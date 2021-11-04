Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/aktsiya-1757350050.html
Всероссийская акция "Ночь искусств"
Всероссийская акция "Ночь искусств" - РИА Новости, 04.11.2021
Всероссийская акция "Ночь искусств"
Всероссийская акция "Ночь искусств" – ежегодная культурно-образовательная акция, которая дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T00:47
2021-11-04T00:47
справки
акция "ночь искусств"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150817/85/1508178528_0:170:3076:1900_1920x0_80_0_0_524f11f6b3e4fde1a197bf1921dc9a5d.jpg
Всероссийская акция "Ночь искусств" – ежегодная культурно-образовательная акция, которая дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки и другие культурные площадки. Акция ежегодно проходит в 85 регионах Российской Федерации. "Ночь искусств" приурочена ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.Акция проходит при поддержке Министерства культуры РФ, социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники". Партнерами "Ночи искусств" также являются платформы "PRO.Культура.РФ", "Клипы ВКонтакте", проект "Культурный регион".Впервые акция "Ночь искусств" состоялась в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились некоторые другие города и регионы. Акция объединила ставшие популярными фестивали "Ночь музеев", "Библионочь", "Ночь музыки" и другие. В 2013 году в ней приняло участие 150 учреждений культуры. В рамках акции проводятся встречи с писателями, актерами, художниками и музыкантами, мастер-классы, концерты, спектакли, выставки.Разножанровость культурных событий "Ночи искусств", а также ежегодное проведение акции в День народного единства сформировали логичный слоган акции: "Искусство объединяет". В 2019 году в рамках акции "Ночь искусств" состоялось более 3,5 тысячи мероприятий. Только в Москве прошло более 250 спектаклей, концертов, театральных экскурсий, перформансов, в частности на московских вокзалах, в аэропорту "Шереметьево" и на подводной лодке. Торжественное открытие "Ночи искусств" состоялось 3 ноября в московском театре "Геликон-опера". В этот вечер зрители увидели оперу Сергея Рахманинова "Алеко" по поэме Александра Пушкина "Цыгане".Одним из центральных событий "Ночи искусств" стала премьера музыкального представления "Ночная симфония поездов" в зале повышенной комфортности Казанского вокзала. В холле Киевского вокзала Государственный академический русский хор имени Свешникова выступил с программой "Vauxhall song. Большая ночная серенада". В аэропорту "Шереметьево" в терминале Е пассажиры увидели представление "Пушкин навсегда".На Пушкинской площади проходил костюмированный перформанс "Народная тропа".В Парке Горького, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское", в музее-усадьбе "Кусково", Бабушкинском и других парках прошли десятки культурных мероприятий".В демонстрационном зале подводной лодки Б-396, расположенной в парке "Северное Тушино" состоялся концерт учеников детской музыкальной школы имени Голованова, которые исполнили известные песни. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса акция "Ночь искусств" состоялась в онлайн-формате.В рамках акции было представлено более 5,5 тысячи событий учреждений культуры по всей стране. Мероприятия проходили как на сайтах и в социальных сетях учреждений, так и на портале "Культура.РФ".В разделе LIVE и в официальных группах портала во "ВКонтакте" и "Одноклассники" прошло 50 трансляций, их посмотрели более двух миллионов человек.На платформе TikTok с 3 ноября по 6 ноября трансляции акции "Ночь искусств" собрали более 118 тысяч просмотров. Зрители увидели коллекции Музея Фаберже и Музея архитектуры имени А. Щусева, экскурсии от Государственного исторического музея и музея-заповедника "Коломенское".В рамках акции Московский театр Олега Табакова показал трансляцию единственного профессионального конкурса в России в жанре актерской импровизации "Импровизационный батл" – "Битва чемпионов". Государственный музей искусств стран Востока организовал эксклюзивную онлайн-экскурсию, зрители которой смогли увидеть обычно закрытые для посторонних пространства музея.Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого провела масштабную онлайн-экскурсию, посвященную 150-летию основания "Товарищества передвижных художественных выставок".Владимирский академический театр драмы показал одну из лучших постановок текущего репертуара – "Леди Макбет Мценского уезда", сыгранную специально в "Ночь искусств".Новосибирский театр оперы и балета показал оперу Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода". Томская филармония подготовила программу "Музыка Франции". Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества подготовила театральный перформанс "Siмволы".В Москве в рамках акции состоялось более 180 онлайн-мероприятий. Прямые трансляции посетило более 1,3 миллиона человек.В 2021 году всероссийская акция "Ночь искусств" проходит 4 ноября. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150817/85/1508178528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae1d340498eae9185bb780449cd8eb3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, акция "ночь искусств", россия
00:47 04.11.2021
 

Всероссийская акция "Ночь искусств"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Ночь искусств"
Всероссийская акция Ночь искусств - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Всероссийская акция "Ночь искусств" – ежегодная культурно-образовательная акция, которая дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки и другие культурные площадки.
