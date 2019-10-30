Москвичей в "Ночь искусств" приглашают на концерт в подводной лодке

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Концерт в подводной лодке, мастер-классы по росписи игрушек, лекции по исторической каллиграфии и другие культурные мероприятия подготовили в столичных парках к акции "Ночь искусств", которая пройдет 3-4 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С 3 по 4 ноября в Парке Горького, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское", в музее-усадьбе "Кусково", Бабушкинском и других парках пройдут десятки культурных мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, в музее-усадьбе "Кусково" в Большой каменной оранжерее 3 ноября состоится вечер музыки, где выступят ученики и преподаватели детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна и детской школы искусств "Измайлово", а также ансамбль старинной музыки Laudes. Кроме того, для гостей усадьбы подготовили викторину и мастер-класс по росписи деревянных игрушек.

Как сообщается, в Парке Горького 3 ноября в 15.00 прочитает лекцию преподаватель московской Школы исторической каллиграфии, который расскажет о появлении и развитии советской шрифтовой культуры.

"Парк "Северное Тушино" предлагает посетить необычный музыкальный концерт. В 18.00 в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 ученики детской музыкальной школы имени Голованова под аккомпанемент аккордеона, гитары, флейты, кларнета и других музыкальных инструментов исполнят известные песни, среди которых "Сиреневый туман", "Смуглянка", "Незабудка" и другие", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в музее-заповеднике "Коломенское" у желающих будет возможность создать картину вместе с художниками, они будут писать портрет с натуры по очереди. Посетить мастер-класс могут гости в возрасте от 16 лет.