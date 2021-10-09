https://ria.ru/20211009/garkalin-1753792177.html
Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера
Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера - РИА Новости, 09.10.2021
Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера
Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T10:38
2021-10-09T10:38
2021-10-09T10:51
распространение коронавируса
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здоровье - общество
валерий гаркалин
коронавирус в россии
гитис
новости культуры
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова."Да, Валерий Борисович действительно в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - рассказала Теплова.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
https://ria.ru/20211008/menshova-1753713169.html
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общество, здоровье - общество, валерий гаркалин, коронавирус в россии, гитис, новости культуры
10:38 09.10.2021 (обновлено: 10:51 09.10.2021)
Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера
Представитель Гаркалина Теплова рассказала о стабильно тяжелом состоянии актера