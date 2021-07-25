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Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта
Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта - РИА Новости, 25.07.2021
Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта
Почему трус не играет в хоккей? За что и почему именно на мыло отправляют судей? Что значит фраза “такой хоккей нам не нужен” и при чем здесь противостояние Канады и СССР, за которым следил весь мир? "Ход конем" и "игра в поддавки", "удар ниже пояса" и "победила дружба": крылатые выражения и идиомы, которые появились благодаря спорту.
2021-07-25T10:35
2021-07-25T10:35
2021-07-25T10:35
музыка
сочи
континентальная хоккейная лига (кхл)
василий конов
валерий харламов
nhlpa
шахматы
социальный навигатор
сергей гребенников
единый государственный экзамен (егэ)
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Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта
Почему трус не играет в хоккей? За что и почему именно на мыло отправляют судей? Что значит фраза "такой хоккей нам не нужен" и при чем здесь противостояние Канады и СССР, за которым следил весь мир? "Ход конем" и "игра в поддавки", "удар ниже пояса" и "победила дружба": крылатые выражения и идиомы, которые появились благодаря спорту.
audio/mpeg
Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта
Почему трус не играет в хоккей? За что и почему именно на мыло отправляют судей? Что значит фраза "такой хоккей нам не нужен" и при чем здесь противостояние Канады и СССР, за которым следил весь мир? "Ход конем" и "игра в поддавки", "удар ниже пояса" и "победила дружба": крылатые выражения и идиомы, которые появились благодаря спорту.
audio/mpeg
О том как рождаются крылатые выражения, пришедшие из спорта, рассказал спортивный журналист, директор специальных спортивных проектов Р-Спорт Василий Конов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталия Шашина, Георгий СладковПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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музыка, сочи, континентальная хоккейная лига (кхл), василий конов, валерий харламов, nhlpa, шахматы, социальный навигатор, сергей гребенников, единый государственный экзамен (егэ), николай добронравов, эдуард хиль, александра пахмутова, ссср, история, образование - общество, хоккей, олимпийские игры, спорт, аудио, подкаст
Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта
Почему трус не играет в хоккей? За что и почему именно на мыло отправляют судей? Что значит фраза “такой хоккей нам не нужен” и при чем здесь противостояние Канады и СССР, за которым следил весь мир? "Ход конем" и "игра в поддавки", "удар ниже пояса" и "победила дружба": крылатые выражения и идиомы, которые появились благодаря спорту.