https://ria.ru/20211019/syabitova-1755252088.html
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой - РИА Новости, 19.10.2021
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой
Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro порадовалась выписке Ларисы Гузеевой из больницы. Она призналась, что каждый день просматривает социальные сети... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:09
2021-10-19T18:09
2021-10-19T18:09
шоубиз
коммунарка (москва)
роза сябитова
инстаграм
лариса гузеева
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro порадовалась выписке Ларисы Гузеевой из больницы. Она призналась, что каждый день просматривает социальные сети актрисы и ждет ее на съемках передачи "Давай поженимся".При этом "народная сваха" отметила, что не является "справочной Коммунарки", чтобы говорить точную информациюГузеева в Instagram разместила пост благодарности врачам. Именно он спровоцировал слухи о скорой выписке.Ранее она признавалась, что переосмыслила свою жизнь после перенесенного коронавируса.
https://ria.ru/20211019/krasko-1755229288.html
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коммунарка (москва), роза сябитова, инстаграм, лариса гузеева, коронавирус covid-19
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой
Сябитова обрадовалась выписке Гузеевой из Коммунарки после лечения коронавируса