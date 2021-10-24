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Мясо, Кони и Бомжи: как рождались прозвища спортивных клубов?

Мясо, Кони и Бомжи: как рождались прозвища спортивных клубов? - РИА Новости, 24.10.2021

Мясо, Кони и Бомжи: как рождались прозвища спортивных клубов?

Почему футбольный клуб "ЦСКА" называют "конями и лыжниками", а "Спартак" - "свиньями и рабами"? Какие клубы получили прозвища "кастраты, крысы и навозники"? Почему бороться с кличками, которые дают клубам бесполезно, и можно ли считать кричалки народным творчеством? Об особенностях фанатского сленга рассказал спортивный журналист Василий Конов.

2021-10-24T12:00

2021-10-24T12:00

2021-10-24T12:20

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Мясо, Кони и Бомжы: как рождались прозвища спортивных клубов? Почему футбольный клуб "ЦСКА" называют "конями и лыжниками", а "Спартак" - "свиньями и рабами"? Какие клубы получили прозвища "кастраты, крысы и навозники"? Почему бороться с кличками, которые дают клубам бесполезно, и можно ли считать кричалки народным творчеством? Об особенностях фанатского сленга рассказал спортивный журналист Василий Конов. audio/mpeg

Мясо, Кони и Бомжы: как рождались прозвища спортивных клубов? Почему футбольный клуб "ЦСКА" называют "конями и лыжниками", а "Спартак" - "свиньями и рабами"? Какие клубы получили прозвища "кастраты, крысы и навозники"? Почему бороться с кличками, которые дают клубам бесполезно, и можно ли считать кричалки народным творчеством? Об особенностях фанатского сленга рассказал спортивный журналист Василий Конов. audio/mpeg

Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми, и почему они используют так много заимствований, об этом мы рассказывали в эпизоде "Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?". А о том, какие идиомы и фразеологизмы, пришедшие из спорта, мы используем каждый день, вы можете узнать в выпуске "Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь КривицкийПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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