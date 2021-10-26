https://ria.ru/20211026/vystavka-1756349472.html

В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России

В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России - РИА Новости, 26.10.2021

В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), открыл фотовыставку "Мир РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:30

2021-10-26T17:30

2021-10-26T17:30

ленинградская область

страсбург

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), открыл фотовыставку "Мир в лицах", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, выставка фотографа Александра Химушина демонстрирует фотографии представителей некоторых малочисленных народов России. Проект посвящен документированию и сохранению уязвимых этнокультур в разных странах."Я уверен, что этот впечатляющий проект привлечет внимание к важности сохранения самобытных культур", —подчеркнул Дрозденко.По его словам, за последние 30 лет численность коренного малочисленного населения в Российской Федерации не только не сократилась, но и выросла на 20%.Он добавил, что выставка уже способствовала тому, что некоторые из участников конгресса задумались о расширении культурного обмена с Россией.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211026/drozdenko-1756321472.html

страсбург

ленинградская область

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страсбург, ленинградская область, александр дрозденко