах", - сказал Лапин на открытии.Командующий ЦВО добавил, что в ходе учения военнослужащие поэтапно отработают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе войсками Центрального военного округа."Для проведения совместных действий из воинских контингентов шести государств в кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с единой системой управления, способную оперативно выполнять весь спектр задач по борьбе с международным терроризмом, преодолению конфликтов и защите мирного населения", - отметил генерал-полковник.Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области. Также в учении от российской стороны задействованы силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, военной полиции ЦВО.Завершится учение тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями и их уничтожения.Всего в учении принимают участие около 1,8 тысячи человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран-участниц ОДКБ, а также до 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html
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безопасность, казахстан, армения, одкб, су-34, ми-8, ми-24, александр лапин, центральный военный округ, россия
12:13 08.11.2021
 
В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"

Учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" стартовали в Казани

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане
Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях Взаимодействие-2021 на полигоне Харбмайдон в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Взаимодействие и сплоченность государств-членов ОДКБ и укрепление союзничества в военной сфере сейчас как никогда важны для нейтрализации потенциальных угроз, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин на открытии учений "Нерушимое братство-2021".
В понедельник на полигоне Казанского высшего танкового командного училища стартовало совместное учение с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2021". Для отработки совместных действий привлекаются воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
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"Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах", - сказал Лапин на открытии.
Командующий ЦВО добавил, что в ходе учения военнослужащие поэтапно отработают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе войсками Центрального военного округа.
"Для проведения совместных действий из воинских контингентов шести государств в кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с единой системой управления, способную оперативно выполнять весь спектр задач по борьбе с международным терроризмом, преодолению конфликтов и защите мирного населения", - отметил генерал-полковник.
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Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области. Также в учении от российской стороны задействованы силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, военной полиции ЦВО.
Завершится учение тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями и их уничтожения.
Всего в учении принимают участие около 1,8 тысячи человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран-участниц ОДКБ, а также до 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
 
БезопасностьКазахстанАрменияОДКБСу-34Ми-8Ми-24Александр ЛапинЦентральный военный округРоссия
 
 
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