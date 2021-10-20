https://ria.ru/20211020/bezrukov-1755320717.html

Безруков попал в больницу с ковидом

Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 20.10.2021

Безруков попал в больницу с ковидом

Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:53

2021-10-20T08:53

2021-10-20T12:03

культура

сергей безруков

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.По словам артиста, ситуация находится под контролем, болезнь проходит в легкой форме. Он также призвал поклонников не переживать и сообщил, что спектакли перенесут на другие даты."Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае перечитать. Всем здоровья!" — написал актер.Сергей Безруков известен ролями в фильмах "Мастер и Маргарита", "Адмирал", "Высоцкий. Спасибо, что живой", сериалах "Бригада", "Участок". С 2014 года занимает пост художественного руководителя Московского губернского драмтеатра, также состоит в партии "Единая Россия", входит в ее высший политический совет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей безруков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии