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Безруков попал в больницу с ковидом
Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 20.10.2021
Безруков попал в больницу с ковидом
Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:53
2021-10-20T08:53
2021-10-20T12:03
культура
сергей безруков
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.По словам артиста, ситуация находится под контролем, болезнь проходит в легкой форме. Он также призвал поклонников не переживать и сообщил, что спектакли перенесут на другие даты."Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае перечитать. Всем здоровья!" — написал актер.Сергей Безруков известен ролями в фильмах "Мастер и Маргарита", "Адмирал", "Высоцкий. Спасибо, что живой", сериалах "Бригада", "Участок". С 2014 года занимает пост художественного руководителя Московского губернского драмтеатра, также состоит в партии "Единая Россия", входит в ее высший политический совет.
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сергей безруков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:53 20.10.2021 (обновлено: 12:03 20.10.2021)
Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом
Народного артиста России Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19