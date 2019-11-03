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РИА Новости
Культура

В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"

00:13 03.11.2019 (обновлено: 01:38 03.11.2019)
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© Мосинжпроект"Геликон-опера" в Москве
Геликон-опера в Москве
© Мосинжпроект
"Геликон-опера" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 3 и 4 ноября в 85 регионах страны, в ее рамках запланированы более 3,5 тысячи мероприятий. Жителей и гостей столицы ждут более 250 спектаклей, перформансов и концертов, в частности на московских вокзалах, в аэропорту "Шереметьево" и даже на подводной лодке, рассказал на пресс-конференции директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадим Ваньков.
"Акция пройдет в 85 регионах, запланировано более 3,5 тысяч мероприятий по стране. В Москве в "Ночь искусств" запланировано более 250 спектаклей, концертов, театральных экскурсий и других мероприятий", - сказал Ваньков.
В Петербурге в театр комедии имени Н. П. Акимова пройдет экскурсионная программа с посещением комнаты-музея театрального режиссера и художника Акимова и закулисья театра. На Алтае в музее-заповеднике Василия Шукшина в рамках "Ночи искусств" состоится открытие памятной доски на мемориальном здании школы, в которой учился писатель.
В Пензе в Музее одной картины имени Г. В. Мясникова пройдут мероприятия, посвященные художнику Илье Репину, сеансы демонстрации его картины "Портрет священника Г. С. Петрова" в сопровождении фильма "Непостижимый Репин".
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30 октября, 23:29Чувашская Республика
В Чувашии пройдет фестиваль национальных культур и акция "Ночь искусств"

Московская программа

Глава московского департамента культуры Александр Кибовский на пресс-конференции, посвященной акции, отметил, что программа очень насыщенная и подготовлена "в формате эксклюзивности".
Торжественное открытие "Ночи искусств" состоится 3 ноября в московском театре "Геликон-опера". В этот вечер зрители смогут увидеть оперу Сергея Рахманинова "Алеко" по поэме Александра Пушкина "Цыгане", сообщил Кибовский.
Одним из центральных событий "Ночи искусств" станет премьера музыкального представления "Ночная симфония поездов" в четырех частях. Постановку можно будет увидеть в зале повышенной комфортности Казанского вокзала. В мультимедийном путешествии примут участие известные академические коллективы и солисты оперных театров. В холле Киевского вокзала Государственный академический русский хор имени Свешникова выступит с программой "Vauxhall song. Большая ночная серенада". В аэропорту "Шереметьево" в терминале Е пассажиры смогут побывать на представлении "Пушкин навсегда".
На Пушкинской площади состоится костюмированный перформанс "Народная тропа": более 50 артистов в образе Пушкина будут читать стихи, танцевать и приглашать прохожих стать частью импровизированного визуального театра. Здесь также пройдут спектакли уличных театров и интерактивные шоу, посвященные поэту.
Ночная Москва
30 октября, 08:15Культура
Москвичей в "Ночь искусств" приглашают на концерт в подводной лодке
В программе Музея Москвы примут участие московские театры, театральные коллективы и артисты разных жанров, в частности "Бригада по изучению и пропаганде творчества В. Маяковского" покажет "Литературный спектакль" по автобиографическому произведению "Я сам".
Мультимедиа Арт Музей, Москва подготовил специальную программу — подборку видеоарт-проектов, пластический перформанс , перфоманс от голландской художницы из Роттердама Нейлди Зорстурц и диджей-сеты от Redbull.
Музей Востока приглашает всех желающих на сеансы игры в Го. Игра возникла в Древнем Китае не менее 5 тысяч лет назад. В начале VII века игра попала в Японию и приобрела популярность, известные японские военачальники и правители считали эту игру прекрасной тренировкой, помогающей правильно управлять войсками и рассчитывать стратегии.

Концерт в подводной лодке

Столичные музеи и парки также подготовили специальные программы, с 3 по 4 ноября в Парке Горького, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское", в музее-усадьбе "Кусково", Бабушкинском и других парках пройдут десятки культурных мероприятий. Гостей акции ждут всевозможные концерты, мастер-классы и лекции.
25 ноября, 10:00Календарь мероприятий - Полезное
Форум Urban Space 2019 пройдет в конце ноября в МосквеФорум жилой и коммерческой недвижимости Urban Space пройдет 25 ноября.
Например, в парке "Северное Тушино" в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 ученики детской музыкальной школы имени Голованова исполнят известные советские песни. В Большой каменной оранжерее музея-усадьбы "Кусково" состоится вечер музыки, где выступят ученики и преподаватели детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна, а также ансамбль старинной музыки Laudes. В Парке Горького в воскресенье в 15.00 будет лекция преподавателя московской Школы исторической каллиграфии, который расскажет о появлении и развитии советской шрифтовой культуры.
В усадьбе "Коломенское" акция начнется Днем открытых дверей в "Театральной хоромине", где гостям расскажут о проведении свадебных церемоний в "Коломенском", а будущих молодоженов будет ждать индивидуальная экскурсия по залам дворца царя Алексея Михайловича.
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КультураНочь искусств в МосквеАкция "Ночь искусств"МоскваРоссия
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