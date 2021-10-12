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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211012/krutoy-1754146885.html
Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова
Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова - РИА Новости, 12.10.2021
Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова
Игорь Крутой в Instagram попросил помолиться за Александра Серова. Певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:50
2021-10-12T10:50
шоубиз
игорь крутой
александр серов
игорь николаев
знаменитости
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram попросил помолиться за Александра Серова. Певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.Он поделился фрагментами совместного интервью из передачи "Судьба человека", не вошедшими в итоговый монтаж.В комментариях артиста поддержали подписчики, в том числе Алсу и Игорь Николаев.Ранее стало известно, что певец находится в тяжелом состоянии.
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игорь крутой, александр серов, игорь николаев, знаменитости, коронавирус covid-19
10:50 12.10.2021
 
Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова

Игорь Крутой попросил помолиться за госпитализированного с COVID-19 Александра Серова

© Фото : PR НТВИгорь Крутой в студии программы НТВ "Ты супер!"
Игорь Крутой в студии программы НТВ Ты супер! - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram попросил помолиться за Александра Серова. Певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

"Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всем моем желании, я не могу", – написал Крутой.

Он поделился фрагментами совместного интервью из передачи "Судьба человека", не вошедшими в итоговый монтаж.

"У меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба – помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова…", – заключил композитор.

В комментариях артиста поддержали подписчики, в том числе Алсу и Игорь Николаев.
Ранее стало известно, что певец находится в тяжелом состоянии.
Певец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 14:42Шоубиз
Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста
 
ШоубизИгорь КрутойАлександр СеровИгорь НиколаевЗнаменитостиКоронавирус COVID-19
 
 
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