Акция ежегодно проходит в 85 регионах Российской Федерации.
"Ночь искусств" приурочена ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.
Акция проходит при поддержке Министерства культуры РФ, социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники". Партнерами "Ночи искусств" также являются платформы "PRO.Культура.РФ", "Клипы ВКонтакте", проект "Культурный регион".
Впервые акция "Ночь искусств" состоялась в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились некоторые другие города и регионы. Акция объединила ставшие популярными фестивали "Ночь музеев", "Библионочь", "Ночь музыки" и другие. В 2013 году в ней приняло участие 150 учреждений культуры.
В рамках акции проводятся встречи с писателями, актерами, художниками и музыкантами, мастер-классы, концерты, спектакли, выставки.
Разножанровость культурных событий "Ночи искусств", а также ежегодное проведение акции в День народного единства сформировали логичный слоган акции: "Искусство объединяет".
В 2019 году в рамках акции "Ночь искусств" состоялось более 3,5 тысячи мероприятий. Только в Москве прошло более 250 спектаклей, концертов, театральных экскурсий, перформансов, в частности на московских вокзалах, в аэропорту "Шереметьево" и на подводной лодке. Торжественное открытие "Ночи искусств" состоялось 3 ноября в московском театре "Геликон-опера". В этот вечер зрители увидели оперу Сергея Рахманинова "Алеко" по поэме Александра Пушкина "Цыгане".
Одним из центральных событий "Ночи искусств" стала премьера музыкального представления "Ночная симфония поездов" в зале повышенной комфортности Казанского вокзала. В холле Киевского вокзала Государственный академический русский хор имени Свешникова выступил с программой "Vauxhall song. Большая ночная серенада". В аэропорту "Шереметьево" в терминале Е пассажиры увидели представление "Пушкин навсегда".
На Пушкинской площади проходил костюмированный перформанс "Народная тропа".
В Парке Горького, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское", в музее-усадьбе "Кусково", Бабушкинском и других парках прошли десятки культурных мероприятий".
В демонстрационном зале подводной лодки Б-396, расположенной в парке "Северное Тушино" состоялся концерт учеников детской музыкальной школы имени Голованова, которые исполнили известные песни.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса акция "Ночь искусств" состоялась в онлайн-формате.
В рамках акции было представлено более 5,5 тысячи событий учреждений культуры по всей стране. Мероприятия проходили как на сайтах и в социальных сетях учреждений, так и на портале "Культура.РФ".
В разделе LIVE и в официальных группах портала во "ВКонтакте" и "Одноклассники" прошло 50 трансляций, их посмотрели более двух миллионов человек.
На платформе TikTok с 3 ноября по 6 ноября трансляции акции "Ночь искусств" собрали более 118 тысяч просмотров. Зрители увидели коллекции Музея Фаберже и Музея архитектуры имени А. Щусева, экскурсии от Государственного исторического музея и музея-заповедника "Коломенское".
В рамках акции Московский театр Олега Табакова показал трансляцию единственного профессионального конкурса в России в жанре актерской импровизации "Импровизационный батл" – "Битва чемпионов". Государственный музей искусств стран Востока организовал эксклюзивную онлайн-экскурсию, зрители которой смогли увидеть обычно закрытые для посторонних пространства музея.
Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого провела масштабную онлайн-экскурсию, посвященную 150-летию основания "Товарищества передвижных художественных выставок".
Владимирский академический театр драмы показал одну из лучших постановок текущего репертуара – "Леди Макбет Мценского уезда", сыгранную специально в "Ночь искусств".
Новосибирский театр оперы и балета показал оперу Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода". Томская филармония подготовила программу "Музыка Франции". Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества подготовила театральный перформанс "Siмволы".
В Москве в рамках акции состоялось более 180 онлайн-мероприятий. Прямые трансляции посетило более 1,3 миллиона человек.
В 2021 году всероссийская акция "Ночь искусств" проходит 4 ноября. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАкция "Ночь искусств"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:08В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19
11:07В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния
Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом