https://ria.ru/20211009/serov-1753812522.html

Александра Серова экстренно госпитализировали

Александр Серов попал в больницу - РИА Новости, 09.10.2021

Александра Серова экстренно госпитализировали

Народный артист России Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T15:19

2021-10-09T15:19

2021-10-09T15:47

культура

общество

александр серов

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знаменитости

любовь успенская

музыка

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Народный артист России Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская."Он лежит <…>. У него десять процентов поражения (легких. — Прим. ред.)", — сказала она.Ранее некоторые СМИ сообщили, что у певца обнаружили COVID-19 и его госпитализировали в тяжелом состоянии.Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр серов, звезды, знаменитости, любовь успенская, музыка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии