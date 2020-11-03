https://ria.ru/20201103/noch-iskusstv-1582635142.html

Космический квартирник и Синяя Борода: гид по "Ночи искусств — 2020"

Космический квартирник и Синяя Борода: гид по "Ночи искусств — 2020"

Акция "Ночь искусств", которая в этом году практически полностью ушла в онлайн, проходит уже восьмой раз. На официальной странице есть полная афиша. Самое... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:00

2020-11-03T08:00

2020-11-03T08:00

зарядье

эмма уотсон

российская государственная библиотека

вольфганг амадей моцарт

нижний новгород

исторический музей

максим горький

москва

клод дебюсси

федор шаляпин

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Акция "Ночь искусств", которая в этом году практически полностью ушла в онлайн, проходит уже восьмой раз. На официальной странице есть полная афиша. Самое интересное из более чем пяти тысяч мероприятий — в обзоре РИА Новости.Музеи и паркиРоссийская государственная библиотека решила объединиться с "Сатириконом". В 20:00 худрук театра Константин Райкин и гендиректор Ленинки Вадим Дуда встретятся в исторических интерьерах библиотеки, чтобы побеседовать о литературе и театре, обсудить разницу в видении текста читателя и режиссера, а также ответить на вопросы зрителей.В МАММ вечер начнется с онлайн-открытия уже традиционной выставки фотографий для календаря "Пирелли". На этот раз на его страницах — Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт. В 19:40 директор музея Ольга Свиблова лично проведет экскурсию по выставке "Некоторый беспорядок. Произведения из коллекции Антуана де Гальбера", в которой, например, представлены работы Константина Бранкузи и Энни Лейбовиц. В 20:20 приглашают на экспозицию американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна "American Power", посвященную электростанциям как метафоре силы и власти.В Музее космонавтики с 18:00 устроят квартирник. Артисты исполнят популярные песни из фильмов киностудии имени Горького в авторских аранжировках: "Прекрасное далеко" из "Гостьи из будущего", "Позвони мне, позвони" из фильма "Карнавал" и другие. В 19:30 выступят с сольными вокальными программами звезды театра и кино: Паулина Андреева, Кристина Бабушкина, Мириам Сехон с группой Race to Space. В 21:00 — концерт рэпера ST и Дмитрия Маликова: современная поэзия под аккомпанемент живого фортепиано. В 23:00 — выступление певицы Manizha, исполняющей композиции в стилях соул и этно.Музей Москвы специально к "Ночи искусств" запускает спецпроект: сайт об истории ВХУТЕМАСа и будущей выставке, посвященной Высшим художественно-техническим мастерским. Посетителям покажут монтаж экспозиции "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", которая откроется с 10 ноября. Также историк и основатель "Велоночи" Сергей Никитин поговорит с фотографом и журналистом National Geographic Давиде Монтелеоне о Риме и Москве. Начало в 18:00.Центральное событие "Ночи искусств" в Историческом музее — встреча с создателями и исполнителями главных ролей телевизионного сериала "Тобол". Трансляция — в 19:00 во "ВКонтакте". От зрителей ждут вопросы — авторы самых интересных получат призы от музея.Третьяковку волнуют проблемы вселенского масштаба: с 18:00 стартует паблик-ток "Космическое пространство в искусстве". Затем прозвучит музыкальная импровизация композитора Дмитрия Устинова и мультиинструменталиста Ильи Чистякова, вдохновленная ранней электронной музыкой и синтезаторной волной. Завершится вечер к 21:00 показом видеоинсталляции "Космос" проекта Sila Sveta во дворе Новой Третьяковки.А в музее-заповеднике "Царицыно" можно посетить гигантский арт-объект Марины Звягинцевой "Притяжение", расположенный на дамбе между Верхним и Средним прудами. С 18:00 до 23:00 конструкция будет подсвечиваться, а также прозвучат композиции из альбома "Isolation" современного художника и композитора Галины Альтман, созданного во время карантина.О новой выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", которая проходит в Музеях Московского Кремля, расскажут хранители и кураторы.Тем, кто хочет побольше узнать о пасхальных яйцах, стоит в 18:00 присоединиться к экскурсии в петербургском Музее Фаберже. Вы узнаете, например, о "Коронационном", посвященном венчанию на царство Николая II, — в нем даже пряталась миниатюрная карета. И о "Лавровом дереве" с механической поющей птичкой в его кроне.В "Зарядье" предлагают обзор самых ярких проектов парка за этот год. Эфир начнется в 20:00 с презентации пространства #три_ в Подземном музее: спектакля с участием актрисы Мастерской Дмитрия Брусникина Эвы Мильграм и видеоэкскурсии по выставке "Лица войны". Также зрители увидят фрагменты фестиваля "Заря" — выступления групп TeslaBoy, Animal ДжаZ, "Нервы" и новый проект певицы Елки "ЯAVЬ".