https://ria.ru/20211009/garkalin-1753792177.html

Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера

Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера - РИА Новости, 09.10.2021

Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T10:38

2021-10-09T10:38

2021-10-09T10:51

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гитис

новости культуры

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова."Да, Валерий Борисович действительно в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - рассказала Теплова.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

https://ria.ru/20211008/menshova-1753713169.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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