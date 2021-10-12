https://ria.ru/20211012/krutoy-1754146885.html

Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова

Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова - РИА Новости, 12.10.2021

Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова

Игорь Крутой в Instagram попросил помолиться за Александра Серова. Певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:50

2021-10-12T10:50

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шоубиз

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram попросил помолиться за Александра Серова. Певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.Он поделился фрагментами совместного интервью из передачи "Судьба человека", не вошедшими в итоговый монтаж.В комментариях артиста поддержали подписчики, в том числе Алсу и Игорь Николаев.Ранее стало известно, что певец находится в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211011/leontev-1754021047.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь крутой, александр серов, игорь николаев, знаменитости, коронавирус covid-19