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Ленинградская область
https://ria.ru/20211026/vystavka-1756349472.html
В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России
В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России - РИА Новости, 26.10.2021
В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), открыл фотовыставку "Мир РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:30
2021-10-26T17:30
ленинградская область
страсбург
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), открыл фотовыставку "Мир в лицах", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, выставка фотографа Александра Химушина демонстрирует фотографии представителей некоторых малочисленных народов России. Проект посвящен документированию и сохранению уязвимых этнокультур в разных странах."Я уверен, что этот впечатляющий проект привлечет внимание к важности сохранения самобытных культур", —подчеркнул Дрозденко.По его словам, за последние 30 лет численность коренного малочисленного населения в Российской Федерации не только не сократилась, но и выросла на 20%.Он добавил, что выставка уже способствовала тому, что некоторые из участников конгресса задумались о расширении культурного обмена с Россией.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), напомнили в пресс-службе.
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страсбург, ленинградская область, александр дрозденко
17:30 26.10.2021
 

В Страсбурге открылась выставка малочисленных народов России

© Фото : Постоянное представительство России при Совете ЕвропыЦеремония открытия фотовыставки "Мир в лицах" фотографа Александра Химушина в Страсбурге
Церемония открытия фотовыставки Мир в лицах фотографа Александра Химушина в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Постоянное представительство России при Совете Европы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), открыл фотовыставку "Мир в лицах", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, выставка фотографа Александра Химушина демонстрирует фотографии представителей некоторых малочисленных народов России. Проект посвящен документированию и сохранению уязвимых этнокультур в разных странах.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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"Я уверен, что этот впечатляющий проект привлечет внимание к важности сохранения самобытных культур", —подчеркнул Дрозденко.
По его словам, за последние 30 лет численность коренного малочисленного населения в Российской Федерации не только не сократилась, но и выросла на 20%.
"Многие вопросы поддержки коренных народов находятся в компетенции руководителей регионального и муниципального уровней. У нас в Ленинградской области проживают представители более 140 национальностей, в том числе представители трех малочисленных народов — вепсы, ижора, водь. Из регионального бюджета мы финансируем музеи культуры коренных народов, языковые курсы, народные праздники и многое другое. Это позволяет людям сохранить свою самобытность, не только помнить о своем прошлом, но и передавать уникальные традиции", - рассказал Дрозденко.
Он добавил, что выставка уже способствовала тому, что некоторые из участников конгресса задумались о расширении культурного обмена с Россией.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьСтрасбургЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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