В 18:00 на платформе культурного центра "Интеграция" Иван Громов, руководитель Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня", расскажет о том, как запустить подкаст и какие темы лучше выбирать для обсуждения. Обязательна регистрация.В Русском музее с 18:00 начнется большая экскурсия. Зрителей "проведут" по Летнему саду, Строгановскому и Мраморному дворцам, объяснят символы в их планировке. Оказывается, статуи и барельефы наделены скрытыми смыслами, отсылающими не только к античным мифам, но и к истории отношений Петра I и Екатерины.Театры и музыкаВ Рахманиновском зале Консерватории можно послушать онлайн-концерт "Образ света и тишины". Начало прямой трансляции — в 21:00. Выступит камерный оркестр "Академия русской музыки" под руководством Ивана Никифорчина.Ибрагим Нагиев (виолончель), Эрнест Алавердян (кларнет), диакон Димитрий Коростелев (фортепиано) исполнят сонату для виолончели и фортепиано Бориса Чайковского, концерт для кларнета с оркестром ля мажор Вольфганга Моцарта, поэму для оркестра "Осенние молитвы" Юрия Абдокова.Московский Художественный театр имени Чехова подготовил сюрприз: запись литературных чтений "Ночь поэзии", состоявшихся в сентябре. Участвовала почти вся труппа театра.Актеры несколько часов нон-стоп читают свои любимые произведения. Сначала выступают мэтры, а потом коллеги помладше (они в основном выбирают современную поэзию). В этом году в записи участвовали и поэты: Андрей Родионов, Всеволод Емелин, Дмитрий Данилов, Оксана Васякина. Начало трансляции — в 19:00.Новосибирский театр оперы и балета покажет "звездный" спектакль, современную оперу Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода" в постановке главного режиссера НОВАТа Вячеслава Стародубцева.Главные партии — у Алексея Зеленкова (герцог Синяя Борода) и Ольги Колобовой (Юдит). Дирижер — Евгений Волынский, художник-постановщик — Жанна Усачева. Интересно, что опера местами напоминает триллер: настолько точно поставлены психологические сцены. Показ запланировали на 19:00 по местному времени (в 15:00 по Москве) .Для тех, кто скучает по путешествиям, Томская филармония подготовила программу "Музыка Франции". Онлайн-трансляция — в 19:00 по местному времени (15:00 мск).Обещают, что слушатели во время концерта представят вечерний Париж, солнечный Прованс и дождливую Нормандию.Белгородская государственная филармония проведет шуточные музыкальные баттлы между солистами и музыкантами. В программе — "Музыкальная дуэль" между балалайкой и скрипкой, игра "Музыкальный крокодил" (участники будут показывать слова пластикой, а музыканты — изображать и отгадывать известные музыкальные произведения). Также состоится дискуссия "Недетские вопросы": эксперты расскажут, зачем оркестру дирижер, как играть на музыкальных инструментах. А в конце — шоу "Рок на органе". Трансляция — в 20:00.О том, что происходит за занавесом в театре, расскажут в Иркутской областной филармонии. Худрук концертного отдела, заслуженный артист России Александр Чудновский представит в онлайн-трансляции фрагменты закулисной работы музыкантов. А еще настройщик иркутского органа Николай Натяганов познакомит вас с этим инструментом и исполнит несколько произведений. Начало — в 21:00 (16:00 по Москве).Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества подготовила театральный перформанс "Siмволы". На нем можно присутствовать офлайн (сеансы в 18:00, 19:00, количество участников на каждом — не более 30) или посмотреть трансляцию в 20:00. Специальный гость — Дмитрий Гайворонский, пианист и шоумен из США.Владимирский академический театр драмы покажет запись вокально-пластической трагедии "Леди Макбет Мценского уезда" в постановке Марии Большаковой. Трансляция запланирована на 21:30.Воронежский академический театр драмы имени Кольцова продемонстрирует запись сказочного перформанса "Ночь в театре — 2017". Трансляция намечена на 21:00 (по Москве), ее можно посмотреть до конца следующего дня.В видеоверсии вы увидите фантазию о том, что происходит в театре, когда гаснет свет и часы бьют полночь. Главные герои — Арлекин, Коломбина, Пьеро. У каждого своя история и вечные сюжеты: любовь, соперничество, ревность.Музыкальный салон в одном отделении "Два гения" в прямом эфире в 18:00 представит Нижегородский театр оперы и балета.Солисты труппы театра исполнят арии и романсы из репертуара Федора Шаляпина, фрагмент из оперы Касьянова "Фома Гордеев" по одноименной повести Максима Горького. И расскажут о дружбе Горького и Шаляпина. Концерт пройдет в необычных интерьерах театрального фойе.

https://ria.ru/20201030/pirelli-1581955534.html

https://ria.ru/20201010/faberzhe-1578927976.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарядье, эмма уотсон, российская государственная библиотека, вольфганг амадей моцарт, нижний новгород, исторический музей, максим горький, москва, клод дебюсси, федор шаляпин, сша, париж