https://ria.ru/20211021/kino-1755616355.html

Прокатчики перенесли релизы главных кинопремьер из-за ограничений

Прокатчики перенесли релизы главных кинопремьер из-за ограничений - РИА Новости, 21.10.2021

Прокатчики перенесли релизы главных кинопремьер из-за ограничений

Из-за веденных в Москве ограничительных мер прокатные компании, чьи релизы были намечены на ноябрьские праздники, перенесли даты премьер своих проектов. Об этом РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:37

2021-10-21T16:37

2021-10-21T18:51

сергей собянин

франсуа озон

тильда суинтон

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Из-за веденных в Москве ограничительных мер прокатные компании, чьи релизы были намечены на ноябрьские праздники, перенесли даты премьер своих проектов. Об этом сообщается на страницах соответствующих фильмов на сайте Бюллетень кинопрокатчика.Как сообщили в пресс-службе Disney, фильм Marvel "Вечные" перенесен на 8 ноября. Релиз картины Ридли Скотта "Последняя дуэль" состоится 18 ноября, также как и картины Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан".Кроме того, в пресс-службе дистрибьютора Planeta Inform РИА Новости сообщили, что выход в прокат картины "Море волнуется раз" Николая Хомерики намечен теперь не на 4 ноября, а на 9 декабря.На те же даты компания A-One FIlms перенесла начало российского проката фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо"."Наше Кино" также заменила дату выхода картины "Медея" в графике релизов: фильм Александра Зельдовича выйдет 18, а не 4 ноября.Компания "Пионер" обновила даты нескольких своих проектов. Так, комедия "Помогите, я уменьшил своих друзей!" переехала с 28 октября на 25 ноября, мультфильм "Щенячий патруль: улетная помощь" выйдет не 4 ноября, а 2 декабря.Скорректировал график и "Русский Репортаж", который планировал выпустить в Москве картину "Память" с Тильдой Суинтон 4 ноября.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50 процентов, а также с использованием QR-кодов и защитных масок.А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.С этого же числа использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

https://ria.ru/20211021/kino-1755462147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, франсуа озон, тильда суинтон, кино и сериалы, новости культуры