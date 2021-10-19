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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211019/syabitova-1755252088.html
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой - РИА Новости, 19.10.2021
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой
Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro порадовалась выписке Ларисы Гузеевой из больницы. Она призналась, что каждый день просматривает социальные сети... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:09
2021-10-19T18:09
шоубиз
коммунарка (москва)
роза сябитова
инстаграм
лариса гузеева
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro порадовалась выписке Ларисы Гузеевой из больницы. Она призналась, что каждый день просматривает социальные сети актрисы и ждет ее на съемках передачи "Давай поженимся".При этом "народная сваха" отметила, что не является "справочной Коммунарки", чтобы говорить точную информациюГузеева в Instagram разместила пост благодарности врачам. Именно он спровоцировал слухи о скорой выписке.Ранее она признавалась, что переосмыслила свою жизнь после перенесенного коронавируса.
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коммунарка (москва), роза сябитова, инстаграм, лариса гузеева, коронавирус covid-19
18:09 19.10.2021
 
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой

Сябитова обрадовалась выписке Гузеевой из Коммунарки после лечения коронавируса

© Фото : из личного архива Розы СябитовойРоза Сябитова
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : из личного архива Розы Сябитовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro порадовалась выписке Ларисы Гузеевой из больницы. Она призналась, что каждый день просматривает социальные сети актрисы и ждет ее на съемках передачи "Давай поженимся".

"Поняла, что Лариса выписывается. Это меня очень радует. Вся наша команда верит, надеется и ждет Ларису на съемках. Мы же как семья стали, очень переживаем за все, что происходит с членами нашей команды, нашей семьи", – сказала Сябитова.

При этом "народная сваха" отметила, что не является "справочной Коммунарки", чтобы говорить точную информацию
Гузеева в Instagram разместила пост благодарности врачам. Именно он спровоцировал слухи о скорой выписке.

"Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо", – написала Лариса.

Ранее она признавалась, что переосмыслила свою жизнь после перенесенного коронавируса.
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Вчера, 16:40Шоубиз
Директор Краско рассказал о здоровье артиста после инсульта
 
ШоубизКоммунарка (Москва)Роза СябитоваИнстаграмЛариса ГузееваКоронавирус COVID-19
 
 
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