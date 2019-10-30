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РИА Новости
Культура

Москвичей в "Ночь искусств" приглашают на концерт в подводной лодке

08:15 30.10.2019 (обновлено: 11:09 30.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНочная Москва
Ночная Москва
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ночная Москва. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Концерт в подводной лодке, мастер-классы по росписи игрушек, лекции по исторической каллиграфии и другие культурные мероприятия подготовили в столичных парках к акции "Ночь искусств", которая пройдет 3-4 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С 3 по 4 ноября в Парке Горького, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское", в музее-усадьбе "Кусково", Бабушкинском и других парках пройдут десятки культурных мероприятий", - говорится в сообщении.
Так, в музее-усадьбе "Кусково" в Большой каменной оранжерее 3 ноября состоится вечер музыки, где выступят ученики и преподаватели детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна и детской школы искусств "Измайлово", а также ансамбль старинной музыки Laudes. Кроме того, для гостей усадьбы подготовили викторину и мастер-класс по росписи деревянных игрушек.
Как сообщается, в Парке Горького 3 ноября в 15.00 прочитает лекцию преподаватель московской Школы исторической каллиграфии, который расскажет о появлении и развитии советской шрифтовой культуры.
Диалоги об истории с переводом и без: волонтеры на Ночи искусств
5 ноября 2018, 16:16Школа волонтера
Диалоги об истории с переводом и без: волонтеры на "Ночи искусств"В ночь с 4 на 5 ноября прошла всероссийская акция "Ночь искусств". В Государственном историческом музее волонтеры подготовили к мероприятию насыщенную программу. О том, какие сюрпризы и новшества ждали гостей музея, читайте в нашем материале.
"Парк "Северное Тушино" предлагает посетить необычный музыкальный концерт. В 18.00 в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 ученики детской музыкальной школы имени Голованова под аккомпанемент аккордеона, гитары, флейты, кларнета и других музыкальных инструментов исполнят известные песни, среди которых "Сиреневый туман", "Смуглянка", "Незабудка" и другие", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в музее-заповеднике "Коломенское" у желающих будет возможность создать картину вместе с художниками, они будут писать портрет с натуры по очереди. Посетить мастер-класс могут гости в возрасте от 16 лет.
Ежегодная городская культурно-образовательная акция "Ночь искусств" пройдет в Москве в седьмой раз. Всего запланировано более 250 спектаклей, концертов, театральных экскурсий и квестов.
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КультураНочь искусств в МосквеМосква
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