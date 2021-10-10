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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20211010/sport-1753845004.html
Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов? - РИА Новости, 10.10.2021
Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований? Что роднит спортивную и военную лексику? Кто такой тафгай, что значит "сидеть на банке", зачем "выкручивать" кому-то позвонки и почему хоккеисты не катаются "задом"? Об особенностях спортивной лексики рассказал спортивный журналист Василий Конов.
2021-10-10T12:00
2021-10-10T12:00
как это по-русски
общество
спорт
технологии
образование
олимпиада
виктор гусев
александр калмыков
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Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований? Что роднит спортивную и военную лексику? Кто такой тафгай, что значит "сидеть на банке", зачем "выкручивать" кому-то позвонки и почему хоккеисты не катаются "задом"? Об особенностях спортивной лексики рассказал спортивный журналист Василий Конов.
audio/mpeg
Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований? Что роднит спортивную и военную лексику? Кто такой тафгай, что значит "сидеть на банке", зачем "выкручивать" кому-то позвонки и почему хоккеисты не катаются "задом"? Об особенностях спортивной лексики рассказал спортивный журналист Василий Конов.
audio/mpeg
О том как рождаются крылатые выражения, пришедшие из спорта, рассказал спортивный журналист, директор специальных спортивных проектов Р-Спорт Василий Конов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Калмыков, Наталия Шашина, Георгий СладковМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, спорт, технологии, образование, олимпиада, виктор гусев, александр калмыков, подкаст, дмитрий губерниев, василий конов, владимир маслаченко, николай озеров, василий уткин, суперкубок уефа, суперкубок россии по футболу, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл), лига чемпионов уефа, аудио
12:00 10.10.2021
 

Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?

Как это по-русски
Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований? Что роднит спортивную и военную лексику? Кто такой тафгай, что значит "сидеть на банке", зачем "выкручивать" кому-то позвонки и почему хоккеисты не катаются "задом"? Об особенностях спортивной лексики рассказал спортивный журналист Василий Конов.
О том как рождаются крылатые выражения, пришедшие из спорта, рассказал спортивный журналист, директор специальных спортивных проектов Р-Спорт Василий Конов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Калмыков, Наталия Шашина, Георгий Сладков
Монтаж: Семен Недовенчанный
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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