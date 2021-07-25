https://ria.ru/20210725/khokkey-1742543976.html

Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта

Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта - РИА Новости, 25.07.2021

Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта

Почему трус не играет в хоккей? За что и почему именно на мыло отправляют судей? Что значит фраза “такой хоккей нам не нужен” и при чем здесь противостояние Канады и СССР, за которым следил весь мир? "Ход конем" и "игра в поддавки", "удар ниже пояса" и "победила дружба": крылатые выражения и идиомы, которые появились благодаря спорту.

2021-07-25T10:35

2021-07-25T10:35

2021-07-25T10:35

музыка

сочи

континентальная хоккейная лига (кхл)

василий конов

валерий харламов

nhlpa

шахматы

социальный навигатор

сергей гребенников

единый государственный экзамен (егэ)

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Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта Почему трус не играет в хоккей? За что и почему именно на мыло отправляют судей? Что значит фраза "такой хоккей нам не нужен" и при чем здесь противостояние Канады и СССР, за которым следил весь мир? "Ход конем" и "игра в поддавки", "удар ниже пояса" и "победила дружба": крылатые выражения и идиомы, которые появились благодаря спорту. audio/mpeg

Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта Почему трус не играет в хоккей? За что и почему именно на мыло отправляют судей? Что значит фраза "такой хоккей нам не нужен" и при чем здесь противостояние Канады и СССР, за которым следил весь мир? "Ход конем" и "игра в поддавки", "удар ниже пояса" и "победила дружба": крылатые выражения и идиомы, которые появились благодаря спорту. audio/mpeg

О том как рождаются крылатые выражения, пришедшие из спорта, рассказал спортивный журналист, директор специальных спортивных проектов Р-Спорт Василий Конов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталия Шашина, Георгий СладковПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, сочи, континентальная хоккейная лига (кхл), василий конов, валерий харламов, nhlpa, шахматы, социальный навигатор, сергей гребенников, единый государственный экзамен (егэ), николай добронравов, эдуард хиль, александра пахмутова, ссср, история, образование - общество, хоккей, олимпийские игры, спорт, аудио, подкаст