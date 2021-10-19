https://ria.ru/20211019/syabitova-1755252088.html

Сябитова порадовалась выписке Гузеевой

Сябитова порадовалась выписке Гузеевой - РИА Новости, 19.10.2021

Сябитова порадовалась выписке Гузеевой

Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro порадовалась выписке Ларисы Гузеевой из больницы. Она призналась, что каждый день просматривает социальные сети... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:09

2021-10-19T18:09

2021-10-19T18:09

шоубиз

коммунарка (москва)

роза сябитова

инстаграм

лариса гузеева

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro порадовалась выписке Ларисы Гузеевой из больницы. Она призналась, что каждый день просматривает социальные сети актрисы и ждет ее на съемках передачи "Давай поженимся".При этом "народная сваха" отметила, что не является "справочной Коммунарки", чтобы говорить точную информациюГузеева в Instagram разместила пост благодарности врачам. Именно он спровоцировал слухи о скорой выписке.Ранее она признавалась, что переосмыслила свою жизнь после перенесенного коронавируса.

https://ria.ru/20211019/krasko-1755229288.html

коммунарка (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунарка (москва), роза сябитова, инстаграм, лариса гузеева, коронавирус covid-19