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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/kino-1755616355.html
Прокатчики перенесли релизы главных кинопремьер из-за ограничений
Прокатчики перенесли релизы главных кинопремьер из-за ограничений - РИА Новости, 21.10.2021
Прокатчики перенесли релизы главных кинопремьер из-за ограничений
Из-за веденных в Москве ограничительных мер прокатные компании, чьи релизы были намечены на ноябрьские праздники, перенесли даты премьер своих проектов. Об этом РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:37
2021-10-21T18:51
сергей собянин
франсуа озон
тильда суинтон
кино и сериалы
культура
новости культуры
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Из-за веденных в Москве ограничительных мер прокатные компании, чьи релизы были намечены на ноябрьские праздники, перенесли даты премьер своих проектов. Об этом сообщается на страницах соответствующих фильмов на сайте Бюллетень кинопрокатчика.Как сообщили в пресс-службе Disney, фильм Marvel "Вечные" перенесен на 8 ноября. Релиз картины Ридли Скотта "Последняя дуэль" состоится 18 ноября, также как и картины Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан".Кроме того, в пресс-службе дистрибьютора Planeta Inform РИА Новости сообщили, что выход в прокат картины "Море волнуется раз" Николая Хомерики намечен теперь не на 4 ноября, а на 9 декабря.На те же даты компания A-One FIlms перенесла начало российского проката фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо"."Наше Кино" также заменила дату выхода картины "Медея" в графике релизов: фильм Александра Зельдовича выйдет 18, а не 4 ноября.Компания "Пионер" обновила даты нескольких своих проектов. Так, комедия "Помогите, я уменьшил своих друзей!" переехала с 28 октября на 25 ноября, мультфильм "Щенячий патруль: улетная помощь" выйдет не 4 ноября, а 2 декабря.Скорректировал график и "Русский Репортаж", который планировал выпустить в Москве картину "Память" с Тильдой Суинтон 4 ноября.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50 процентов, а также с использованием QR-кодов и защитных масок.А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.С этого же числа использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
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сергей собянин, франсуа озон, тильда суинтон, кино и сериалы, новости культуры
16:37 21.10.2021 (обновлено: 18:51 21.10.2021)
 
Прокатчики перенесли релизы главных кинопремьер из-за ограничений

Из-за ограничения работы кинотеатров, даты главных кинопремьер перенесены

© Marvel Entertainment/YoutubeКадр из фильма "Вечные"
Кадр из фильма Вечные
© Marvel Entertainment/Youtube
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Из-за веденных в Москве ограничительных мер прокатные компании, чьи релизы были намечены на ноябрьские праздники, перенесли даты премьер своих проектов. Об этом сообщается на страницах соответствующих фильмов на сайте Бюллетень кинопрокатчика.
Как сообщили в пресс-службе Disney, фильм Marvel "Вечные" перенесен на 8 ноября. Релиз картины Ридли Скотта "Последняя дуэль" состоится 18 ноября, также как и картины Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан".
 "Изменения касаются выхода фильмов на экраны кинотеатров в России. В странах СНГ график остается прежним", — уточняли в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе дистрибьютора Planeta Inform РИА Новости сообщили, что выход в прокат картины "Море волнуется раз" Николая Хомерики намечен теперь не на 4 ноября, а на 9 декабря.
На те же даты компания A-One FIlms перенесла начало российского проката фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо".
© Mandarin Films (2021)Кадр из фильма "Все прошло хорошо"
Кадр из фильма Все прошло хорошо
1 из 2
Кадр из фильма "Все прошло хорошо"
© Mandarin Films (2021)
© Предоставлено SPPR

Сцена из фильма "Медея"

Кадр из фильма Медея
2 из 2

Сцена из фильма "Медея"

© Предоставлено SPPR
1 из 2
Кадр из фильма "Все прошло хорошо"
© Mandarin Films (2021)
2 из 2

Сцена из фильма "Медея"

© Предоставлено SPPR
"Наше Кино" также заменила дату выхода картины "Медея" в графике релизов: фильм Александра Зельдовича выйдет 18, а не 4 ноября.
Компания "Пионер" обновила даты нескольких своих проектов. Так, комедия "Помогите, я уменьшил своих друзей!" переехала с 28 октября на 25 ноября, мультфильм "Щенячий патруль: улетная помощь" выйдет не 4 ноября, а 2 декабря.
Скорректировал график и "Русский Репортаж", который планировал выпустить в Москве картину "Память" с Тильдой Суинтон 4 ноября.
"Память", как мы заявляли ранее, выйдет исключительно в кинотеатрах, и мы поддерживаем американскую модель проката (картина будет переходить из города в город), мы будем принимать заявки на прокат от других городов России, где кинотеатры продолжат свою работу с 4 ноября", — рассказал РИА Новости Роман Дорофеев, директор по кинопрокату кинокомпании "Русский Репортаж".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50 процентов, а также с использованием QR-кодов и защитных масок.
А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.
С этого же числа использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
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КультураСергей СобянинФрансуа ОзонТильда СуинтонКино и сериалыНовости культуры
 
 
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