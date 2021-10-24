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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20211024/futbol-1755987207.html
Мясо, Кони и Бомжи: как рождались прозвища спортивных клубов?
Мясо, Кони и Бомжи: как рождались прозвища спортивных клубов? - РИА Новости, 24.10.2021
Мясо, Кони и Бомжи: как рождались прозвища спортивных клубов?
Почему футбольный клуб "ЦСКА" называют "конями и лыжниками", а "Спартак" - "свиньями и рабами"? Какие клубы получили прозвища "кастраты, крысы и навозники"? Почему бороться с кличками, которые дают клубам бесполезно, и можно ли считать кричалки народным творчеством? Об особенностях фанатского сленга рассказал спортивный журналист Василий Конов.
2021-10-24T12:00
2021-10-24T12:20
как это по-русски
подкаст
спорт
цска
фанаты
спартак
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Мясо, Кони и Бомжы: как рождались прозвища спортивных клубов?
Почему футбольный клуб "ЦСКА" называют "конями и лыжниками", а "Спартак" - "свиньями и рабами"? Какие клубы получили прозвища "кастраты, крысы и навозники"? Почему бороться с кличками, которые дают клубам бесполезно, и можно ли считать кричалки народным творчеством? Об особенностях фанатского сленга рассказал спортивный журналист Василий Конов.
audio/mpeg
Мясо, Кони и Бомжы: как рождались прозвища спортивных клубов?
Почему футбольный клуб "ЦСКА" называют "конями и лыжниками", а "Спартак" - "свиньями и рабами"? Какие клубы получили прозвища "кастраты, крысы и навозники"? Почему бороться с кличками, которые дают клубам бесполезно, и можно ли считать кричалки народным творчеством? Об особенностях фанатского сленга рассказал спортивный журналист Василий Конов.
audio/mpeg
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми, и почему они используют так много заимствований, об этом мы рассказывали в эпизоде "Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?". А о том, какие идиомы и фразеологизмы, пришедшие из спорта, мы используем каждый день, вы можете узнать в выпуске "Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь КривицкийПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио, спорт, цска, фанаты, спартак, лев яшин, арсенал (тула), локомотив (ярославль), хк спартак (москва), цска, ска (санкт-петербург), анжи, кубань, амкар, крылья советов, динамо (москва), локомотив (москва), зенит, ростов, краснодар
12:00 24.10.2021 (обновлено: 12:20 24.10.2021)
 

Мясо, Кони и Бомжи: как рождались прозвища спортивных клубов?

Как это по-русски
Мясо, Кони и Бомжы: как рождались прозвища спортивных клубов?
Вчера, 12:00
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Почему футбольный клуб "ЦСКА" называют "конями и лыжниками", а "Спартак" - "свиньями и рабами"? Какие клубы получили прозвища "кастраты, крысы и навозники"? Почему бороться с кличками, которые дают клубам бесполезно, и можно ли считать кричалки народным творчеством? Об особенностях фанатского сленга рассказал спортивный журналист Василий Конов.
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми, и почему они используют так много заимствований, об этом мы рассказывали в эпизоде "Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?".
А о том, какие идиомы и фразеологизмы, пришедшие из спорта, мы используем каждый день, вы можете узнать в выпуске "Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
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