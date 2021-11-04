https://ria.ru/20211104/aktsiya-1757350050.html

Всероссийская акция "Ночь искусств"

Всероссийская акция "Ночь искусств" - РИА Новости, 04.11.2021

Всероссийская акция "Ночь искусств"

Всероссийская акция "Ночь искусств" – ежегодная культурно-образовательная акция, которая дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T00:47

2021-11-04T00:47

2021-11-04T00:47

справки

акция "ночь искусств"

россия

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Всероссийская акция "Ночь искусств" – ежегодная культурно-образовательная акция, которая дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки и другие культурные площадки. Акция ежегодно проходит в 85 регионах Российской Федерации. "Ночь искусств" приурочена ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.Акция проходит при поддержке Министерства культуры РФ, социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники". Партнерами "Ночи искусств" также являются платформы "PRO.Культура.РФ", "Клипы ВКонтакте", проект "Культурный регион".Впервые акция "Ночь искусств" состоялась в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились некоторые другие города и регионы. Акция объединила ставшие популярными фестивали "Ночь музеев", "Библионочь", "Ночь музыки" и другие. В 2013 году в ней приняло участие 150 учреждений культуры. В рамках акции проводятся встречи с писателями, актерами, художниками и музыкантами, мастер-классы, концерты, спектакли, выставки.Разножанровость культурных событий "Ночи искусств", а также ежегодное проведение акции в День народного единства сформировали логичный слоган акции: "Искусство объединяет". В 2019 году в рамках акции "Ночь искусств" состоялось более 3,5 тысячи мероприятий. Только в Москве прошло более 250 спектаклей, концертов, театральных экскурсий, перформансов, в частности на московских вокзалах, в аэропорту "Шереметьево" и на подводной лодке. Торжественное открытие "Ночи искусств" состоялось 3 ноября в московском театре "Геликон-опера". В этот вечер зрители увидели оперу Сергея Рахманинова "Алеко" по поэме Александра Пушкина "Цыгане".Одним из центральных событий "Ночи искусств" стала премьера музыкального представления "Ночная симфония поездов" в зале повышенной комфортности Казанского вокзала. В холле Киевского вокзала Государственный академический русский хор имени Свешникова выступил с программой "Vauxhall song. Большая ночная серенада". В аэропорту "Шереметьево" в терминале Е пассажиры увидели представление "Пушкин навсегда".На Пушкинской площади проходил костюмированный перформанс "Народная тропа".В Парке Горького, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское", в музее-усадьбе "Кусково", Бабушкинском и других парках прошли десятки культурных мероприятий".В демонстрационном зале подводной лодки Б-396, расположенной в парке "Северное Тушино" состоялся концерт учеников детской музыкальной школы имени Голованова, которые исполнили известные песни. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса акция "Ночь искусств" состоялась в онлайн-формате.В рамках акции было представлено более 5,5 тысячи событий учреждений культуры по всей стране. Мероприятия проходили как на сайтах и в социальных сетях учреждений, так и на портале "Культура.РФ".В разделе LIVE и в официальных группах портала во "ВКонтакте" и "Одноклассники" прошло 50 трансляций, их посмотрели более двух миллионов человек.На платформе TikTok с 3 ноября по 6 ноября трансляции акции "Ночь искусств" собрали более 118 тысяч просмотров. Зрители увидели коллекции Музея Фаберже и Музея архитектуры имени А. Щусева, экскурсии от Государственного исторического музея и музея-заповедника "Коломенское".В рамках акции Московский театр Олега Табакова показал трансляцию единственного профессионального конкурса в России в жанре актерской импровизации "Импровизационный батл" – "Битва чемпионов". Государственный музей искусств стран Востока организовал эксклюзивную онлайн-экскурсию, зрители которой смогли увидеть обычно закрытые для посторонних пространства музея.Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого провела масштабную онлайн-экскурсию, посвященную 150-летию основания "Товарищества передвижных художественных выставок".Владимирский академический театр драмы показал одну из лучших постановок текущего репертуара – "Леди Макбет Мценского уезда", сыгранную специально в "Ночь искусств".Новосибирский театр оперы и балета показал оперу Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода". Томская филармония подготовила программу "Музыка Франции". Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества подготовила театральный перформанс "Siмволы".В Москве в рамках акции состоялось более 180 онлайн-мероприятий. Прямые трансляции посетило более 1,3 миллиона человек.В 2021 году всероссийская акция "Ночь искусств" проходит 4 ноября. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, акция "ночь искусств", россия