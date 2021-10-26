https://ria.ru/20211026/vystavka-1756349472.html
В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России
В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России - РИА Новости, 26.10.2021
В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), открыл фотовыставку "Мир РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:30
2021-10-26T17:30
2021-10-26T17:30
ленинградская область
страсбург
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756351205_0:93:1379:869_1920x0_80_0_0_17be6da3c56dcd1de3ff2819dfc1afbb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), открыл фотовыставку "Мир в лицах", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, выставка фотографа Александра Химушина демонстрирует фотографии представителей некоторых малочисленных народов России. Проект посвящен документированию и сохранению уязвимых этнокультур в разных странах."Я уверен, что этот впечатляющий проект привлечет внимание к важности сохранения самобытных культур", —подчеркнул Дрозденко.По его словам, за последние 30 лет численность коренного малочисленного населения в Российской Федерации не только не сократилась, но и выросла на 20%.Он добавил, что выставка уже способствовала тому, что некоторые из участников конгресса задумались о расширении культурного обмена с Россией.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211026/drozdenko-1756321472.html
страсбург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756351205_50:0:1330:960_1920x0_80_0_0_f992875b771ad2655ad1c3e518f8c2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
страсбург, ленинградская область, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости
. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), открыл фотовыставку "Мир в лицах", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, выставка фотографа Александра Химушина демонстрирует фотографии представителей некоторых малочисленных народов России
. Проект посвящен документированию и сохранению уязвимых этнокультур в разных странах.
"Я уверен, что этот впечатляющий проект привлечет внимание к важности сохранения самобытных культур", —подчеркнул Дрозденко.
По его словам, за последние 30 лет численность коренного малочисленного населения в Российской Федерации не только не сократилась, но и выросла на 20%.
"Многие вопросы поддержки коренных народов находятся в компетенции руководителей регионального и муниципального уровней. У нас в Ленинградской области проживают представители более 140 национальностей, в том числе представители трех малочисленных народов — вепсы, ижора, водь. Из регионального бюджета мы финансируем музеи культуры коренных народов, языковые курсы, народные праздники и многое другое. Это позволяет людям сохранить свою самобытность, не только помнить о своем прошлом, но и передавать уникальные традиции", - рассказал Дрозденко.
Он добавил, что выставка уже способствовала тому, что некоторые из участников конгресса задумались о расширении культурного обмена с Россией.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), напомнили в пресс-службе.