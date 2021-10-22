https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html

Серов, Гузеева, Гаркалин: кто из звезд заболел коронавирусом осенью

Серов, Гузеева, Гаркалин: кто из звезд заболел коронавирусом осенью - РИА Новости, 22.10.2021

Серов, Гузеева, Гаркалин: кто из звезд заболел коронавирусом осенью

Количество заболевших COVID-19 в стране продолжает расти: в том числе с начала осени коронавирусом успели заболеть многие знаменитости, среди которых Александр... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:34

2021-10-22T13:34

2021-10-22T13:34

шоубиз

знаменитости

александр серов

сергей безруков

игорь крутой

валерий гаркалин

лариса гузеева

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Количество заболевших COVID-19 в стране продолжает расти: в том числе с начала осени коронавирусом успели заболеть многие знаменитости, среди которых Александр Серов, Сергей Безруков, Валерий Леонтьев, Лариса Гузеева и Валерий Гаркалин. Как звезды справляются с заболеванием – в материале РИА Новостей.Сергей БезруковАктер сам рассказал своим поклонникам о госпитализации. По словам Безрукова, болезнь протекает в легкой форме, он себя хорошо чувствует и читает книги. Необходимость нахождения в больнице он объяснил присутствием маленьких детей дома.Сергей выразил предположение, что благодаря вакцинации чувствует себя хорошо. Он планировал сделать повторную прививку, но не успел. Чтобы не заставлять своих поклонников волноваться, он периодически выкладывает посты в социальные сети и отвечает на комментарии о самочувствии.Александр СеровВ начале октября стало известно о госпитализации исполнителя хита "Я люблю тебя до слез". Александр Серов тяжело переносил заболевание – у него было поражено 75% легких. Игорь Крутой просил поклонников помолиться за здоровье певца.На днях концертный директор Серова обрадовал публику: артиста перевели из реанимационной палаты в обычную.Валерий ЛеонтьевПо словам Игоря Крутого, Леонтьев находился в одной больнице с Александром Серовым, но болезнь переносил значительно легче – у него не было поражения легких. Композитор отметил, что у народный артист вакцинировался.Лариса ГузееваВедущая программы "Давай поженимся" была госпитализирована в Коммунарку из частной клиники в Крыму, где проходила косметологические процедуры. Артистка лежала в больнице больше трех недель, чем обеспокоила не только поклонников, но и коллегу Розу Сябитову.Гузеева редко выходила на связь – за время болезни она разместила в социальных сетях видео, где ей ставят капельницу, а также запечатлела просмотр мультфильма "Котенок по имени Гав".Ближе к выписке из больницы она рассказала, что пересмотрела свою жизнь из-за "жестокого вируса", а также поблагодарила врачей.Валерий ГаркалинСостояние звезды фильма "Ширли-Мырли" остается стабильно тяжелым. В начале октября стало известно, что актера подключили к аппарату ИВЛ. Дочь Гаркалина сообщала, что отец сделал прививку еще летом, но у него есть сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность.

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, александр серов, сергей безруков, игорь крутой, валерий гаркалин, лариса гузеева