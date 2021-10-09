https://ria.ru/20211009/serov-1753812522.html
Александра Серова экстренно госпитализировали
Александр Серов попал в больницу - РИА Новости, 09.10.2021
Александра Серова экстренно госпитализировали
Народный артист России Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:19
2021-10-09T15:19
2021-10-09T15:47
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звезды
знаменитости
любовь успенская
музыка
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Народный артист России Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская."Он лежит <…>. У него десять процентов поражения (легких. — Прим. ред.)", — сказала она.Ранее некоторые СМИ сообщили, что у певца обнаружили COVID-19 и его госпитализировали в тяжелом состоянии.Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
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общество, александр серов, звезды, знаменитости, любовь успенская, музыка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:19 09.10.2021 (обновлено: 15:47 09.10.2021)
Александр Серов попал в больницу
Певца Александра Серова госпитализировали с десятипроцентным поражением легких