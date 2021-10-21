Прокатчики перенесли релизы главных кинопремьер из-за ограничений

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Из-за веденных в Москве ограничительных мер прокатные компании, чьи релизы были намечены на ноябрьские праздники, перенесли даты премьер своих проектов. Об этом сообщается на страницах соответствующих фильмов на сайте Бюллетень кинопрокатчика.Как сообщили в пресс-службе Disney, фильм Marvel "Вечные" перенесен на 8 ноября. Релиз картины Ридли Скотта "Последняя дуэль" состоится 18 ноября, также как и картины Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан".Кроме того, в пресс-службе дистрибьютора Planeta Inform РИА Новости сообщили, что выход в прокат картины "Море волнуется раз" Николая Хомерики намечен теперь не на 4 ноября, а на 9 декабря.На те же даты компания A-One FIlms перенесла начало российского проката фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо"."Наше Кино" также заменила дату выхода картины "Медея" в графике релизов: фильм Александра Зельдовича выйдет 18, а не 4 ноября.Компания "Пионер" обновила даты нескольких своих проектов. Так, комедия "Помогите, я уменьшил своих друзей!" переехала с 28 октября на 25 ноября, мультфильм "Щенячий патруль: улетная помощь" выйдет не 4 ноября, а 2 декабря.Скорректировал график и "Русский Репортаж", который планировал выпустить в Москве картину "Память" с Тильдой Суинтон 4 ноября.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50 процентов, а также с использованием QR-кодов и защитных масок.А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.С этого же числа использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Из-за веденных в Москве ограничительных мер прокатные компании, чьи релизы были намечены на ноябрьские праздники, перенесли даты премьер своих проектов. Об этом сообщается на страницах соответствующих фильмов на сайте Бюллетень кинопрокатчика.
Как сообщили в пресс-службе Disney, фильм Marvel "Вечные" перенесен на 8 ноября. Релиз картины Ридли Скотта "Последняя дуэль" состоится 18 ноября, также как и картины Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан".
"Изменения касаются выхода фильмов на экраны кинотеатров в России. В странах СНГ график остается прежним", — уточняли в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе дистрибьютора Planeta Inform РИА Новости сообщили, что выход в прокат картины "Море волнуется раз" Николая Хомерики намечен теперь не на 4 ноября, а на 9 декабря.
На те же даты компания A-One FIlms перенесла начало российского проката фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо".
"Наше Кино" также заменила дату выхода картины "Медея" в графике релизов: фильм Александра Зельдовича выйдет 18, а не 4 ноября.
Компания "Пионер" обновила даты нескольких своих проектов. Так, комедия "Помогите, я уменьшил своих друзей!" переехала с 28 октября на 25 ноября, мультфильм "Щенячий патруль: улетная помощь" выйдет не 4 ноября, а 2 декабря.
Скорректировал график и "Русский Репортаж", который планировал выпустить в Москве картину "Память" с Тильдой Суинтон 4 ноября.
"Память", как мы заявляли ранее, выйдет исключительно в кинотеатрах, и мы поддерживаем американскую модель проката (картина будет переходить из города в город), мы будем принимать заявки на прокат от других городов России, где кинотеатры продолжат свою работу с 4 ноября", — рассказал РИА Новости Роман Дорофеев, директор по кинопрокату кинокомпании "Русский Репортаж".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянинсообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50 процентов, а также с использованием QR-кодов и защитных масок.
А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.
С этого же числа использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.