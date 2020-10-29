https://ria.ru/20201029/meropriyatiya-1582130799.html

В рамках Дня народного единства пройдут более 5 тысяч мероприятий

В рамках Дня народного единства пройдут более 5 тысяч мероприятий

В международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 29 октября состоялась пресс-конференция, посвященная основным мероприятиям, проводимым ко Дню... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:43

2020-10-29T16:43

2020-10-29T23:15

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 окт — пресс-служба Министерства культуры РФ. В международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 29 октября состоялась пресс-конференция, посвященная основным мероприятиям, проводимым ко Дню народного единства в этом году.Безусловно, сложившаяся эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, поэтому большинство мероприятий этого года пройдет онлайн. Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов отметил, что в этом году в России только по линии министерства культуры пройдет более 5 тысяч мероприятий (3,5 тысячи в прошлом году) – экскурсии, лекции, мастер-классы, творческие встречи и многое другое, что стало возможным благодаря использованию информационных технологий. Традиционно главной информационной площадкой акций "Ночь искусств" станет портал "Культура.РФ", где весь контент доступен совершенно бесплатно.География участников очень обширна. Свои активности представят Камчатский театр драмы и комедии, Саратовская филармония, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Симферопольский художественный музей, Музей Фаберже, Пензенская картинная галерея, Владимирский академический областной драматический театр. Пользователи увидят более 40 трансляций учреждений культуры в обновленном разделе LIVE портала "Культура.РФ", а также в официальных группах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Про "Ночь искусств" в столичном регионе рассказал первый заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Сергей Перов. По его словам, в "Ночи искусств" участвуют музеи, выставочные центры и библиотеки, концертные площадки и филармонии. Разножанровость культурных событий "Ночи искусств", а также ежегодное проведение акции в День народного единства сформировали логичный слоган акции: "Искусство объединяет". Всего во всех округах Москвы состоится более 180 онлайн мероприятий, во время которых зрителей ожидают квизы и квесты, перформансы и музыкальные эксперименты, современные арт-пространства и необычные виртуальные путешествия, а также видео интервью с известными деятелями российской культуры, онлайн-дискуссии с медийными персонами, лекции, мастер-классы и кинопремьеры.Начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля акцентировал внимание участников на реализации программы поддержки национальных литератур. Он рассказал о ставших уже традиционных Фестивалях национальных литератур, во время которых проходит презентация основного проекта программы – Антологии, а также о стремительно развивающемся портале национальных литератур, созданным совместно с МИА "Россия сегодня".Владелец Группы компаний "Регион" Сергей Судариков поведал о фотовыставке "Россия. Полет через века", которая пройдет во всех 85 регионах России. Жители увидят ее на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, терминалах аэропортов. Проект объединил фотографов из разных уголков страны. В их объективах - завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России. Организатор проекта – Группа компаний "Регион" при поддержке Роспечати и ПАО "Московский кредитный банк". Официальный запуск проекта состоится 3 ноября на территории Международного аэропорта "Шереметьево" имени А.С. Пушкина."Наш проект стал частью праздника. Создавая выставку, мы хотели, чтобы жителям Севера стал ближе Южный берег Крыма, а калининградцам не пришлось лететь на Камчатку, чтобы увидеть ее вулканы. Информация о выставке нашла живой отклик в регионах, и мы благодарны администрациям республик, краев и областей и всем причастным за предоставленную возможность ее продемонстрировать. В этом и есть проявление нашего единства", - сказал Сергей Судариков. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов сообщил участникам о проведении Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", которая в этом году пройдет в юбилейный 5-й раз. Начавшись в 2016 году по инициативе министерства национальной политики Удмуртской Республики, акция стремительно набирала вес и по итогам прошлого года ее участниками стали 454 тысячи человек на 5800 площадках в 85 субъектах Российской Федерации и 42 зарубежных странах, а всего участие в диктанте уже приняли 1,2 миллиона человек из 46 стран.По его словам, основная задача акции – оценка этнографической грамотности, при этом важным аспектом по итогам ее проведения является дальнейшая разработка рекомендаций по улучшению качества этнографического образования и просвещения. В этом году, так как преимущественно акция пройдет в онлайн формате, каждый желающий, начиная с 3 ноября, сможет зайти на официальный сайт "Большого этнографического диктанта" — www.miretno.ru и проверить свои знания. У участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта и доступен в электронном виде.Наконец, и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре рассказала о проведении также ставших традиционными открытых уроках, посвященных Дню народного единства. По ее словам, во время урока школьникам напомнят об истории праздника, а также акцентируют внимание на живых примерах межнационального взаимодействия. Так, ребята из разных регионов России, находящиеся в ВДЦ "Океан", расскажут о том, как их дружба привела к взаимному интересу к традициям, культуре и национальным особенностям различных народов России.В заключении все участники мероприятия сошлись во мнении, что нынешний онлайн формат не является чем-то новым или чужеродным в плане проведения мероприятий, и, безусловно, способствует расширению географии и количества участников, но не может полностью заменить живое общение, поэтому в будущем офлайн формат будет удачно сочетаться с онлайн технологиями.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы