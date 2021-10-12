https://ria.ru/20211012/krutoy-1754146885.html
Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова
Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова - РИА Новости, 12.10.2021
Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова
Игорь Крутой в Instagram попросил помолиться за Александра Серова. Певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:50
2021-10-12T10:50
2021-10-12T10:50
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram попросил помолиться за Александра Серова. Певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.Он поделился фрагментами совместного интервью из передачи "Судьба человека", не вошедшими в итоговый монтаж.В комментариях артиста поддержали подписчики, в том числе Алсу и Игорь Николаев.Ранее стало известно, что певец находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20211011/leontev-1754021047.html
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игорь крутой, александр серов, игорь николаев, знаменитости, коронавирус covid-19
Игорь Крутой попросил помолиться за Александра Серова
Игорь Крутой попросил помолиться за госпитализированного с COVID-19 Александра Серова